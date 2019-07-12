Все таємне стає явним: правила Facebook щодо політичної реклами

Нещодавно Facebook ввів нові правила щодо передвиборчої та політичної реклами аби домогтися прозорості, попередити маніпуляції та іноземне втручання у вибори.

В Україні нові правила були введені у березні, перед президентськими виборами. Відтоді виборці – користувачі Facebook можуть дізнатися, хто з кандидатів скільки заплатив за рекламу.

З 25 червня всі рекламні оголошення виборчого та політичного характеру на платформі Facebook почали перевірятися ще ретельніше: тепер інструменти для забезпечення прозорості реклами доступні для рекламодавців, які хочуть розмістити рекламу, пов’язану з соціальними питаннями виборами чи політикою, в усьому світі.

Ми розібралися, як працюють нові інструменти Facebook.

Жодної реклами без авторизації

В будь-якій рекламі, в якій згадується політичний діяч, партія, чи навіть просто є заклик йти на вибори, має бути вказано, ким ця реклама оплачена. Також ця реклама має бути внесена до спеціальної бібліотеки.

Кожен рекламодавець має підтвердити свою особу, після чого його особистий акаунт прив’яжуть до сторінки, з якої здійснюватиметься реклама, і він зможе почати створювати оголошення.

Навіть ті, хто просто редагуватимуть або призупинятимуть рекламу, чи коригуватимуть таргетинг, мають вказувати свої дані.

Крім того, важливо, щоб виборча або політична реклама в Україні розміщувалася від імені того, хто підтвердив свою особу і має дозвіл в Україні.

Якщо користувач має дійсне українське посвідчення особи, але у Facebook визначать, що він перебуває за межами України під час створення рекламного оголошення направленого на Україну − така реклама буде відхилена і не допущена до показу. Це правило має на меті запобігти іноземному втручанню у виборчий процес.

Процедура підтвердження особи доволі проста. Для початку треба підключити до акаунту двофакторну аутентифікацію, яка допоможе захистити його від зламу.

Після цього надати посвідчення особи державного зразка (паспорт, ID-картку, водійське посвідчення тощо) або ж надати два інших офіційних документа, виданих у тій країні, на яку планується робити рекламу. Повний список документів можна переглянути за посиланням.

Третім можливим варіантом є нотаріально завірена форма, яку можна завантажити на сторінці facebook.com/id.

На перевірку документів Facebook витрачатиме не більше 48 годин. На платформі запевняють, що вся отримана особиста інформація надійно шифрується та використовується лише для підтвердження особи. Після того, як особу буде підтверджено, посвідчення або документ будуть видалені протягом 30 днів.

Що співають фінанси

Окрім ідентифікації особи, кожен рекламодавець має вказати джерело фінансування реклами. Для цього потрібно написати спеціальну заяву.

В такій заяві має бути вказано ім'я людини або назва організації, яка цю рекламу профінансувала.

Це може бути:

ім’я рекламодавця, в тому вигляді, якому воно вказано в офіційному документі;

назва Сторінки, з якої здійснюється реклама (Facebook запропонує сторінки, які особа адмініструє);

назва іншої організації (наприклад, це може бути Громадська організація, Товариство з обмеженою відповідальністю тощо)

Якщо вказується назва сторінки або організації, то треба також надати номер телефону, електронну адресу та діючу фізичну поштову адресу компанії в Україні.

Крім того, назва домену сайту має відповідати електронній адресі, а назва організації має бути обов’язково вказана на сайті.



Всі ці відомості також зберігатимуться у бібліотеці реклами.

Рішення по заяві Facebook має надати за 24 години. В цілому на перевірку оголошення, яке позначене як таке, що пов'язане з питаннями суспільної значимості, виборами або політикою, має піти не більше 72 годин.

Спроби налаштувати таргетинг на якусь іншу країну не увінчаються успіхом − Facebook повідомить про помилку.

Спробувати обхитрити Facebook і просто не позначати політичну рекламу як політичну − не найкраща ідея. Алгоритми штучного інтелекту її вирахують, призупинять і все одно додадуть до бібліотеки.

Бібліотека реклами

Бібліотека реклами − це архів всіх політичних оголошень, які пов’язані з виборами та політикою.

В бібліотеці працює пошуковик, в якому за ключовими словами можна знайти конкретні партії чи політиків та дізнатись, які меседжі вони ставлять на рекламу, на яку аудиторію їх таргетують, скільки коштів на це витрачають та, головне, звідки їх беруть.

Бібліотека містить всі рекламні оголошення про вибори, кандидатів та інформацію про їхнє адміністрування, запущені в Україні з 15 березня 2019 року.

Оголошення, позначені як політична реклама, та оголошення, у яких Facebook знайшов політичний підтекст, зберігатимуться в бібліотеці 7 років.

Доступ до бібліотеки реклами матимуть регулятори, журналісти, групи спостерігачів та пересічні громадяни у всьому світі, щоб мати змогу аналізувати передвиборчу або політичну рекламу, контролювали рекламодавців та, врешті-решт, зробити правильний вибір.

Радимо вам також зазирнути до бібліотеки – це справжнє сховище цікавинок, як про партії, так і про мажоритарників на вашому окрузі.