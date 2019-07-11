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Facebook показав, скільки йому платять за політпіар: лідирує сторінка "Голосу"

Четвер, 11 липня 2019, 14:11

Соцмережа Facebook почала оприлюднювати звіти про те, які сторінки і скільки платять їй за політичну рекламу.

Звіт розміщений у Бібліотеці реклами Facebook, яка публікує дані про рекламу, пов’язану із соціальними питаннями, виборами або політикою.

Зазначається, що формувати звіти почали з даних за червень, однак соцмережа не вказує точну дату. Наразі можливо переглянути інформацію за останній день, тиждень та загалом, починаючи з червня.

Згідно з оприлюдненими даними, за сплаченими сумами лідирує сторінка партії  "Голос" Святослава Вакарчука. Загалом за звітний період вона заплатила 88 742 долари, лише 9 липня – проспонсорувала 103 публікації за 9 865 доларів.

На другому місці партія попереднього президента Петра Порошенка "Європейська солідарність", яка у червні-липні заплатила Facebook за просування своєї сторінки 66 672 доларів.

Лідери за вартістю политичної реклами у Facebook у червні-липні
Лідери за вартістю политичної реклами у Facebook у червні-липні
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За кількістю оголошень перше місце посідає сторінка "Бойко – прем’єр", яка агітує за співголову "Опозиційної платформи – За життя" Юрія Бойка. Вона оплатила загалом 1971 оголошення, віддавши за них 29 535 доларів. 

Наступна за кількістю реклами – "Партія Шарія", яку очолює блогер Анатолій Шарій. Вона у червні-липні замовляла 787 оголошень та оплатила ще 306, не вказавши, хто саме перерахував за них кошти.

Лідери за кількістю політичної реклами у Facebook за червень-липень
Лідери за кількістю політичної реклами у Facebook за червень-липень
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Водночас, якщо партії партії окремо спонсорують рекламу на інших своїх сторінках, або акаунтах лідерів, ці дані не сумуються та публікуються окремо.

Зокрема, "Голос" оплатив ще 10 801 долар за рекламу на сторінці "Святослав Вакарчук".

Нагадаємо:

  • За даними соціологічних досліджень за липень, 47% тих, хто має намір голосувати і визначився, збираються підтримати на виборах партію "Слуга народу". Шанси пройти у Раду мають також ще 4 політсили.

Українська правда
Теми: рекламаfacebookвибори
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