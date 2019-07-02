Кого українці проводять в Раду за списками. Моделювання

Оберіть соцопитування і дізнайтесь, скільки депутатів (і хто саме!) потрапить до Ради за партійними списками.



Також ви маєте можливість змінити рейтинги партій в калькуляторі на власний розсуд і подивитись, як це змінить результат.



(Зверніть увагу, що сума відсотків партій не має перевищувати 100%).