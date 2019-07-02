Кого українці проводять в Раду за списками. Моделювання
За списками партій до Верховної Ради обирається 225 депутатів. Вже зараз, спираючись на результати соцопитувань, можна визначити склад половини парламенту. Поіменно.
Також ви маєте можливість змінити рейтинги партій в калькуляторі на власний розсуд і подивитись як це змінить результат.
(Зверніть увагу, що сума відстоків партій не має перевищувати 100%).
**на території АР Крим (10 округів) і Севастополя (2 округи), в 9 округах Донецької і 5 округах Луганської областей вибори не проводяться.
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