Список партії "Голос": люди Вакарчука і Фіали та активісти із західною освітою

Партія Святослава Вакарчука на сьогоднішній день має підтримку 8% виборців. У "Голосі" розраховують взяти 10-11%. Тобто навіть за оптимістичним сценарієм, через список партія Вакарчука планує провести до 30 людей.

За словами співрозмовників у партії, добором людей за пропорційними списками займалися Юлія Клименко та Ярослав Юрчишин. Колишній радник Володимира Гройсмана Ярослав Железняк узгоджував кандидатів від "Голосу" у мажоритарних округах.

Список партії "Голос" умовно можна поділити на декілька груп.

Громадянський сектор, до якого відносять Ярослава Юрчишина, Олександру Устінову, Ольгу Стефанишину, Соломію Бобровську, Аліну Свідерську, Тамілу Ташеву, Олександру Дворецьку.



Більшість з цих людей потрапили у список завдяки колишньому керівнику Трансперенсі Інтернешнл Ярославу Юрчишину.

Професіонали. До них відносять Юлію Клименко, Олександра Курдидика(*), Володимира Цабаля, Андрія Осадчука.

Цю групу пов'язують із власником інвестиційної компанії "Драгон Капітал" Томашем Фіалою. Наприклад, керівник штабу Юлія Клименко була комерційним директором компанії. А Олександр Курдидик є партнером юридичної компанії DLA Piper, в якій дружина Томаша Фіали Наталія Фуклеєва працює старшим юристом.

До групи бізнес відносять партнера юридичної компанії "Василь Кісіль і партнери" Олега Макарова, операційну директорку Ring Ukraine Кіру Рудик та кримськотатарського бізнесмена Рустема Умєрова.

Якщо голосу вдасться провести свою першу 30-ку в Раду, то середній вік його фракції складе менше 36 років. Рівно третину складатимуть жінки.

Перша 30-ка партії "Голос". Хто вони?

Вакарчук Святослав Іванович

Святослав Вакарчук

44 роки, музикант, лідер гурту "Океан Ельзи".

У 2007-2008 роках – народний депутат від партії "Наша Україна-Народна Самооборона", склав повноваження достроково.

Восени 2017 року Вакарчук закінчив програму Центру демократії, розвитку та верховенства права при Стенфордському університеті.

На президентських виборах 2019 очікували висування Вакарчука кандидатом у президенти, однак він так і не зробив цей крок.

Клименко Юлія Леонідівна

Юлія Клименко

42 роки, економістка, віце-президент "Київської Школи Економіки", керівниця штабу "Голосу".

Закінчила Києво-могилянську академію та Міжнародний інститут менеджменту. Післядипломну освіту здобула з управління майном в Institute of Real Estate Management (USA).

Працювала у приватних структурах, у тому числі – комерційним директором Dragon Development, яка є підрозділом інвестфонду Dragon Capital Томаша Фіали. Його вважають одним із основних спонсорів виборчої кампанії Вакарчука і згадку про нього ви ще не раз побачите в цьому списку.

У 2015-2016 роках працювала в уряді на посаді заступника міністра економіки Айвараса Абромавичуса, який нещодавно отримав посаду в наглядовій раді Укроборонпрому. У Мінекономіки Клименко була відповідальною за роботу із малим та середнім бізнесом.

Клименко також була членом правління українського відділення антикорупційної організації Transparency International, колишній керівник якої Ярослав Юрчишин є учасником списку "Голосу". Клименко є членом наглядової ради Адміністрації морських портів України.

Рудик Кіра Олександрівна

Кіра Рудик

33 роки, операційна директорка компанії Ring Ukraine.

Закінчила Києво-Могилянську академію за спеціальністю "Інформаційні технології".

Працювала тестувальницею програмного забезпечення з 2005 року в Software MacKiev, а з 2007 року – в TAIN Ukraine.

Рудик керувала київським R&D-офісом, який займається розробкою усього софту для Ring, зі штатом 500 осіб.

Компанію Ring Ukraine разом із головним офісом у США купив Amazon за 1 мільярд доларів. Ring спеціалізується на випуску "розумних" дверних дзвінків, які дозволяють відстежувати територію та відвідувачів на відстані в режимі реального часу.

Серед інших, одним із інвесторів компанії Ring з 2016 року був фонд власника російської Mail.Ru Дмитра Грішина Grishin Robotics. За оцінками російських ЗМІ, фонд Грішина міг отримати від угоди до 75 мільйонів доларів.

Железняк Ярослав Іванович

Ярослав Железняк

29 років, експерт з питань співпраці уряду-парламенту та комунікацій.

Закінчив КІМО та Інститут права Верховної Ради. До того, як стати заступником голови штабу партії Вакарчука, Железняк працював з парламентом. Він був консультантом Мінекономіки Айвараса Абромавичуса, а з 2016 року працював із офісом прем'єр-міністра Володимира Гройсмана.

Железняк також був членом Стратегічної консультативної групи з підтримки реформ в Україні (SAGSUR), яку заснували Лєшик Бальцерович та Іван Міклош.

У 2009-2012 Железняк був помічником депутата-регіонала Олексія Плотнікова, а у чинній Раді – депутатки Вікторії Пташник, яка зараз висувається від "Голосу" по мажоритарному округу. За словами співрозмовників у партії, саме Железняк лобіював кандидатуру Пташник.

Є співзасновником Telegram-каналу PolitEyes про залаштункове життя Верховної Ради.

Устінова Олександра Юріївна

Олександра Устінова

33 роки, антикорупційна активістка.

Цього року Устінова стала випускницею української програми у Стенфордському університеті Ukrainian Emerging Leaders, яку фінансує Вакарчук, Томаш Фіала та Рустем Умєров.

До березня 2019 року Устінова була членом правління громадської організації "Центр протидії корупції". У ЦПК вона відповідала за "медичний напрямок" – розслідування щодо фармакологічної мафії та реформ міжнародних закупівель.

Навчалася у Київській Могилянській академії за спеціальністю історія та політологія.

У 2015 була обрана до першого складу Ради Громадського контролю при НАБУ та мала там посаду секретаря.

Макаров Олег Анатолійович

Олег Макаров

53 роки, адвокат.

Партнер компанії "Василь Кісіль і Партнери", в якій працює з 1992 року. Ця юридична компанія є однією з найвідоміших на українському ринку та займається юридичним супроводом більшості крупних фінансово-промислових груп.

Отримав ступінь MBA в Единбурзькій бізнес-школі. Спеціалізується на податковому праві, інвестиціях, праві власності та банкрутстві тощо.

Серед його справ – захист інтересів держави за позовом родичів жертв авіакатастрофи над Чорним морем російського літака Ту-154 авіакомпанії "Сибір", що слідував рейсом Тель-Авів-Новосибірськ.

Восени 2015 року став депутатом Київської міськради від "Самопомочі". Розглядався соратниками Андрія Садового на посаду секретаря столичної міськради, однак цю позицію зайняв БППшник Володимир Прокопів.

Після скандалу у Київській "Самопомочі" частина цієї фракції разом з Макаровим на чолі із ресторатором Сергієм Гусовським відокремилася і створила групу "Київська команда".

Юрчишин Ярослав Романович

Ярослав Юрчишин

38 років, громадський активіст.

Юрчишин займається політичною діяльністю з 2007 року, коли вперше став помічником депутата-НУНСівця Ігоря Криля. У парламенті 7-го скликання був разом з іншим відомими активістом Віталієм Шабуніним, помічником депутатки Лесі Оробець.

З 2014 року член правління, а згодом виконавчий директор українського представництва міжнародної антикорупційної організації Transparency International, членом правління якої є Томаш Фіала. Експерт Реанімаційного пакету реформ.

Серед іншого Юрчишин був членом Ради громадського контролю при НАБУ, членом конкурсної комісії з обрання прокурорів Антикорупційної прокуратури та керівника АРМА.

Рахманін Сергій Іванович

Сергій Рахманін

50 років, журналіст.

Багаторічний заступник головного редактора одного із провідних суспільно-політичних видань країни – газети "Дзеркало тижня". До тонкощів знається на питаннях конституційних змін та політичного устрою України.

Бобровська Соломія Анатоліївна

Соломія Бобровська

29 років, громадська активістка.

Закінчила Львівський національний університет імені Франка, стажувалась в Канадському парламенті та у Жіночій раді державної адміністрації штату Массачусетс (США).

Була членкинею багатьох громадських організацій.

Після Революції Гідності працювала координатором проектів ГО Центр громадянських свобод.

Восени 2015 року стала членом "грузинської команди" Михеіла Саакашвілі в Одесі. Спочатку Бобровська була радником голови ОДА, а у квітні 2016 року стала одним із заступників Саакашвілі. Після його звільнення впродовж двох місяців виконувала обов'язки голови Одеської ОДА.

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На президентських виборах 2019 року певний час працювала у штабі Анатолія Гриценка.

У Раді 7-го скликання була помічницею депутата-"свободівця" Олександра Сича.

Стефанишина Ольга Анатоліївна

Ольга Стефанишина

36 років, заступниця міністра охорони здоров'я з питань євроінтеграції.

Освіту здобула у Київському університеті Шевченка за профілем романо-германських мов.

До призначення в уряд була виконавчим директором благодійного фонду "Пацієнти України", який був одним із розробників закону щодо закупівлі Україною медикаментів у міжнародних організаціях та лобіював медичну реформу.

З 2007 до 2011 року Стефанишина відповідала за відділ адвокації найбільшої організації паціентів "Всеукраїнської Мережі ЛЖВ (люди, що живуть з ВІЛ - ред.)" та працювала в Національному комітеті Червоного Хреста.

Курдидик Олександр Олександрович – знятий з реєстрації рішенням ЦВК

Олександр Курдидик

45 років, заступник генерального директора "DLA Piper".

Випускник Львівського національного університету. У 2010 році пройшов лідерський курс для керівників у Гарвардській школі бізнесу.

Один із співзасновників громадської організації "Люди майбутнього" Святослава Вакарчука.

Адвокат, спеціалізується на банківському та корпоративному праві. Член Асоціації Правників України.

Працював в аудиторських компаніях "Ernst&Young" та "Arthur Andersen".

Цабаль Володимир Володимирович

Володимир Цабаль

34 роки, локальний партнер у ТОВ "МакКінзі і Компанія Україна".

Здобув ступінь бакалавра за спеціальністю "економічна теорія" у Києво-Могилянській академії. Закінчив INSEAD у Сінгапурі, де отримав ступінь магістра з бізнес-адміністрування (MBA).

Економіст, працював бізнес-аналітиком у міжнародних компаніях.

Осадчук Андрій Петрович

Андрій Осадчук

47 років, тимчасово не працює, безпартійний.

На початку 90-х закінчив факультет міжнародного права в КНУ імені Шевченка. Пройшов курс післядипломної підготовки з європейського права в Коледжі Королеви Мері Університету Лондона.

Депутат Київради, обирався як мажоритарник від "Самопомочі". Після конфлікту у столичному осередку увійшов до групи "Київська команда".

Радник Олександра Животовського, голови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації.

З 1994 по 2015 рік працював в Українській правничій фундації, тютюновій компанії "Р. Дж. Рейнолдс Тобакко Україна", юркомпанії "Василь Кісіль і партнери", агрохолдингу "Кернел Груп" і в "Київстар".

Костенко Роман Васильович

Роман Костенко

35 років, військовослужбовець, Служба безпеки України, безпартійний.

Волонтер Роман Сініцин називав Костенка "мегамотивованим, грамотним і чесним офіцером" і "легендою "Альфи".

За даними ЗМІ, соратник Вакарчука – АТОвець, захисник Донецького аеропорту. Однак фотографій Костенка, де видно його обличчя, в мережі не знайти.

Наприкінці 2014 року Петро Порошенко нагородив його орденом Богдана Хмельницького III ступеня. В указі президента Костенко значився майором СБУ.

Лозинський Роман Михайлович

Роман Лозинський

25 років, менеджер, член Молодіжної скаутської організації "ПЛАСТ – НСОУ", безпартійний.

За освітою – політолог, у 2015-му Лозинський випустився з ЛНУ імені Івана Франка. Він також закінчив Школу публічного адміністрування Українського Католицького Університету.

У 2015 році балотувався до Львівської міської ради від "Української галицької партії", у березні 2018 року очолив цю політсилу.

У 2016 році пройшов стажування у Канадському парламенті. Заснував у Львові освітній проект "Школа молодої еліти".

На початку червня 2019 року Лозинський повідомив, що "Українська галицька партія" на парламентських виборах об'єднається з "Голосом".

Совсун Інна Романівна

Інна Совсун

34 роки, віце-президент Київської школи економіки.

Совсун працювала заступником міністра освіти Сергія Квіта, де опікувалася напрямком вищої освіти.

Закінчила і працює викладачем у Києво-Могилянській академії. Навчалася в Лундському університеті (Швеція). Магістр з європейської політики.

Працювала у Громадянській мережі "ОПОРА". Є співзасновником аналітичного центру CEDOS.

У 2019 році стала стипендіатом освітньої програми Fulbright в університеті Berkeley, де досліджувала освітню політику.

Василенко Леся Володимирівна

Леся Василенко

32 роки, засновниця і голова громадської організації "Юридична Сотня", волонтерка.

Членкиня Ради Реанімаційного пакету реформ, групи Національна безпека і оборона. Помічниця-консультантка на громадських засадах народної депутатки 8 скликання Альони Шкрум.

Закінчила Інститут міжнародних відносин КНУ ім. Т. Шевченка, а також University College London.

До 2014 року працювала юристом з корпоративного права в секторі енергетики. Експерт в галузі альтернативної енергетики, а також з питань зеленої енергетики.

З 2017 року – членкиня Громадської ради при Міністерстві інформаційної політики. Співголова Ради волонтерів при Міністерстві оборони України. Залучена в якості експертки проектів Світового Банку та ОБСЄ з питань захисту та інтеграції ветеранів.

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Стипендіатка програми "Всесвітні студії" Фонду Віктора Пінчука.

Умєров Рустем Енверович

Рустем Умєров

37 років. Бізнесмен.

Помічник лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва, супроводжує його майже в усіх закордонних поїздках. Разом зі старшим братом Асланом Умєров є засновником компанії в IT сфері Astem Holding.

Родина Умєрових – один із спонсорів стипендіальної програми Ukrainian Emerging Leaders Program ув Стенфорді, яку також фінансує Вакарчук і Фіала.

Свідерська Аліна Валеріївна

Аліна Свідерська

30 років, підприємець.

Випускниця Києво-Могилянської академії. Після навчання в Україні отримала стипендію Джорджа Сороса на вивчення права в Кембриджі. Очолює Кембриджську спільноту України.

У 2015 році була радницею міністра економіки Айвараса Абромавичуса з питань дерегуляції.

Працювала у сфері зеленої та гідроенергетики. В останній час спеціалізувалась на залученні іноземних інвестицій в будівництво малих ГЕС на річках у Західній Україні.

Шараскін Андрій Андрійович

Андрій Шараскін

41 рік, актор та режисер, був добровольцем в АТО з позивним "Богема", керівник "Театральної компанії Андрія Шараскіна".

До російсько-української війни ставив вистави у Тернополі, Львові та Івано-Франківську, створював власну театральну студію, знімався у серіалах.

З початком бойових дій на Донбасі пішов добровольцем в АТО у лавах "Правого сектора", був командиром роти та речником ДУК ПС, брав участь в боях за Донецький аеропорт, нагороджений орденом "За мужність" III ступеня.

Після фронту був керівником громадської політичної платформи та речником ГО "ДІЯ" (Державницька ініціатива Яроша – УП).

Сівірін Олексій Станіславович

Олексій Сівірін

25 років, бізнес-аналітик у "МакКінзі і Компанія Україна".

Фінансист, працював у міжнародних компаніях Philip Morris Ukraine, COFCO Agri Ukraine тощо.

Хлапук Максим Миколайович

Максим Хлапук

35 років, заступник керівника секретаріату голови Верховної Ради України.

Закінчив Національний університет "Києво-Могилянська академія" за спеціальністю "Політологія", Єнський університет імені Фрідріха Шиллера у Німеччині та Дипломатичну академію України при МЗС за спеціальністю "Зовнішня політика". Має диплом магістра політичних наук.

Керівник Рівненської міської молодіжної громадської організації "Молодіжний медіа-центр".

Помічник нинішнього спікера парламенту Андрія Парубія з моменту його першого обрання до Ради у 2007 році.

Гевко Андрій Євгенович

Андрій Гевко

38 років, керівник відділу "Голосу" по роботі з органами державної влади.

Закінчив Тернопільський державний технічний університет імені Пулюя. Спеціальність "Біотехнічні та медичні апарати і системи".

До 2009 року був виконавчим директором Громадської мережі "Опора", опісля почав працювати у Міністерстві освіти і науки. Спочатку як директор департаменту роботи з кадрами вищої школи та державної служби.

У попередньому скликанні Верховної Ради Гевко був помічником "свободівця" Михайла Головка.

Після Революції Гідності став заступником міністра освіти та науки і протримався на посаді до 2016.

Наступні два роки кандидат у депутати працював у "Реанімаційному пакеті реформ" і у Центральному офісі реформ при Мінрегіоні.

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В офіційній біографії Гевка зазначено, що півроку він був помічником члена Центральної виборчої комісії, однак, кому саме допомагав соратник Вакарчука, невідомо.

Примаченко Іван Олександрович

Іван Примаченко

29 років, співзасновник платформи онлайн-курсів Prometheus.

Закінчив Київський національний університет імені Шевченка, отримавши науковий ступінь магістра історії. Родом з Донецька.

Член наглядової ради аналітичного центру CEDOS, експерт групи "Реформа освіти та науки" Реанімаційного пакету реформ.

Був стипендіатом Стенфордської програми Ukrainian Emerging Leaders, що фінансується Вакарчуком, Фіалою та Умєровим.

Кухта Павло Андрійович

Павло Кухта

34 роки, заступник директора Стратегічної групи радників з підтримки реформ (SAGSUR).

Помічник безпартійних депутатів Ігоря Луценка та Ярослава Маркевича. Учасник руху "Люди важливі".

Був експертом Реанімаційного пакету реформ, радником Центру економічної стратегії. У 2015 році увійшов до наглядової ради індексу моніторингу реформ iMoRe від VoxUkraine.

Будучи членом Стратегічної групи, мав статус радника прем'єра Гройсмана, працював над розробками стратегічних та річних планів діяльності уряду.

У минулому – економічний журналіст і публіцист.

Ташева Таміла Равілівна

Таміла Ташева

33 роки, громадська активістка.

Закінчила факультет арабської філології Таврійського національного університету. Була помічником народного депутата Лесі Оробець, працювала піарником групи ТІК, займалася освітніми та культурними проектами.

Під час активної фази анексії Криму Ташева разом із друзями заснувала громадську організацію КримSOS, яка опікується проблемами переселенців із Криму та Донбасу. Разом із Ярославом Юрчишиним є експерткою телевізійного проекту "Нові лідери".

Давидюк Микола Іванович

Микола Давидюк

30 років, політолог, директор аналітичного центру "Політика".

Закінчив Національний педагогічний університет імені Драгоманова. Спеціальність "Іспанська мова та зарубіжна література".

Проходив стажування у Harvard Kennedy School.

З вересня 2008 по січень 2010 року був аналітиком у Комітеті виборців України, яким керував Ігор Попов. З 2011 року до сьогодні – директор аналітичного центру "Політика" та засновник "Форуму нових політичних лідерів".

У 2014 році працював у команді Радикальної партії Олега Ляшка, по списках якої під номером 43 намагався потрапити до парламенту.

Один із засновників громадсько-політичного руху "Дій з нами".

Супрун Роман Григорійович

Роман Супрун

29 років, експерт з government relations.

У 2013-му закінчив КНУ Шевченка.

Працював помічником нардепа від "Самопомочі" Івана Мірошніченка.

Був радником на громадських засадах міністра Кабінету міністрів Олександра Саєнка. Відповідав за адвокацію ініціатив уряду та роботу з парламентом.

Разом із Железняком був співзасновником і керівником проекту PolitEyes.

Дворецька Олександра Миколаївна

Олександра Дворецька

29 років, голова правління благодійного фонду "Восток-SOS".

До 2014 року Дворецька мешкала в Криму, де у 2012 році закінчила Таврійський національний університет за спеціальністю "політологія".

Була координаторкою Мережі правових приймалень Криму, однією з організаторів кримського Євромайдану.

У 2014 році стала одним із засновників ініціативи "Восток-SOS", яка потім трансформувалась у благодійний фонд.

Притула Сергій Дмитрович

Сергій Притула

38 років, актор-шоумен.

Актор, гуморист, телевізійний ведучий. Основні програми виходять на "Новому каналі" медіа-холдинга Віктора Пінчука.

Засновник популярного розважального скетч-шоу "Вар'яти".

Після початку російської агресії в Криму і на Донбасі шоумен також зайнявся волонтерською діяльністю, забезпечуючи українських бійців воєнним обладнанням.