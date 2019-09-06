"Винний наркотик", бринза і баранина. Яким буде перший гастромаршрут Бессарабією

Междуречье Днестра и Дуная. Черное море и крупнейшее озеро Украины Ялпуг.
Баланс солнца, ветров и влаги. Уникальная почва и большое количество солнечных дней в году.
Редкий климат, богатая история, смесь культур и вкусов. Все это делает украинскую Бессарабию самобытным гастрономическим регионом Восточной Европы.
Весной 2019 года при поддержке ЕС в Украине стартовал пилотный проект "Дороги вина и вкуса".
Виноделы, сыровары, бессарабские фермеры, туроператоры и рестораторы уже работают над разработкой первого украинского гастромаршрута.
По задумке он объединит Болград-Криничное-Измаил-Вилково. Но организаторы рассматривают еще несколько интересных локаций в Одесской области.
Тестирование "Дороги вина и вкуса" продлится ближайшие два года. После чего, в случае успеха, создадут подобные маршруты в других регионах Украины, объединив их в национальную систему "гастрономических дорог".
Проект будет интересен не только западным туристам, падким на восточноевропейскую экзотику. Но и украинцам, которые в большинстве своем не подозревают, какие открытия для гурманов таит Одесская область.
– Много дуба, хорошие танины, большой потенциал выдержки в бутылке. Правильная кислотность. Полнотелое, бархатистое. С третичными ароматами табака и кожи, – такие характеристики вина из уст профессионалов можно услышать не в итальянском Пьемонте или французском Бордо, а на юге Украины.
Что такое бессарабская рикотта, как баранину избавляют от мерзкого запаха, чем суджук отличается от сушеницы и какую специю болгары называют "Шанель номер пять" – репортер УП проехал по Одесской области дорогой будущего гастромаршрута.
Шабо: Швейцарский след и "винная широта"
В 1822 году на берегу Днестровского лимана появились швейцарские колонисты, ведомые ботаником и педагогом Луи-Венсаном-Тарданом.
Все, что взял с собой пассионарий из городка Веве, кантона Во, – семью, Библию, провиант, карабин и свои богатые познания в виноградарстве.
Так началась история швейцарской колонии Шабо, которая спустя двести лет стала одним из крупнейших центров украинского виноделия.
Место на берегу далекого лимана на отшибе Европы Луи-Венсан-Тардан выбрал не случайно.
Те, кто смыслят в виноградарстве, могут долго рассказывать о специфике местного климата. Совсем упрощенным языком она сводится к следующему: микс чернозема и песка, большое количество солнца и сильные перепады температуры днем и ночью, дающие нужный баланс сахара и кислотности.
"Винная широта" – термин из словарного запаса виноделов, которым называют лучшие для их работы земли. Они входят в пояс от 30 до 50 параллели в Северном полушарии планеты. Бессарабским виноделам посчастливилось родиться на 46-й.
Сегодня в Одесской области до 19 тысяч гектар виноградников. По словам Юлии Булаевой, ученого секретаря ННЦ "Институт виноградарства им. В. Таирова", еще лет 20 назад тут их было вдвое больше. Но и нынешние цифры делают этот регион лидирующим в украинском виноделии.
– После оккупации Крыма мы имеем по стране порядка 40-42 тысяч гектар, – говорит она. – Есть еще Херсонская, Николаевская, часть Запорожской области и Закарпатье.
Особенностью одесских виноградников я бы назвала достаточно высокий процент сортов собственной, украинской селекции – около 14%.
То есть, если говорить в европейском или мировом масштабе, мы говорим об уникальных продуктах, которые вы больше нигде не найдете.
Юлия Булаева констатирует: отечественным производителям приходится тяжело конкурировать с импортом. Одна из причин: наш потребитель плохо знает украинское вино, уверен, что импортное обязательно лучше, хоть и дешевле.
– Минимальная цена натурального вина без добавок – от 100 гривен, – считает Юлия Булаева. – Но она во многом зависит от мощностей производителя. Чем они больше, тем меньше себестоимость.
Небольшим винодельням тяжело конкурировать, потому что нет автоматизации процессов. Это – хэндикрафт (handicraft – изделие ручной работы – УП).
Село Шабо с одноименной компанией, музеем и "Центром культуры вина" может стать одним из пунктов будущего гастромаршрута в Одесской области.
Каберне-Совиньон, Мерло, Пино Нуар, Саперави, Шардоне, Совиньон Блан, Рислинг Рейнский, Мускат Оттонель, Тельти-Курук, Ркацители – с этими сортами винограда работают потомки швейцарских колонистов.
Сегодня "Шабо" – это массовое производство с новейшим оборудованием, в которое вложили десятки миллионов евро. В сезон тут перерабатывают около 12 тысяч тонн винограда.
Местное винохранилище занимает около 10 тысяч кв.м., уходя на девять метров под землю.
Всего на территории "Шабо" две тысячи дубовых французских барриков – бочек для вызревания вина.
Фрумушика-Нова: Брынза и зов предков
Чуть выше от бывшей колонии Шабо по берегу лимана находится Белгород-Днестровский.
Здесь, в древней Аккерманской крепости, вам тоже нальют вина и приготовят "средневековую трапезу" – с чечевицей, запеченными на костре кроликом и перепелами, квасом и лепешками.
Но чтобы по-настоящему проголодаться и с аппетитом оценить бессарабскую кулинарную экзотику, нужно отправиться во Фрумушику-Нову.
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Всего 15 лет назад в Тарутинской степи, в 10 километрах от границы с Молдавией, гуляли ветер и пастухи с овцами. Пока одесский бизнесмен Николай Палариев не построил центр этнографического и зеленого туризма, в развитие которого вкладывает миллионы.
Фактически Палариев восстановил село своих предков, которое уничтожила советская власть в конце 40-ых прошлого века, чтобы устроить на этих землях военный полигон.
Корни Палариева, как и многих в Бессарабии, – в Молдове.
В кухне, которую он помнит с детства, перемешались не только молдавские, но и болгарские, турецкие вкусы.
– Болгары похожее блюдо называют милиной, а у нас это – плацинда (вид пирога, лепешки – УП), – рассказывает бизнесмен, угощая своих гостей. – Вот это – с творогом и укропчиком.
В целом ингредиенты одни и те же. Но способ приготовления может отличаться. Есть разные нюансы у каждой хозяйки, которые передаются по наследству от прабабушек, бабушек и мам.
Большинство продуктов Бессарабии частично или полностью связаны с бараниной. Исторически сложилось так, что овцы – базовое животное на этой территории.
Фрумушика-Нова Николая Палариева начиналась как раз с того, что он построил в степи крупнейшую в Европе ферму каракульской породы. Поэтому здесь нет недостатка в брынзе и мясных блюдах.
Таких, как, например, запеченный ягненок. Мититеи – молдавские колбаски из фарша, похожие на тефтели. Или болгарская холодная каварма – застывшая отварная баранина в желто-оранжевом жиру.
Среди первых блюд популярна зама – бодрящий, согревающий суп с лапшой на бульоне из курицы с добавлением кваса из отрубей.
Спустя 13 лет после своего основания Фрумушика-Нова остается одной из самых неизвестных туристических точек Украины.
Путь из Одессы во Фрумушику длиной примерно в 200 километров занимает больше трех часов. Завершающий 15-километровый участок пролегает просто по полям и бездорожью. Поэтому перед путешествием нужно учитывать прогноз погоды, позаботиться о связи и взять "запаску".
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Измаил: "Доля ангела" и липоване
Еще одна ценная точка на гастрономической карте Одесской области – 70-тысячный Измаил. Один из крупнейших морских портов на Дунае и один из самых недооцененных туристами городов Украины.
Как неформальная "столица" Южной Бессарабии, Измаил впитал в себя разные традиции.
В подвале неприметного двухэтажного дома возле местного рынка спрятался винный погреб, который открыла коренная измаильчанка Ирина Польшакова.
Под аркой из двухсотлетнего кирпича он рассказывает не подкрепленную историческими документами легенду: над этими подвалами в начале 19 века жил сам Сергей Тучков.
Генерал-лейтенант, сенатор и масон, Тучков стал первым градоначальником Измаила, завоеванного Российской Империей у турков.
Сегодня в погребе Польшаковой – терпкий запах дуба и вина собственного производства.
По традиции гостям предлагают наливать в бокалы из бочек, а потом выливать остатки вина прямо на пол.
– Кто-то называет этот запах "долей ангела". Кирпич пропитывается, и вы сейчас чувствует дух, аромат, присущий бессарабским подвалам, – говорит Ирина.
Изюминка домашней винодельни – белое сухое на основе полыни, которую собирают в определенных местах Бессарабии.
В год семья Польшаковой производит тысячу бутылок этого напитка. Побывавшие тут европейские эксперты сравнивают его с вермутом и называют "продуктом премиум-класса".
Предки Ирины Польшаковой – липоване, старообрядцы, переселившиеся в Бессарабию в 17 веке после церковных реформ Никона.
– Основным промыслом липован была рыбалка. Поэтому мы предлагаем посетителям рыбные блюда, например, знаменитую дунайскую селедку, – рассказывает она.
Готовят "дунайку" в Измаиле по-разному. Солят, запекают. Иногда умудряются замораживать, делать что-то похожее на строганину с добавлением лимона.
– Самая вкусная селедка в конце марта, в апреле, – считает Польшакова. – Потом она приобретает какой-то неприятный, специфический запах.
Мы стараемся покупать "дунайку" только у рыбаков из Вилково. Там она наиболее вкусная.
Есть и особое, чисто липованское блюдо – опеканка из окуней, которые обжаривают, а потом томят на медленном огне со специями.
– У нас можно попробовать хлеб, сделанный на винных дрожжах, такой, как его делали наши предки-липоване, – продолжает Ирина.
В погребе Польшаковой подают и традиционные бессарабские блюда. Например, мамалыгу или местный "ответ" итальянской рикотте – сырную закуску из овечьего молока, которую называют "урда". Ее вкусно намазывать на хлеб и есть с медом.
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Болград. Царство специй и сыровяления
В 40 минутах езды от Измаила находится городок Болград, известный прежде всего своим винодельческим заводом. Но есть здесь кое-что еще удивительное – механа, которую открыл местный болгарин Сергей Русев.
Механа – традиционный болгарский ресторан, устроенный, как гостевой двор, где кормят гостей национальными блюдами. Например, суп курбан из баранины с овощами. Или курбан по-добруджански – рагу из баранины и овощей с пряными травами.
Сергей Русев может долго рассказывать о быте и кухне своих предков, подогревая аппетит гостей.
– Вино без мяса – никуда, как и мясо без вина, – предупреждает он.
В небольшом музее Русев собрал старинные предметы быта из разных сел Болградского района, в том числе больше 400 емкостей для вина.
– У каждой бутылки свое назначение, – показывает Русев. – Есть ежедневные, есть ритуальные, на случай рождения детей или свадьбы. Есть походные. Есть маленькие – для ракии.
Как говорит Русев, болгары пьют вино – иногда горячим с черным острым перцем – для возобновления сил и улучшения пищеварения.
– У жителей окрестных сел есть различия в одежде, телосложении, в походке. Откуда человек, можно узнать даже по запаху изо рта. Потому что в разных селах предпочитают разные специи, – поясняет Сергей.
Конек Русева – производство сыровяленого мяса: суджука, карнака, бастурмы, сушеницы и мясных чипсов. Есть тут и аджика, варенье из грецкого ореха и болгарской розы.
Вялят разные сорта мяса – свинину, баранину и говядину. После "усушки" при определенной температуре в специальной холодильной камере из килограмма свежего мяса выходит около 300 грамм.
Особое внимание уделяют покупке сырья.
– Проблема специфического запаха баранины решается так, – рассказывает Русев. – Животное нельзя забивать во время гона (половой активности – УП) и после болезни.
Очень важно "зажиловать" мясо – удалить лимфоузлы, которые дают тот запах баранины, который вызывает у многих отвращение.
Разница между разными сыровялеными блюдами в основном в специях.
– В суджуке – паприка, острый перец, чубрица (чабер – УП) и кое-что еще, – не выдает всех секретов Сергей Русев. – В сушеницу мы добавляем индийский орех (кешью – УП) и чеснок.
Вообще без специй жизнь болгар и их кухню представить невозможно.
В кооперации с семьями из разных сел, которые выращивают определенные травы, Сергей Русев пытается восстанавливать подзабытые традиции.
– Раньше мы все специи брали из Сербии и Болгарии. Теперь 70% – наши. Но зиру, к примеру, продолжаем все еще покупать в Болгарии. Она там особенная.
Очень важный для нас ингредиент – мюрдя или мерудия (сложный микс различных трав и приправ – УП). Это как "Шанель номер пять". Если на одежду попадет, запах продержится долго.
Мюрдя – естественный усилитель вкуса. Нам его в детстве давали для лучшего аппетита, – вспоминает Русев.
Криничное: Винная долина и безоблачное будущее
– У болгар есть 500 песен про вино. 499 про красное и одна про белое, которая звучит так: "Белое, белое, почему ты не красное?!".
Эту шутку экс-министр топлива и энергетики Иван Плачков рассказывает всем, кто приезжает в его родное село Криничное, расположенное между Измаилом и Болградом.
Криничное экс-министр и бывший губернатор Одесской области считает одним из лучших мест для дегустации вина и знакомства с бессарабской кухней.
В 2005-м Плачков создал с нуля винодельню "Колонист", производящую в год до 300 тысяч бутылок вина.
Сбывают "Колонист" в основном в Украине. Около 10% экспортируют в качестве "имиджевых" партий, чтобы показать европейцам, на что способны украинцы.
Имея старые связи в Киеве, Плачков с женой Аллой занимается лоббированием интересов виноделов.
Действие хорошего вина Иван Плачков образно сравнивает с наркотиком.
На вопрос, какая самая дорогая бутылка, которую он откупоривал в жизни, Плачков отвечает: "До пяти тысяч евро".
– Главное – это ощущение, – делится он. – Выдержанные, великие вина – не вкусные. Тусклые, с осадком. Нет ярких цветочных, ягодных ароматов. Там другое – сафьян, портфель, кожа в автомобиле, седло лошади, бензольные, самшитовые тона.
"Химия" этого вина такова, что она воздействует особым образом на мозг, как звуки духового оркестра, рок-группы или Моцарта.
– Почему покупают вино за тысячи евро? – продолжает он. – Представьте, собрались очень взрослые, солидные люди, чтобы решить, давать Украине 1,5 миллиарда транша или нет.
Уставшие. Садятся в каком-то клубе. Им открывают бутылку "Петрюс". Они делают несколько глотков без еды. Максимум – под хрустящий сыр с кристалликами. И у них сразу эмоциональный подъем, позволяющий принять правильное решение.
Еще одно сравнение, к которому прибегает Плачков, – виноделы похожи на художников. А бутылка вина – на картину.
– Кто-то напишет тысячи картин, кто-то пять, кто-то десять. На Андреевском спуске в Киеве мы можем купить недорогую за 300 гривен. А на аукционе "Сотбис" кто-то отдаст сотни тысяч или миллион.
Есть оригиналы Шишкина, Айвазовского. А есть репродукции. И то и другое – творение человеческих рук. Но имеет разную цену.
На репродукции тоже есть свой потребитель, который хочет приобщиться к прекрасному, но у него нет денег на настоящий шедевр.
Сидя в беседке посреди семейных виноградников в долине озера Ялпуг, Иван Плачков излучает оптимизм.
Болгарин по национальности, он не сомневается в уникальности своей родной Южной Бессарабии и ее скором туристическом расцвете. Безоблачное будущее украинского виноделия, судя по его настрою, тоже не за горами.
– Культура потребления вина растет в Украине в геометрической прогрессии. Просто какой-то бум последние лет десять!
Раньше, когда я был большой начальник, все пили водку. Потом вискарь в "дьюти фри" брали.
Сейчас водку пить не модно. Кто ее пьет? А вискарь? Надоело! Все пьют вино! – восклицает Плачков, и предлагает продегустировать игристое собственного производства.
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