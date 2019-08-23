Овидий, Пушкин и убийцы Христа. Легенды и факты о Белгород-Днестровской крепости

На берегу Днестровского лимана, всего в 540 километрах от украинской столицы, покоятся руины древнего города Тира с историей больше двух с половиной тысяч лет. На его месте в Средневековье появилась крепость, которая сейчас является одной из главных достопримечательностей независимой Украины. И одной из крупнейших крепостей в Восточной Европе.

Почему одну из башен называют "пушкинской", какие артефакты находят археологи, при чем здесь Овидий и что мешает крепости попасть в список мирового наследия – в репортаже УП из Белгород-Днестровского.

Гунны, геты, римляне и греки

Фрагменты античных амфор и керамики, золотые монеты, терракотовые маски, сердоликовые перстни и свинцовая фигурка Афродиты. За последние полвека археологи нашли много свидетельств античной цивилизации на месте современного Белгород-Днестровского.

Возле Аккерманской крепости находят высокохудожественные античные изделия

На протяжении своей истории город в Одесской области с населением 57 тысяч человек сменил немало имен: Аспрокастро, Маврокастро, Белгород, Ак-Либо, Четатя-Албэ, Аккерман.

В переводе с разных языков большинство этих названий означает "Белая крепость".

Крепость посещают до 200 тысяч туристов в год все фото: евгений руденко

В бурные 90-ые он привлекал "черных археологов", которые, по местным преданиям, откапывали золотые античные клады и становились богачами до конца своих дней.

Все начиналось на берегу Днестровского лимана больше 2 500 лет назад. Здесь переселенцы из города Милета, расположенного на западном побережье Малой Азии, основали древнегреческую Тиру. Сейчас на ее месте – Белгород-Днестровский.

У стен Белгород-Днестровской крепости раскопали остатки жилых кварталов древнегреческой Тиры

В середине I века до нашей эры Тиру разрушили геты – воинственный народ, живший между Балканами и Дунаем.

Через сто лет поселение восстановили римляне, которые правили тут на протяжении трехсот лет.

У стен Белгород-Днестровской крепости раскопали остатки жилых кварталов древнегреческой Тиры

Потом пришли гунны, внеся в привычный ход вещей сумятицу и очередные разрушения.

Серьезных сражений за Аккерманскую крепость в истории не было, поэтому она хорошо сохранилась

В разные периоды истории эта древняя земля пережила времена Византии, Древнерусского государства, Золотой Орды, Молдавского княжества, Османской и Российской империй, Румынского Королевства и Советского Союза.

Мегаполис на Днестре

От Киева до Белгород-Днестровского – 540 километров. От Одессы – всего 90.

Аккерманская крепость, нависшая над лиманом – главная достопримечательность этого небольшого провинциального городка. Ее построили в Средние века там, где когда-то жили древние греки и римляне.

Место для строительства древнего города и крепости выбрали из-за выгодного географического положения

– Сделана она из нашего местного камня – ракушечника, – рассказывает историк и экскурсовод Тина Федосеева. – Документов о том, когда и как начали ее строить, почти не сохранилось.

Мы даже точно не знаем, кто именно воздвиг основу крепости – цитадель.

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По некоторым данным, ее построили генуэзцы во второй половине 13-го – первой половине 14 века.

Кто-то утверждает, что заложил крепость золотоордынский хан Берке. Есть и такие, кто верит, что это дело рук масонов.

Ядро крепости – цитадель, которую, по версии многих ученых, построили генуэзцы

Если не вникать в горячие споры ученых, то одна из распространенных версий сводится к следующему: крепость в Белгород-Днестровском в своем нынешнем виде сформировалась в 14 веке, во времена Молдавского княжества.

– Скорее всего, ее строили на средства горожан, – говорит Федосеева. – В те времена город имел статус "порто-франко". Богатая, транзитная "станция" на пересечении торговых путей.

Здесь было ответвление Великого шелкового пути. Тут проходил так называемый "молдавский шлях" (связывал северо-западную Европу с южными и восточными странами – УП).

Жители древней Тиры поддерживали хорошую связь с миром благодаря выходу в Черное море

Торговля давала солидную прибыль, поэтому здесь могли себе позволить монументальное оборонное сооружение.

Как говорит Федосеева, ссылаясь на данные исследователей из Молдовы, тогда тут жили до 20 тысяч человек, что по меркам Средневековья приближало город, называвшийся Четатя-Албэ, к мегаполису.

Крепость построена из белого камня – ракушечника

Белгород-Днестровская крепость – одна из крупнейших в Европе. Ее площадь 9 гектаров, общая протяженность стен больше двух километров. Их высота – 15, а ширина 5 метров.

Здесь сохранились 24 из 34 башен, которые пытаются спасти от разрушений. Хотя находятся и критики реставрационных работ, которые утверждают, что "Аккерман уже не тот".

Пушкинская башня и римские легионеры

У Аккерманской крепости много легенд, которые с улыбкой опровергают серьезные ученые.

– Понимаете, у нас городок военный, часто переходил из рук в руки. Для того, чтобы сложились легенды, нужна стабильность. У нас ее не было. Менялись страны, власти, хозяева, – поясняет Тина Федосеева.

В Аккерманской крепости воссоздают древние орудия и предметы Средневековья

Как бы там ни было, но туристам приятно верить в байки о Белгород-Днестровском.

Одна из них гласит: именно здесь больше двух тысяч лет назад отбывал ссылку древнеримский поэт Овидий, попавший в немилость к императору Августу.

В 1795 году Екатерина Вторая даже выдала указ о переименовании бывшего татарского поселения Хаджидер, тоже расположенного на берегу Днестровского лимана, в Овидиополь.

В Белгород-Днестровском снимали много художественных фильмов, среди которых "Капитан Немо"

– В самом начале 19 века в России выдвигалась научная версия, что Овидий жил в Тире, нынешнем Белгород-Днестровском, – поясняет Федосеева. – Версия была, а Овидия не было (смеется). Даже Пушкин, который интересовался историей, высмеивал эту версию.

По свидетельствам самого Овидия, можно сделать вывод, что, скорее всего, его изгнание проходило в городе Томис (сегодня – Констанца, Румыния – УП).

Воды Днестровского лимана подмывают цитадель, угрожая ей обрушением

Миф о жизни и смерти Овидия на землях современной Одесской области подогревает еще одна байка. Именно в Аккерманской крепости Пушкин якобы написал свое стихотворение "К Овидию".

Лазать по древним стенам крепости не безопасно

– Пушкин тут действительно был, – рассказывает Тина Федосеева. – Когда отбывал свою южную, кишиневскую ссылку в 1821 году. Ему разрешили посетить Бессарабию, и он попал в Аккерман в середине декабря.

Конечно, он тут ничего не писал. Как вы себе это представляете? В декабре у нас тут очень ветреные погоды. Он что, стоял на ледяном ветру и писал?

Из этой башни поэт Александр Пушкин любовался закатами на Днестровском лимане

Есть воспоминания очевидцев, что Пушкин постоял в одной из башен Аккермана. Сейчас ее называют "пушкинской". А в турецкий период это была "башня развлечений".

Минарет, сохранившийся у стен крепости – одно из немногих напоминаний о турецком периоде

Еще один миф о Белгород-Днестровском звучит и вовсе ошеломляюще: во времена римлян здесь стоял гарнизон легионеров, которые участвовали в казни Христа. Но поверить в эту легенду сложнее, чем во Второе пришествие.

Трещины "мирового наследия"

В последние годы Аккерман привлекает все больше любителей истории. Его посещают до 200 тысяч человек в год. Количество туристов растет, несмотря на потери "трафика" из граждан РФ после оккупации Крыма и начала войны на Донбассе в 2014-м.

Крепость стали посещать иностранные туристы, в основном из Беларуси, Молдовы, Польши и Турции

Вход в крепость для взрослых стоит 80 гривен, для детей и студентов – 40. Можно заказать тематические экскурсии за 400 гривен.

За жизнь объекта отвечает коммунальное предприятие "Фортеця", созданное в 2011-м.

Для туристов устраивают "средневековые" концерты

На территории крепости появился туалет, сувенирные лавки, исторические аттракционы.

Тут проводят рыцарские турниры и концерты.

В крепости рассказывают об особенностях воинского дела в Средние века

В крепости рассказывают об особенностях воинского дела в Средние века

Предлагают "средневековую пищу": "телятину по-генуэзски" за 130 гривен или "шею вепря" за 140.

Чечевица, квас, запеченные на костре перепела или кролик – один из вариантов "средневекового" ужина

13 августа 2019 года Постоянное представительство Украины при ЮНЕСКО подало заявку на включение комплекса Аккерманской крепости и остатков Тиры в "предварительный" список Всемирного наследия.

– Внешне крепость стала выглядеть лучше. Она более ухоженная. Как игрушечная, – говорит Тина Федосеева.

Но, по ее словам, главными по-прежнему остаются конструктивные проблемы.

Крепость сползает в лиман. В начале 2019 года здесь укрепили одну из стен при помощи контрфорсов, залитых бетоном.

Несмотря на укрепление стен, крепость продолжает разрушаться из-за отсутствия финансирования фото: Одесская ОГА

Но и это не уберегло исторический объект от разрушений.

Сильные ливни, накрывшие Одесскую область в августе 2019-го, повредили крепость в нескольких местах.

Под некоторыми башнями осел грунт, обвалилась кладка, а в стенах появились новые трещины.

Точно таким же видели закат жители древнего города Тира с берега Днестровского лимана

– Все нужно решать через министерство культуры. Много бюрократии.

На реставрацию нужны большие деньги. Но за счет карманов туристов ее не проведешь. Такие вопросы на себя все-таки должно взять государство, – резюмирует Тина Федосеева.

Пока же Аккерманская крепость, пережившая за последние шесть веков несколько войн и империй, проходит очередной тест на живучесть. Те, кому цитадель дорога, надеются: белый ракушечник, из которого она сделана, окажется все же крепче равнодушия властей и чиновников.

Евгений Руденко, УП