"Столиця Бессарабії", або Чому хоч раз у житті треба побувати в Ізмаїлі

Неофициальная "столица южной Бессарабии", один из крупнейших портов на Дунае и один из самых неизведанных городов Украины.

Измаил, расположенный на краю украинской географии, не обласкан вниманием туристов. Но оставляет приятное впечатление у тех, кто попал сюда впервые.

Почему местные жители обижаются на слово "провинция", что скрывают городские катакомбы, какой след Михеил Саакашвили оставил в умах горожан, и что особенного в дунайской селедке, – в репортаже УП.

Трасса Саакашвили, Бойко и Зеленский

За 28-летнюю историю украинской независимости Измаил оставался на инфраструктурных задворках.

Из местного аэропорта во времена СССР можно было легко улететь в Одессу, Кишинев, Киев, Черновцы, Симферополь и другие города.

Последние авиарейсы – в Стамбул, Варну и Киев – пришлись на начало 2000-ых. Потом аэровокзал "законсервировали".

Сегодня добраться до Измаила из столицы можно единственным поездом "Дунай", который идет 17 часов. Или машиной через Одессу.

Расстояние между Измаилом и Одессой поезд "Дунай" преодолевает по отдаленным районам Бессарабии все фото: Евгений руденко

На дорогу, длиною в 240 километров из Одессы в дунайский порт раньше тратили от шести до восьми часов. А также кучу нервов и потерянных в колдобинах колес.

Ситуация изменилась в начале 2019-го, когда после ряда сложностей и скандалов Петр Порошенко открыл новую трассу M15 "Одесса-Рени".

Сегодня путешествие из "Южной Пальмиры" в Измаил занимает чуть больше трех часов.

Измаил с остальной Украиной связывает только один железнодорожный рейс

М15 называют "трассой Саакашвили" – строительство дороги стартовало при его руководстве Одесской областью.

Саакашвили заявлял, что завершение работ для него дело чести, но досрочно покинул госадминистрацию. Тем не менее, многие измаильчане до сих пор благодарят эксцентричного грузина за "дорогу жизни".

Интересно, что Петр Порошенко торжественно открыл стратегическую для всей Бессарабии трассу незадолго до президентских выборов. Но даже это не спасло его от провальных результатов в Одесской области.

Измаил – один из более сотни городов, стоящих на Дуне, среди которых европейские столицы Будапешт, Братислава и Вена.

По итогам голосования в первом туре на округе №143, куда входит Измаил, собрал чуть больше 5 тысяч голосов. Тогда победил Юрий Бойко, опередив Владимира Зеленского. А во втором туре Зеленский не оставил Порошенко шансов, взяв больше 90%.

На парламентских выборах причастность к "дороге жизни" не помогла и Саакашвили. Его "Рух новых сил" взял всего лишь 0,7%. Победила "оппозиционная платформа" Бойко, обогнав "Слугу народа" Зеленского.

Мечеть, катакомбы и набережная на месте крепости

Высокие результаты "схидняков" Юрия Бойко и Владимира Зеленского в Бессарабии не удивительны.

Патриотизм в том виде, в котором его пытался привить избирателям Петр Порошенко, здесь не в моде.

Памятник Шевченко стоит на проспекте, названном в честь русского полководца

Многонациональный регион, где перемешались украинцы, молдоване, болгары, русские и много кто еще, сформировал особую ментальность.

За последние 200 лет Измаил пережил турецкую, российскую, молдавскую, румынскую и советскую власти.

В городе немало напоминаний об истории имперской России и полководце Александре Суворове, который в конце 18 века освободил эти земли от "турецкого гнета".

На эту память нанизались десятилетия советской власти.

Александр Суворов – исторический герой Бессарабии

О том, как в 1790 году проходил штурм турецкого города-крепости, туристам подробно рассказывают в филиале музея А.В. Суворова.

Он расположен в бывшей турецкой мечети, построенной в 16 веке. Это – единственной здание, оставшееся от крепости. И самое древнее в городе.

Музей-мечеть – единственное здание, хранящее память о турецком влиянии

Внутри – демонстрационный зал с огромной диорамой.

На изогнутом лентообразном полотне в подробностях изображено сражение за Измаил.

Длина диорамы – 20 метров, ширина – восемь

От бывшей турецкой крепости, кроме музея-мечети, не осталось и камня. По Парижскому мирному договору 1856 года, измаильскую цитадель подорвали.

В 2016-м там, где была крепость, обустроили современную набережную, которая стала одним из любимых мест отдыха измаильчан.

В Измаиле много православных церквей

Здесь есть небольшие пляжи, хотя купание запрещено. В этом месте Дунай глубок и опасен. Но люди все равно лезут в воду на свой страх и риск.

Люди купаются у границы с Румынией

Катакомбы и "маленькая Одесса"

Если говорить об Измаиле, как о глухой провинции, местные жители могут и обидеться.

Тут гордятся богатым прошлым и уникальным географическим расположением в акватории Килийского гирла Дуная. С выходом в Черное море, до которого по реке чуть больше 90 километров.

Памятник морякам-дунайцам стоит на подъезде к порту и вокзалу

Измаил по-прежнему считается "городом моряков", здесь работают множество крюинговых агентств. Хотя с судоходством, особенно дунайским, в последние годы не все так радужно.

Уйти в мореходку – для измаильчан один из немногих способов неплохо заработать

С 1940 по 1954 годы Измаил был административным центром Измаильской области, которую в итоге поглотила Одесская. И если центром последней стала Одесса, то Измаил по-прежнему неофициально называют "столицей южной Бессарабии".

Заядлым театралам есть что посмотреть в Измаиле

Сегодня тут живут около 75 тысяч человек.

Есть несколько отелей и гестхаусов с ночевкой от 600 гривен. Можно арендовать и хорошую квартиру в центре за 450 гривен в сутки.

В городе нет недостатка кафе, ресторанчиков и фаст-фудов.

В отличие от многих провинциальных городов, в Измаиле много фаст-фуда

Тут работает даже собственное мобильное приложение для вызова такси наподобие модных Uber или Uklon.

Средняя цена поездки в такси по городу – 50 гривен

Центральная улица проспект Суворова. Она пронизывает весь центр, спускаясь к Дунаю и морскому порту.

На проспекте Суворова находится одна из главных достопримечательностей – Покровский собор.

Деньги на строительство собора пожертвовали граф Воронцов, а также императоры Александр I и Николай I

Построенный в 1820-1831 годах в стиле классицизма, храм присутствует на всех туристических картинках.

Тем, кто знакомится с городом по изображениям в интернете, может показаться, что кроме Покровского собора посмотреть в центре Измаила не на что. Но это не так.

Улочки Измаила оставляют приятное впечатление

Местами Измаил напоминает Одессу. Тут сохранились старые здания и особняки. Их можно найти, как на центральной улице, так и свернув на второстепенные.

Некоторые дома приходится укреплять. Они проседают из-за большого количества подземных тунелей, над которыми стоит Измаил.

Чтобы ощутить дух Бессарабии, нужно свернуть на второстепенные улочки

Есть катакомбы, которые относятся к началу 19 века, и облицованы турецким кирпичом.

Активисты, исследующие подземелья, пытаются составить их точную карту. А власти подумывают над укреплением объектов, чтобы сделать их безопасными и доступными для туристов.

Мэр-перебежчик, децентрализация и чистые улицы

Чистота и количество коммунальщиков, занятых делом на улицах Измаила, могут удивить даже столичного жителя.

Работники коммунальных служб на улицах Измаила встречаются часто

В центре хорошие дороги. Обновленные фасады домов по проспекту Суворова радуют глаз яркими красками.

В бывшей городской управе, построенной в 1841 году, располагается Дворец детей и юношества

В порядок приводят даже унылые "хрущевки" и "брежневки".

Местные говорят, что город стал преображаться в последние несколько лет. В массе своей хвалят мэра Андрея Абрамченко и говорят спасибо децентрализации.

Фасады в центре города удивляют новизной

Хотя звучат и негативные версии активности мэра. Критики говорят о его близости к ряду подрядных фирм, выполняющих ремонтные работы. К тому же сетуют на то, что прихорашивают только центральную улицу.

На проспект Суворова много зелени и скверов

Абрамченко фигурировал в жалобе "общественников" о его "причастности к коррупционным действиям", которую взяли на рассмотрения в ДБР. Но дальше жалобы дело не дошло.

В городе, где есть культ Суворова, не обошлось без музея имени национального героя России

Градоначальник Абрамченко – коренной измаильчанин. Заканчивал высшие курсы военной контрразведки КГБ СССР в Новосибирске.

Первый раз стал мэром в 2010-м, от партии "Сильная Украина" Сергея Тигипко.

В 2012-м вступил в "Партию регионов". А в 2015-м стал мэром во второй раз - от партии "Блок Петра Порошенко".

В центре Измаила есть несколько работающих фонтанов

Такая политическая гибкость "перебежчика" Абрамченко местных не смущает. На фоне позитивных изменений в городе многие закрывают глаза на идеологические и политические противоречия.

Вино с полынью и дунайская селедка

Измаил хорош тем, что остановившись здесь, можно спланировать поездки в самые интересные места региона. Такие, как "украинская Венеция" Вилково или Килию, которую называют "самым древним городом Украины".

Must have по-бессарабски – это вино и кухня, в которой переплелись вкусы многих народов.

В Болграде, например, можно попробовать с десяток сортов вяленого мяса. А в селе Криничное – вино, сделанное из ягод, растущих в долине самого большого в стране озера Ялпуг.

Суджук делают из отборной свинины, говядины или баранины

В самом Измаиле тоже немало гастрономической экзотики. В местных заведениях предлагают домашние вина, среди которых есть настоянные на степных травах и полыни.

В Бессарабии знают толк в еде и вине

Местный рынок богат на сыры, мясо и фрукты Бессарабии, которые, как уверяют местные, можно купить только здесь. В лучшем случае – на одесском "Привозе".

Измаильчане то ли в шутку, то ли всерьез говорят, что их рынок лучше одесского "Привоза" Фото bessarabiainform

Особая гордость – дунайская селедка. Вам будут рассказывать, что такой нет больше нигде в мире.

"Дунайку" продают в интернете по 100-120 гривен за килограмм, но самую свежую можно купить только в Измаиле Фото bessarabiainform

Ее секрет вкратце объясняют так: "дунайка" во время нереста заплывает в русло Дуная, где много водорослей, которыми она кормится, приобретая свой неповторимый вкус.

В этой селедке очень много йода, поэтому даже в холодильнике она может храниться не так уж и долго.

В ресторанах Измаила можно попробовать запеченную селедку

Ловить "дунайку"обычно начинают в мае. В замороженном виде она сохраняет свои вкусовые качества на протяжении чуть больше полугода.

ЕС через реку и донор-порт

Градообразующим предприятием Измаила остается государственный морской порт.

В морском порту работают чуть больше одной тысячи человек

В 2018 году через него прошли 4,4 миллиона тонн грузов. В основном это руда, уголь и черные металлы.

Местный бюджет в 2018-м получил от предприятия почти 60 миллионов гривен налогов.

Измаил от румынского берега отделяет узкая полоска Дуная

Периодически портовиков лихорадит. Их работа зависит от многих факторов. Например, от уровня воды в Дунае.

В начале августе 2019-го года предприятие перешло на четырехдневную рабочую неделю из-за отсутствия железной руды. На рынок, в частности, повлияла авария на шахте Corrego di Feijao в Бразилии.

В Измаиле много цветочных клумб

В порт туристы упираются, спускаясь вниз по проспекту Суворова. На том берегу Дуная – территория Румынии.

Возле измаильского порта находится парк развлечений с аттракционами и бассейном. А также обновленный морской вокзал.

От морских круизов осталось только название вокзала – "морской"

Регулярных пассажирских перевозок по Дунаю в последние годы нет. Можно заказать только коллективные туры по реке.

Сегодня отремонтированный и пустующий морвокзал Измаила выглядит скорее как памятник былому величию "Дунайского пароходства", у которого осталось четыре пассажирских судна.

Несмотря на проблемы с судоходством и общие для Украины проблемы, в Измаиле верят в лучшее.

Католический костел Непорочного Зачатия Святой Девы Марии середины 19 века отремонтировали в 2018-м за деньги местных прихожан и европейцев

Оптимизма добавляет то ли непосредственная близость к Евросоюзу, то ли закаленный Дунаем и морями характер измаильчан.

– Что там делать? У нас тут скоро своя Европа будет, – машет в сторону румынского берега мужчина, попивая пиво в кафе у морвокзала, и пророча Бессарабии светлое будущее.

Евгений Руденко, УП