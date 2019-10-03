Данилюка на Данілова. Кого Зеленський призначив новим секретарем РНБО

Катерина РещукКатерина Рещук
фото: unian
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Четвер, 3 жовтня 2019, 19:00

Я с 1994 года в политике.

Я убежден, что рано или поздно все расставится на свои места. Бог не фраер, он все видит!

Олексію Данілову 57 років, родом він з міста Красний Луч, на Луганщині. Закінчив Старобільський радгосп-технікум за спеціальністю ветеринар. У 1999 році отримав диплом вчителя всесвітньої історії у Луганському педагогічному університеті імені Шевченка. 

У 2000 році здобув ще два диплома про вищу освіту — магістра з менеджменту у Східноукраїнському національному університеті імені Даля та юриста у Луганському інституті МВС.

Одразу після закінчення технікуму у 1981 році почав працювати ветеринаром-фельдшером на Ворошиловградському заводі фруктово-мінеральних вод, був співробітником зоокутка. 

У 90-х кар’єра Данілова набирає оберти. Він стає головою кооперативу "Білий лелека", потім - директором Луганського МПП "Вєра", мережі продуктових магазинів. Його впізнають у місті, ЗМІ починають називати "відомим бізнесменом". 

На цій хвилі Данілов стає міським депутатом. А в 1994, у 31 рік, — наймолодшим мером Луганська.

Луганчани у соцмережах описують період мерства Данілова у кардинально різних характеристиках. Дехто називає його "найпатріотичнішим очільником міста", дехто —  "царьком, корупціонером та держимордою". 

Мером Луганська пробув 3 роки. Але через конфлікт з Олександром Єфремовим, який тоді був заступником губернатора Луганщини, пішов з посади. Данілова звинуватили у фінансових махінаціях, а на дружину СБУ завела справу. 

"Они незаконно снимали меня с поста мэра в 1997 году. Занимался этим Виктор Николаевич Тихонов (на той час перший заступник голови Луганської ОДА та партнер Олександра Єфремова - УП)", — розповідав у 2007 році Данілов в інтерв’ю УП. 

У 1994 році Данілов знайомиться з Михайлом Бродським, лідером партії "Яблуко", пізніше перейменованою у "Партію вільних демократів". З 2000 по 2005 рік — член політради. 

У 2004 році стає головою передвиборчого штабу Віктора Ющенка в Луганську. Після цього новообраний президент призначає Данілова губернатором. На посаді протримався менше року, як тоді писали ЗМІ — через близькість до Юлії Тимошенко. 

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Цей факт підтверджує те, що одразу після звільнення у 2006 році Данілов потрапляє до лав БЮТ, але позачергові вибори 2007 року завершили його депутатську каденцію.

Про життя та кар’єру Данілова періода 2007-2019 майже нічого невідомо.

У липні 2019 року стає заступником секретаря РНБО. А вже 3 жовтня Зеленський призначає його секретарем, замість раніше звільненого Олександра Данилюка

Як пишуть деякі ЗМІ, Данілова рекомендував Зеленському депутат від "слуги", кварталівець Максим Ткаченко, який родом з Луганщини.

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***

Цікаво, що війну України з Росією Данілов пророкував у 2007 році.  

"Самое страшное, я боюсь, что Украина может просто стать разменной монетой. Россия закроет глаза на Ирак, на что-нибудь еще, а американцы закроют глаза на Украину.

У России сегодня задача – необходимо забрать Луганскую, Донецкую область и Крым. Остальное им не надо, потому что они уже научены горьким опытом", - розповідав він в інтерв’ю УП. 

***

Щодо особистісних характеристик Данілова, думки його оточення різняться. 

"Да Леша какой-то обиженный на жизнь…", – говорив про Данілова один з його екс-соратників по фракції блока Тимошенко. "Леша – это самый трезвомыслящий у нас человек", — говорив інший.

Зеленський же, за даними УП, характеризував майбутнього секретаря РНБО  позитивно, називаючи "хорошим хлопцем". 

Катерина Рещук

Теми: РНБО Луганськ


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