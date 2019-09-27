Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Данилюк написав заяву про звільнення з посади.

Джерело: Facebook сторінки офісу президента та Данилюка

Дослівно: "Щодо інформації про відставку Олександра Данилюка з посади секретаря Ради національної безпеки і оборони повідомляємо: відповідну заяву Олександр Данилюк написав на ім’я президента перед початком робочого візиту Володимира Зеленського до США з метою участі у 74-й сесії Генеральної Асамблеї ООН.

Президент розгляне її після повернення до Києва".

Деталі: Сам Данилюк інформацію про свою відставку підтвердив. За його словами, він залишиться на роботі в РНБО до рішення Зеленського.

Що було раніше: За даними УП, Данилюк один з претендентів на посаду посла України у Сполучених Штатах Америки. Він один із перших приєднався до команди Зеленського під час президентської кампанії.

У липні Зеленський у розмові з президентом США Дональдом Трампом запевнив, що посла України у США "замінить дуже грамотний і дуже досвідчений посол, який наполегливо працюватиме над тим, щоб дві країни стали ближчими".

Зеленський також сподівається, що Трамп буде довіряти новому послу від України.

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