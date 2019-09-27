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Данилюк написав заяву про звільнення

П'ятниця, 27 вересня 2019, 13:37
Данилюк написав заяву про звільнення

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Данилюк написав заяву про звільнення з посади.

Джерело: Facebook сторінки офісу президента та Данилюка

Дослівно: "Щодо інформації про відставку Олександра Данилюка з посади секретаря Ради національної безпеки і оборони  повідомляємо: відповідну заяву Олександр Данилюк написав на ім’я президента перед початком робочого візиту Володимира Зеленського до США з метою участі у 74-й сесії Генеральної Асамблеї ООН.

Президент розгляне її після повернення до Києва".

Деталі: Сам Данилюк інформацію про свою відставку підтвердив. За його словами, він залишиться на роботі в РНБО до рішення Зеленського.

Що було раніше: За даними УП, Данилюк один з претендентів на посаду посла України у Сполучених Штатах Америки. Він один із перших приєднався до команди Зеленського під час президентської кампанії.

У липні Зеленський у розмові з президентом США Дональдом Трампом запевнив, що посла України у США "замінить дуже грамотний і дуже досвідчений посол, який наполегливо працюватиме над тим, щоб дві країни стали ближчими".

Зеленський також сподівається, що Трамп буде довіряти новому послу від України.

Знати більше: Приватбанк, 4 президенти та РНБО. Що зробив та чому йде Олександр Данилюк

Нагадаємо:

  • 22 травня президент України Володимир Зеленський призначив екс-міністра фінансів Данилюка секретарем Ради національної безпеки і оборони.
  • З квітня 2016 року по червень 2018 року Данилюк обіймав посаду фінансів України в уряді Володимира Гройсмана, але його звільнили через конфлікт з Гройсманом. 
  • Він був одним із ідеологів націоналізації "Приватбанку", співвласником якого був олігарх і колишній бізнес партнер Зеленського Ігор Коломойський.
  • У 2019 році суд Києва задовольнив позов Коломойського до Нацбанку і Кабінету міністрів і визнав протиправним рішення про націоналізацію "Приватбанку".
  • Сам Данилюк вважає рішення про націоналізацію правильним. За словами Данилюка, він не спілкувався із Коломойським після націоналізації і олігарх не впливає на його участь у команді президента.
  • Коломойський кілька років не жив в Україні, але повернувся у травні після інавгурації Зеленського. 
  • Главою офісу Зеленського став юрист Коломойського Андрій Богдан. 
  • Зеленський неодноразово говорив, що Коломойський ніяк не впливає на його президентські рішення, водночас президент нещодавно провів зустріч з олігархом.

Українська правда

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Теми: Олександр ДанилюкРНБОзвільненняЗеленський
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