Данилюк написав заяву про звільнення
Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Данилюк написав заяву про звільнення з посади.
Джерело: Facebook сторінки офісу президента та Данилюка
Дослівно: "Щодо інформації про відставку Олександра Данилюка з посади секретаря Ради національної безпеки і оборони повідомляємо: відповідну заяву Олександр Данилюк написав на ім’я президента перед початком робочого візиту Володимира Зеленського до США з метою участі у 74-й сесії Генеральної Асамблеї ООН.
Президент розгляне її після повернення до Києва".
Деталі: Сам Данилюк інформацію про свою відставку підтвердив. За його словами, він залишиться на роботі в РНБО до рішення Зеленського.
Що було раніше: За даними УП, Данилюк один з претендентів на посаду посла України у Сполучених Штатах Америки. Він один із перших приєднався до команди Зеленського під час президентської кампанії.
У липні Зеленський у розмові з президентом США Дональдом Трампом запевнив, що посла України у США "замінить дуже грамотний і дуже досвідчений посол, який наполегливо працюватиме над тим, щоб дві країни стали ближчими".
Зеленський також сподівається, що Трамп буде довіряти новому послу від України.
Нагадаємо:
- 22 травня президент України Володимир Зеленський призначив екс-міністра фінансів Данилюка секретарем Ради національної безпеки і оборони.
- З квітня 2016 року по червень 2018 року Данилюк обіймав посаду фінансів України в уряді Володимира Гройсмана, але його звільнили через конфлікт з Гройсманом.
- Він був одним із ідеологів націоналізації "Приватбанку", співвласником якого був олігарх і колишній бізнес партнер Зеленського Ігор Коломойський.
- У 2019 році суд Києва задовольнив позов Коломойського до Нацбанку і Кабінету міністрів і визнав протиправним рішення про націоналізацію "Приватбанку".
- Сам Данилюк вважає рішення про націоналізацію правильним. За словами Данилюка, він не спілкувався із Коломойським після націоналізації і олігарх не впливає на його участь у команді президента.
- Коломойський кілька років не жив в Україні, але повернувся у травні після інавгурації Зеленського.
- Главою офісу Зеленського став юрист Коломойського Андрій Богдан.
- Зеленський неодноразово говорив, що Коломойський ніяк не впливає на його президентські рішення, водночас президент нещодавно провів зустріч з олігархом.
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