Зеленський призначив секретаря РНБО

Президент Володимир Зеленський призначив Олексія Данілова секретарем Ради національної безпеки і оборони, перед цим звільнивши його з посади заступника секретаря РНБО.

Джерело: укази на сайті глави держави

Дослівно: "Призначити Данілова Олексія Мячеславовича Секретарем Ради національної безпеки і оборони України".

Деталі: Згідно з інформацією з відкритих джерел, 57 річний Данілов у 2005 році очолював Луганську облдержадміністрацію. Був народним депутатом 5-го скликання.

Що передувало: Президент Володимир Зеленський прийняв відставку секретаря РНБО Олександра Данилюка.

Передісторія:

28 травня 2019 року президент Володимир Зеленський призначив Олександра Данилюка секретарем РНБО.

27 вересня в Офісі президента повідомили, що він подав у відставку. Данилюк підтвердив цю інформацію.

30 вересня Зеленський прийняв відставку Данилюка.

Джерела стверджували, що Данилюк нібито вирішив звільнитися через розбіжності з оточеннямЗеленського, зокрема, з головою Офісу президента Андрієм Богданом і бізнесменом Ігорем Коломойським.

Пізніше сам Данилюк розповів, що пішов із посади, бо не хоче брати участь у "підкилимних іграх деяких персонажів".

Знати більше: Приватбанк, 4 президенти та РНБО. Що зробив та чому йде Олександр Данилюк