Зеленський призначив секретаря РНБО
Четвер, 3 жовтня 2019, 14:45
Президент Володимир Зеленський призначив Олексія Данілова секретарем Ради національної безпеки і оборони, перед цим звільнивши його з посади заступника секретаря РНБО.
Джерело: укази на сайті глави держави
Дослівно: "Призначити Данілова Олексія Мячеславовича Секретарем Ради національної безпеки і оборони України".
Деталі: Згідно з інформацією з відкритих джерел, 57 річний Данілов у 2005 році очолював Луганську облдержадміністрацію. Був народним депутатом 5-го скликання.
Що передувало: Президент Володимир Зеленський прийняв відставку секретаря РНБО Олександра Данилюка.
Передісторія:
- 28 травня 2019 року президент Володимир Зеленський призначив Олександра Данилюка секретарем РНБО.
- 27 вересня в Офісі президента повідомили, що він подав у відставку. Данилюк підтвердив цю інформацію.
- 30 вересня Зеленський прийняв відставку Данилюка.
- Джерела стверджували, що Данилюк нібито вирішив звільнитися через розбіжності з оточеннямЗеленського, зокрема, з головою Офісу президента Андрієм Богданом і бізнесменом Ігорем Коломойським.
- Пізніше сам Данилюк розповів, що пішов із посади, бо не хоче брати участь у "підкилимних іграх деяких персонажів".
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Українська правда