Спростування інформації, викладеної в статтях "Зачем Бачун летал в Москву?" та "Резницкий цирюльник"

Рішення від "17" червня 2016 р., справа № 761/22363/15-ц, Шевченківський районний суд м. Києва, суддя Гуменюк А.І.

Визнати недостовірною інформацію, розміщену на веб-сайті http://www.pravda.com.ua/ - "Українська правда" в розділі "Блоги" (http://blogs. pravda.com.ua) автором Іванова С.В під заголовком:

"Зачем Бачун летал в Москву?" за посиланням https://blogs.pravda.com.ua/authors/ivanov/54cd3096285c2/page_2/ , а саме: "…на борт самолета российской авиакомпании "Аэрофлот", следующегого из Киева в Москву, взошел вот этот человек (фотографія Бачуна О.В, та його біографія). Заместитель Генерального прокурора Украины, Заслуженный юрист Украины, старший советник юстиции, кандидат юридических наук и просто обеспеченный человек, чья аномальная, как для госслужащего, обеспеченность уже давно вызывает глубокую обеспокоенность у журналистов и просто неравнодушных граждан. Олег Бачун улетел в Москву.

…Но еще большую озабоченность у меня вызывает вопрос, зачем столь высокопоставленный украинский чиновник, который по роду деятельности имеет допуск ко многим государственным тайнам, вот так - просто и буднично, в рабочий день, летал в столицу страны, осуществляющей вооруженную агрессию в отношении Украины.

…а Службу Безопасности Украины прошу проверить заместителя Генерального прокурора Украины Бачуна О.В на предмет его возможного сотрудничества со спецслужбами Российской Федерации";

під заголовком: "Резницкий цирюльник" за посиланням https://blogs.pravda.com.ua/authors/ivanov/54d3b83ee136b/ , а саме: "Публикация о московско-австрийском турне заместителя Генерального прокурора Украины Бачуна вызвала достаточно серьезный резонанс. Различные общественные деятели и журналисты потребовали от Генпрокурора ответ на вопрос, который был озвучен в этом блоге пять дней назад: "Зачем Бачун летал в Москву?"

В наше время в принципе сложно что-то скрыть, и уже очень скоро истинная подоплека паломничества высокопоставленного украинского правохранителя во вражьи пенаты была несколько приоткрыта.

…На самом деле Бачун - не прокурор, а цирульник, чьи функции заключаются в том, чтобы в обозначенное время прилететь к клиенту, постричь его и отвалить…".