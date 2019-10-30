Спростування інформації, викладеної в статтях "Зачем Бачун летал в Москву?" та "Резницкий цирюльник"

Рішення від "17" червня 2016 р., справа № 761/22363/15-ц, Шевченківський районний суд м. Києва, суддя Гуменюк А.І.

Визнати недостовірною інформацію, розміщену на веб-сайті https://www.pravda.com.ua/ - "Українська правда" в розділі "Блоги" (http://blogs. pravda.com.ua) автором Іванова С.В під заголовком:

"Зачем Бачун летал в Москву?" за посиланням https://blogs.pravda.com.ua/authors/ivanov/54cd3096285c2/page_2/ , а саме: "…на борт самолета российской авиакомпании "Аэрофлот", следующегого из Киева в Москву, взошел вот этот человек (фотографія Бачуна О.В, та його біографія). Заместитель Генерального прокурора Украины, Заслуженный юрист Украины, старший советник юстиции, кандидат юридических наук и просто обеспеченный человек, чья аномальная, как для госслужащего, обеспеченность уже давно вызывает глубокую обеспокоенность у журналистов и просто неравнодушных граждан. Олег Бачун улетел в Москву.

…Но еще большую озабоченность у меня вызывает вопрос, зачем столь высокопоставленный украинский чиновник, который по роду деятельности имеет допуск ко многим государственным тайнам, вот так - просто и буднично, в рабочий день, летал в столицу страны, осуществляющей вооруженную агрессию в отношении Украины.

…а Службу Безопасности Украины прошу проверить заместителя Генерального прокурора Украины Бачуна О.В на предмет его возможного сотрудничества со спецслужбами Российской Федерации";

під заголовком: "Резницкий цирюльник" за посиланням https://blogs.pravda.com.ua/authors/ivanov/54d3b83ee136b/ , а саме: "Публикация о московско-австрийском турне заместителя Генерального прокурора Украины Бачуна вызвала достаточно серьезный резонанс. Различные общественные деятели и журналисты потребовали от Генпрокурора ответ на вопрос, который был озвучен в этом блоге пять дней назад: "Зачем Бачун летал в Москву?"

В наше время в принципе сложно что-то скрыть, и уже очень скоро истинная подоплека паломничества высокопоставленного украинского правохранителя во вражьи пенаты была несколько приоткрыта.

…На самом деле Бачун - не прокурор, а цирульник, чьи функции заключаются в том, чтобы в обозначенное время прилететь к клиенту, постричь его и отвалить…".

" Визнати дії Іванова Сергія Володимировича, як автора публікацій під заголовками: "Зачем Бачун летал в Москву?" за посиланням https://blogs.pravda.com.ua/authors/ivanov/54cd3096285c2/page_2/ та "Резницкий цирюльник" за посиланням https://blogs.pravda.com.ua/authors/ivanov/54d3b83ee136b/ та Притули Олени Юріївни, як власника веб-сайту https://www.pravda.com.ua/ - "Українська правда" такими, що завдали шкоди честі, гідності та ділової репутації Бачуна Олега Володимировича.

Зобов'язати Іванова С.В. та Притулу О.Ю. , як власника веб-сайту https://www.pravda.com.ua/ - "Українська правда", вилучити публікації під заголовками "Зачем Бачун летал в Москву?" за посиланням https://blogs.pravda.com.ua/authors/ivanov/54cd3096285c2/page_2/ та Резницкий цирюльник" за посиланням https://blogs.pravda.com.ua/authors/ivanov/54d3b83ee136b/, розміщені на веб-сайті https://www.pravda.com.ua/ - "Українська правда".

Зобов'язати Іванова С.В. та Притулу О.Ю. , як власника веб-сайту https://www.pravda.com.ua/ - "Українська правда", протягом 10 (десяти) календарних днів з дня набрання цим рішенням законної сили спростувати поширену інформацію, викладену в публікаціях під заголовками: заголовками "Зачем Бачун летал в Москву?" за посиланням https://blogs.pravda.com.ua/authors/ivanov/54cd3096285c2/page_2/ та Резницкий цирюльник" за посиланням https://blogs.pravda.com.ua/authors/ivanov/54d3b83ee136b/, розміщені на веб-сайті https://www.pravda.com.ua/ - "Українська правда" шляхом розміщення спростування на веб-сайті https://www.pravda.com.ua/ - "Українська правда" та публікації резолютивної частини цього рішення.

Стягнути із Іванова С.В. на користь Бачуна О.В. моральну шкоду у розмірі 100 000 (сто тисяч) гривень.

Стягнути із Притули О.Ю. , як власника веб-сайту https://www.pravda.com.ua/ - "Українська правда", на користь Бачуна О.В. моральну шкоду у розмірі 40 000 (сорок тисяч) гривень.

Стягнути із Іванова С.В. на користь Бачуна О.В судові витрати, пов'язані із розглядом справи, у розмірі 1 487 (одна тисяча чотириста вісімдесят сім) гривень 20 коп.

Стягнути із Притули О.Ю. , як власника веб-сайту https://www.pravda.com.ua/ - "Українська правда" на користь Бачуна О.В судові витрати, пов'язані із розглядом справи у розмірі 887 (вісімсот вісімдесят сім) гривень 20 коп.

Рішення суду може бути оскаржене до Апеляційного суду м. Києва шляхом подання через Шевченківський районний суд м. Києва апеляційної скарги протягом десяти днів з дня проголошення рішення, а у разі, якщо рішення було проголошено без участі особи, яка його оскаржує, апеляційна скарга подається протягом десяти днів з дня отримання копії цього рішення.

Рішення набирає законної сили після закінчення зазначених вище строків або після розгляду справи в апеляційному порядку Апеляційним судом м. Києва, якщо воно не буде скасоване. "