Рекомендації щодо запобігання поширенню коронавірусу COVID-19

Редакція "Української правди" має у своєму розпорядженні важливий документ, який може допомогти в умовах пандемії не тільки лікарям і представникам інших професій, які борються на передовій з пандемією коронавірусу, а й звичайним людям, родичі яких постраждають.

Автори доповіді – група медичних експертів, які отримали досвід клінічної боротьби з епідемією коронавірусу. Фінансували дослідження Фонд Джека Ма і Фонд Alibaba. Перевели цей важливий професійний текст волонтери і Одеський Антикризовий Штаб з коронавірусу.

У довіднику викладено досвід щоденної роботи лікарів Першої клінічної лікарні Медичного факультету університету Чжецзян (FAHZU). За 50 днів роботи жоден співробітник лікарні не був інфікований, не було випадків неправильного діагнозу або смерті пацієнтів.

Велике прохання до читачів – зробіть так, щоб Довідник потрапив до рук тих, хто бореться зараз за наші з вами життя. Це допоможе врятувати лікарів і медперсонал від зараження і смерті.

"У зв'язку з поширенням пандемії китайський досвід став зброєю для медиків по всьому світу. Це абсолютно нова хвороба, і Китай першим постраждав від пандемії.

Заходи ізоляції, діагностики, лікування, захисту і реабілітації розроблялися "з нуля". Ми сподіваємося, що довідник дасть лікарям з інших постраждалих країн цінну інформацію, щоб їм не довелося боротися самотужки ", йдеться в доповіді.

"... Глобалізація перетворила хворобу на загальнолюдську проблему. Обмін ресурсами, досвідом і знаннями є нашим єдиним шансом на перемогу. Ефективним засобом проти пандемії буде не ізоляція, а співпраця. Людство веде безпрецедентну глобальну війну, в якій у нас спільний ворог - новий коронавірус. Полем битви стали лікарні, а солдатами – наші медичні працівники. Щоб перемогти в цій війні, ми повинні надати медикам необхідні ресурси і умови роботи, включно з можливістю обміну досвідом, технічними знаннями і засобами. Нам потрібна впевненість у тому, що на полі битви у лікарні ми перемагаємо вірус, а не він нас ".

Довідник українською читайте тут (PDF): Рекомендації щодо запобігання поширенню коронавірусу COVID-19 (переклад клініки "Добробут")

Этот документ на русском: Рекомендации по предотвращению распространения коронавируса COVID-19

* "Наша команда переклала посібник українською мовою для того, щоб українські медичні працівники отримали більше доступу до досвіду тих фахівців, які вже прийняли виклик боротьби з хворобою.

Український переклад не містить жодних адаптацій до нашої системи охорони здоров’я. Закликаємо використовувати його в навчальних цілях, в сукупності з іншими джерелами достовірної інформації про надання допомоги при COVID-19. Посібник містить поради як для медичних працівників, так і для менеджерів охорони здоров’я щодо організації надання допомоги та захисту персоналу", пише команда "Добробуту".

**Ми публікуємо цей матеріал, тому що це досвід клініки, де не постраждав жодний медичний працівник. Ми вважаємо це важливим, адже медики у зоні ризику.

Проте в цьому матеріалі є рекомендації щодо лікування, які суперечать рекомендаціям Всесвітньої організації охорони здоров’я. Наприклад, ефективність препарату "арбідол" не доведена для лікування COVID-19. Проте успішний досвід інфекційного контролю і захисту медиків наразі дуже актуальний.

Ми закликаємо не займатись самолікуванням і нагадуємо, що найкращий захист проти COVID-19 – миття рук та соціальна дистанція.