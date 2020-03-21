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Рекомендации по предотвращению распространения коронавируса COVID-19

Суббота, 21 марта 2020, 12:24
Рекомендации по предотвращению распространения коронавируса COVID-19

Редакция "Украинской правды" располагает важным документом, который может помочь в условиях пандемии не только врачам и представителям других профессий, которые борются на передовой с пандемией коронавируса, но и обычным людям, родственники которых пострадают. 

Авторы доклада – группа медицинских экспертов, которые получили опыт клинической борьбы с эпидемией коронавируса. Финансировали исследование Фонд Джека Ма и Фонд Alibaba. Перевели этот важный профессиональный текст волонтёры и Одесский Антикризисный Штаб по коронавирусу.

В справочнике изложен опыт ежедневной работы врачей Первой клинической больницы Медицинского факультета университета Чжэцзян (FAHZU). За 50 дней работы ни один сотрудник больницы не был инфицирован, не было случаев неправильного диагноза или смерти пациентов.

Большая просьба к читателям – сделайте так, чтобы Справочник попал в руки тех, кто борется сейчас за наши с вами жизни. Это поможет спасти врачей и медперсонал от заражения и смерти. 

"В связи с распространением пандемии китайский опыт стал оружием для медиков по всему миру. Это совершенно новая болезнь, и Китай первым пострадал от пандемии.

Меры изоляции, диагностики, лечения, защиты и реабилитация разрабатывались "с нуля". Мы надеемся, что справочник даст врачам из других пострадавших стран ценную информацию, чтобы им не пришлось сражаться в одиночку", говорится в докладе.

"…Глобализация превратила болезнь в общечеловеческую проблему. Обмен ресурсами, опытом и знаниями является нашим единственным шансом на победу. Эффективным средством против пандемии будет не изоляция, а сотрудничество.

Человечество ведет беспрецедентную глобальную войну, в которой у нас общий враг – новый коронавирус. Полем битвы стали больницы, а солдатами – наши медицинские работники.

Чтобы победить в этой войне, мы должны предоставить медикам необходимые ресурсы и условия работы, включая возможность обмена опытом, техническими знаниями и средствами. Нам нужна уверенность в том, что на больничном поле битвы мы побеждаем вирус, а не он нас".

Полный 54-страничный текст Справочника на русском языке читайте здесь (PDF): Рекомендации по предотвращению распространения коронавируса COVID-19

*Мы опубликуем этот материал, потому что это опыт клиники, где не пострадал ни один медицинский работник. Мы считаем это важным, ведь медики в зоне риска.

Однако в этом материале есть рекомендации по лечению, которые противоречат рекомендациям Всемирной организации здравоохранения. Например, эффективность препарата "арбидол" не доказана для лечения COVID-19. Однако успешный опыт инфекционного контроля и защиты медиков сейчас очень актуален.

Мы призываем не заниматься самолечением и напоминаем, что лучшая защита против COVID-19 – мытье рук и социальная дистанция.

Темы: коронавирусCovid-2019эпидемия
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