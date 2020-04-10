Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Вибачте, сукні! Фоторепортаж з фабрики, яка шиє комбінезони, маски та бахіли

Григорій Веприк, Катерина Сенченко, The Gate Agency — П'ятниця, 10 квітня 2020, 16:20
Вибачте, сукні! Фоторепортаж з фабрики, яка шиє комбінезони, маски та бахіли
ФОТО: THE GATE AGENCY

Ми потрапили на фабрику "ТК-Стиль" в останній день виробництва жіночого одягу. Перша половина швейного цеху ще лагідно виміряла, зшивала та прасувала синтетичний шовк для суконь, а друга вже зосереджено збирала білі захисні костюми. 

Наступні 4 години ми спостерігали, як білого кольору навколо ставало все більше. Аж допоки він повністю не витіснив струменисту червону тканину зі столів швачок.

Це досить сучасна фабрика. Відкрилася у 2003 році і з того часу не лише виробляє одяг, але й навчає нових швачок у власній "Школі швейної майстерності". Наразі тут працює понад 150 осіб.

fabryka odyahu
всі фото: The Gate Agency
 
 

Рішення зупинити виробництво верхнього одягу і перейти на комбінезони, маски, бахіли та нарукавники прийняли 19 березня. 

Зробили це одразу з двох причин: щоб забезпечити країну захисним одягом, а працівників – роботою. В той самий день отримали тканину, відшили перші зразки в декількох варіантах. Обрали оптимальні та запустили в роботу. 

fabryka odyahu
fabryka odyahu
fabryka odyahu
 

До карантину дівчата відшивали для таких брендів, як Tory Burch, Sandro, De Fursac, Claudia Sträter, OUI, IVY&OAK, Sessùn. 

 

Тепер вони працюють для забезпечення захисту працівників аеропортів і вокзалів, кур'єрів, працівників поштових операторів та медиків, що контактують кожен день з масою людей, у яких можливий коронавірус.

Незважаючи на щільний графік та монотонну роботу, ми часто ловили в кадр посмішки швачок. Здебільшого під час роботи вони розмовляють про приємне, іноді навіть щось наспівують. 

fabryka odyahu

Ця оптимістична жіночка розповіла, що їй дуже подобається працювати з новою тканиною, бо вона нагадує їй фату нареченої. Сказала це і підкинула комбінезон у повітря, як доказ. 

fabryka odyahu

А ця дуже серйозна жінка сиділа в такій позі з 5 хвилин. Потім підняла голову і голосно відрізала: "Нам потрібно ще 43 блискавки". 

Зевс-громовержець! Не менше.

Замовляють захисний одяг партіями від 50 штук. 

fabryka odyahu
fabryka odyahu

Клієнти дуже різні: є волонтери, керівники промислових підприємств і власники різноманітних бізнесів. Наприклад, нещодавно Ярослава Гресь купила 200 захисних костюмів. Волонтер АТО Наталя Юсупова також замовила партію для лікарень.

Ціна одного комбінезона складає від 420 до 594 гривень і залежить від моделі. Але всі вони багаторазові, водонепроникні та вистачає їх від 20 до 40 циклів прання.

fabryka odyahu
fabryka odyahu
fabryka odyahu

Спеціалісти санепідслужби кажуть, що лікарям ідеально мати комбінезони бактеріологічного захисту, які відповідають міжнародним нормам, – "протичумні", не з шитими, а з паяними швами. 

Але, якщо такого знайти не вдалося, потрібен хоча б захист від потрапляння на тіло мокроти, пилу, бруду та води. Для цих цілей захисний одяг з фабрики підходить. Про що виробник має висновок санекспертизи. 

fabryka odyahu
 

Григорій Веприк, Катерина Сенченко, The Gate Agency

Теми: карантинпромисловість
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне на Українській правді

Піраміда дронів. Як шахрайська схема на десятки мільйонів гривень вдарила по військових і волонтерах

— Рустем Халілов
інтерв'ю

Марія Берлінська: У нас зараз навіть не патова ситуація, а момент програшу

— Софія Середа

Дружній вогонь. Як байрактарщина, "фортеця Бахмут", "чмоні" і "Крим до літа" б'ють по своїх

— Михайло Кригель

Війна проти політики. Що насправді відбувається між Зеленським і Залужним

— Роман Романюк, Роман Кравець
репортаж

Роз'єднання з Росією. Як позбувається радянських міфів місто, де присягнули на вірність московському цареві

— Євген Руденко, Дмитро Ларін
Відео

"Під дахом" Олега Татарова. УП знайшла маєток, в якому мешкає заступник керівника Офісу президента 

— Михайло Ткач

Холод, миші та артилерійські дуелі. Як зима впливає на бойові дії

— Євген Будерацький
інтерв'ю

"Наше все життя війна є". Богдан Тихолоз про культурний прорив Франка та Шевченка, який воскрешає мертвих

— Роман Кравець, Назарій Мазилюк

Надзвичайні вчинки звичайних людей. 7 висловлювань про Гідність

"Українська правда"

"Я повз до своїх три дні та дві ночі". Історія українського розвідника, якого вважали мертвим

— Рустем Халілов, Ярослав Шевченко