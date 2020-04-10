Простите, платья! Фоторепортаж с фабрики, которая шьет комбинезоны, маски и бахилы

Ми потрапили на фабрику "ТК-Стиль" в останній день виробництва жіночого одягу. Перша половина швейного цеху ще лагідно виміряла, зшивала та прасувала синтетичний шовк для суконь, а друга вже зосереджено збирала білі захисні костюми.

Наступні 4 години ми спостерігали, як білого кольору навколо ставало все більше. Аж допоки він повністю не витіснив струменисту червону тканину зі столів швачок.

Це досить сучасна фабрика. Відкрилася у 2003 році і з того часу не лише виробляє одяг, але й навчає нових швачок у власній "Школі швейної майстерності". Наразі тут працює понад 150 осіб.

Рішення зупинити виробництво верхнього одягу і перейти на комбінезони, маски, бахіли та нарукавники прийняли 19 березня.

Зробили це одразу з двох причин: щоб забезпечити країну захисним одягом, а працівників – роботою. В той самий день отримали тканину, відшили перші зразки в декількох варіантах. Обрали оптимальні та запустили в роботу.

До карантину дівчата відшивали для таких брендів, як Tory Burch, Sandro, De Fursac, Claudia Sträter, OUI, IVY&OAK, Sessùn.

Тепер вони працюють для забезпечення захисту працівників аеропортів і вокзалів, кур'єрів, працівників поштових операторів та медиків, що контактують кожен день з масою людей, у яких можливий коронавірус.

Незважаючи на щільний графік та монотонну роботу, ми часто ловили в кадр посмішки швачок. Здебільшого під час роботи вони розмовляють про приємне, іноді навіть щось наспівують.

Ця оптимістична жіночка розповіла, що їй дуже подобається працювати з новою тканиною, бо вона нагадує їй фату нареченої. Сказала це і підкинула комбінезон у повітря, як доказ.

А ця дуже серйозна жінка сиділа в такій позі з 5 хвилин. Потім підняла голову і голосно відрізала: "Нам потрібно ще 43 блискавки".

Зевс-громовержець! Не менше.

Замовляють захисний одяг партіями від 50 штук.

Клієнти дуже різні: є волонтери, керівники промислових підприємств і власники різноманітних бізнесів. Наприклад, нещодавно Ярослава Гресь купила 200 захисних костюмів. Волонтер АТО Наталя Юсупова також замовила партію для лікарень.

Ціна одного комбінезона складає від 420 до 594 гривень і залежить від моделі. Але всі вони багаторазові, водонепроникні та вистачає їх від 20 до 40 циклів прання.

Спеціалісти санепідслужби кажуть, що лікарям ідеально мати комбінезони бактеріологічного захисту, які відповідають міжнародним нормам, – "протичумні", не з шитими, а з паяними швами.

Але, якщо такого знайти не вдалося, потрібен хоча б захист від потрапляння на тіло мокроти, пилу, бруду та води. Для цих цілей захисний одяг з фабрики підходить. Про що виробник має висновок санекспертизи.

Григорій Веприк, Катерина Сенченко, The Gate Agency