Простите, платья! Фоторепортаж с фабрики, которая шьет комбинезоны, маски и бахилы

Ми потрапили на фабрику "ТК-Стиль" в останній день виробництва жіночого одягу. Перша половина швейного цеху ще лагідно виміряла, зшивала та прасувала синтетичний шовк для суконь, а друга вже зосереджено збирала білі захисні костюмі.

Наступні 4 години ми спостерігали, як білого кольору навколо ставало все більше. Аж допоки він повністю не витіснив струменисту червону тканину зі столів швачок.

Це досить сучасна фабрика. Відкрилася в 2003 році і з тих пір не лише виробляє одяг, але й навчає нових швачок у власній "Школі швейної майстерності". Наразі тут працює більше 150 осіб.

Рішення зупинити виробництво верхнього одягу і перейти на комбінезони, маски, бахіли та нарукавники прийняли 19 березня.

Зробили це одразу з двох причин: щоб забезпечити країну захисним одягом, а працівників – роботою. В той самий день отримали тканину, відшили перші зразки в декількох варіантах. Обрали оптимальні та запустили в роботу.

До карантину дівчата відшивали для таких брендів, як Tory Burch, Sandro, De Fursac, Claudia Strater, OUI, IVY & OAK, Sessun.

Тепер вони працюють для забезпечення захисту працівників аеропортів і вокзалів, кур’єрів, працівників поштових операторів та медиків, що контактують кожен день з масою людей, у яких можливий коронавірус.

Не дивлячись на щільний графік та монотонну роботу, ми часто ловили в кадр посмішки швачок. Здебільшого під час роботи вони розмовляють про приємне, іноді навіть щось наспівують.

Ця оптимістична жіночка розповіла, що їй дуже подобається працювати з новою тканиною, бо вона нагадує їй фату нареченої. Сказала це, і підкинула комбінезон у повітря, як доказ.

А ця дуже серйозна жінка сиділа в такій позі з 5 хвилин. Потім підняла голову і голосно відрізала: "Нам потрібно ще 43 блискавки".

Зевс Громовержець! Не менше.

Замовляють захисний одяг партіями від 50 штук.

Клієнти дуже різні – є волонтери, керівники промислових підприємств і власники різноманітних бізнесів. Наприклад, нещодавно, Ярослава Гресь купила 200 захисних костюмів. Волонтер АТО Наталя Юсупова також замовила партію для лікарень.

Ціна одного комбінезона складає від 420 до 594 гривень і залежить від моделі. Але всі вони багаторазові, водонепроникні та вистачає їх від 20 до 40 прань.

Спеціалісти санепідслужби кажуть, що лікарям ідеально мати комбінезони бактеріологічного захисту, що відповідають міжнародним нормам – "протичумні", не з шитими, а з паяними швами.

Але, якщо такого знайти не вдалося, потрібен хоча б захист від потрапляння на тіло мокроти, пилу, бруду та води. Для цих цілей захисний одяг з фабрики підходить. Про що виробник має висновок санекспертизи.

Григорій Веприк, Катерина Сенченко, The Gate Agency