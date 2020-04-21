Час закритих дверей: друга частина всеукраїнського фотопроєкту про бізнеси на карантині

Час закритих дверей – це документальний фотопроєкт The Gate Agency про українські бізнеси, що закрилися або трансформувалися під час карантину.

У ньому вже взяли участь понад 60 власників популярних українських ресторанів, тревел-агентств, приватних шкіл, юридичних компаній, спортивних центрів тощо. Героями фотопроєкту стають власники бізнесів з Києва, Дніпра, Одеси, Запоріжжя, Харкова та Львова.

Всього героїв буде 100, і в цьому матеріалі представлені другі 20 власників українських бізнесів з Києва, Чернівців, Івано-Франківська та Львова.

Це історія, а ми, фотографи, документалісти та журналісти, не маємо права і тим паче бажання залишатися в стороні. В кінці проєкту буде надруковано фотокнигу.

1. Андрій Кравчук, засновник ZAVOD

ZAVOD – перший український проєкт із колекціонування годинників.



"Ми пропонуємо і допомагаємо завести свій годинник у всіх можливих сенсах цього виразу – від покупки унікального годинника до отримання натхнення від спілкування з нами. Ми на ринку вже 10 років. Пройшли 2013-14 роки. Але скажу, що для нас той період не був таким складним, як зараз. Основне завдання тепер – це вижити. Наші продажі впали на 60%. Зараз людям не до покупки годинників. Але нам треба забезпечити ці 30-40%, щоб платити зарплату команді, робити обов'язкові платежі. Нам дуже пощастило, що нам зробили канікули з оренди. Закриття бізнесу не розглядаємо, скоріше трансформацію".

2. Євгенія Аратовська, засновниця громадської організації "Україна без сміття"

"Україна без сміття" – це громадська організація, що з 2015 року працює над тим, щоб надати системні можливості для українців розділяти свої побутові відходи і тим самим зменшувати негативний вплив на навколишнє середовище.



"Наша станція сортування сміття працює і окупає себе, поки у нас є відвідувачі. Закриття станції означає зупинку всіх процесів і зупинку генерації грошових надходжень. Оскільки ми соціальний проект і пропонуємо нестандартну і не найпопулярнішу послугу, наш місячний оборот практично не передбачає чистого прибутку, всі ресурси без винятку розподіляються на оренду, зарплату, оплату постачальникам, закупівлі, поточний ремонт... А це означає, що у нас немає подушки безпеки, щоб утримувати нашу велику команду. Ми можемо втратити приміщення, тому що грошей на оренду у нас теж не вистачить. Ми розуміємо, що карантин – розумне рішення в наших умовах і дотримуємося його, ми відповідально ставимося до здоров'я людей. Чекаємо рішень влади, як підтримати бізнес на період карантину".





3. Олена Кравцова, власниця Milano Torino Vermuteria

Milano Torino Vermuteria – перший в Україні італійський бар, що спеціалізується на вермутах.



"Ми на ринку близько півроку. За цей час ми активно розвивалися не тільки на ринку України, про нас дізнались і закордоном. Наша команда відвідувала міжнародні барні виставки в Берліні та Афінах. У травні ми планували провести барґест у Ліссабоні, але карантин вніс свої корективи. Якщо чесно, то для мене це стало повною несподіванкою. Ми очікували, що будуть поступово вводитись обмеження, розглядали варіанти роботи на цей час, але такий швидкий lockdown став для нас шоком. Але закрити двері було не так важко, як повернутися за кілька днів до порожнього бару".

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4. Тата Кеплер, директор родини барів Близнюки Камікадзе



Близнюки Камікадзе – "родина" київських барів, до якої належать такі заклади, як БарменДиктат, Торф та Склад.



"Ми не просто бари, ми – сховища. Місця, в яких безпечно. Місця, в яких ти можеш бути ким завгодно, і ніхто тебе за це не засудить. Якщо говорити про БарменДиктат, то це місце із найбільшою алкогольною вітриною в країні, ми готуємо приголомшливі коктейлі, у нас звучить живий джаз щодня. В нас добре. Закривати двері улюблених закладів – це як їхати з дому, в якому виріс. Де кожна цеглина – твоя особиста історія, де ти і є частина цього простору. Звичайно, робили це з тривогою, але без паніки. Ми переконали себе в тому, що закрили двері, щоб трошки виспатися і набратися сил. Світанок буде обов'язково. Не вирили ще такої ями, з якої ми б не вибралися".

5. Оксана Боровець, співзасновниця та партнер в Creative Womеn Space

Creative Womеn Space – перший в Україні жіночий креативний простір, заснований п'ятьма жінками за власні кошти. Простір працює за моделлю соціального підприємництва і спрямовує зароблені кошти на проєкти розвитку жінок у творчості та бізнесі.



"Як правило, у нас проходили різні заходи для жінок, які організовували ми і наші партнери. Зараз ми позбавлені наших звичайних засобів доходу. Тому що частина приходила від івентів платних, ще більша частина приходила від суборенди і ще у нас був напрямок кейтерінгу. Він в нас досить вдало працював. Найчастіше замовляли компанії, які в нас орендували простір. Зараз ми розглядаємо це в форматі доставки здорової та корисної їжі. Крім того, власне офлайновий формат був для нас ціннісно важливим, бо це була спільнота, нетворкінг, приємні знайомства. Серед нашої аудиторії є дуже різні жінки: феміністки, трансгендери, дуже-дуже багато різних жінок. Це ком'юніті, що потребує безпечного простору. На жаль, онлайн-майданчики не можуть цього дати".

6. Костянтин Євтушенко, керуючий партнер UNIT.City

UNIT.City — смарт-сіті майбутнього. Місце, де технології та бізнес-процеси дають поштовх для розвитку приватних технологічних компаній та креативної економіки.



"Для UNIT.City це перша криза. Але ми входимо в неї впевнено за рахунок крутого досвіду нашої команди. Ще у січні ми проаналізували ситуацію і знали, що насуватиметься рецесія. Ми були до цього готові. Ми бачили не одне економічне падіння і вміємо використовувати можливості, які з'являються під час кризи. У цей період ми входимо досить стабільно: залучаємо нові партнерства та інвестиції. Від початку створення UNIT.City нашою філософією був розвиток екосистеми та стійкого ком'юніті. Тому найголовніше для нас зараз — це турбота і підтримка наших резидентів. Ми розуміємо, що ситуація складна для всіх. І для нас це також серйозний виклик".

7. Олександра Лабузінська, співзасновниця та CОO New Work Labs

New Work Labs – коворкінг в центрі Києва, який заснували Вікторія Журбас-Литвин та Олександра Лабузінська.



"Найважливіше зараз – посилити себе та команду. Повчитись, придумати нові субпродукти. Дістати з дошки в Trello старі круті ідеї та реалізувати їх! В цій ситуації дуже б хотілося зберегти себе. Вірю, що карантин розставить багато речей на свої місця. Частина команди вже нас залишила. Не виключаю, що після карантину ми попрощаємось і з частиною резидентів. Але моє ставлення до цього спокійне. Адже карантин прийшов, щоб "старе" скоріш нас залишило, а "нове" з'явилось на обрії".

8. Прохоров Максим, засновник і керуючий партнер компанії PM PARTNERS

PM PARTNERS – компанія, що пропонує послуги з автоматизації, діджиталізації реального сектору економіки. Напрямки роботи: IT-консалтінг, девелопмент, блокчейн.



"Ми допомагаємо саме всередині підприємства покращити бізнес-процеси, прискорити і ліквідувати бюрократію. Компанія на ринку 5 років, бізнес створили якраз після Революції гідності. Саме тоді збільшилася потреба в оптимізації бізнесів і ліквідації людського фактору. Тому тоді криза тільки підсилила наші позиції. На карантин закривали двері офісу із жахливим відчуттям, дуже складно впроваджувати проєкти на віддаленій роботі. Найголовніше зараз – зберегти команду і оптимізувати власні бізнес-процеси".

9. Наталія Кощеєва, засновниця школи "Крила" та садочків Creative Kids

Creative Kids – сучасні дитячі садки. "Крила" – невелика сучасна приватна школа.



"З приводу карантину було відчуття, що це ненадовго, адже дітям потрібне спілкування і навчання, а батькам – ходити на роботу і годувати сім'ї. Школу завдяки прогресивній команді вдалось досить швидко перевести в онлайн. Але в садочках це зробити значно важче, діткам потрібна присутність та підтримка дорослого. Поки у нас по 4 заняття щодня, щоб дітки продовжували свій розвиток та компенсували складнощі ізоляції. Але більше половини батьків не підтримують такий спосіб занять, і я їх розумію – це навантаження на очі та не заміняє живого спілкування. Педагоги дуже сумують за дітками, а дітки – за улюбленими вихователями".





10. Вадим Грановський, засновник компанії Coffee in Action та власник однойменних кав'ярень у Києві

Coffee in Action – кав'ярня #1 в Києві у рейтингу TripAdvisor, фіналіст національної ресторанної премії "Сіль" в номінації "Найкраща кав'ярня".



"Два роки Coffee in Action готує каву для гостей Ukraine House Davos на Світовому економічному форумі в Давосі. Знання, яскраві смаки, авторські рецепти – ми намагаємося бути провідниками в світ доброї кави для наших гостей. Кав'ярню на Подолі закрили до відвідування, згідно з вимогами місцевої влади. З важким серцем і надією, що незабаром знову будемо зустрічати гостей. Трохи раніше, коли все починалося, ми вже вжили заходів: прибрали посуд з порцеляни і скла, залишивши тільки одноразові стакани з бамбукового волокна, перестали приймати до оплати готівку. Потім, закривши кав'ярню, перетворили приміщення на виробничий цех, доставку і формат кави з собою. Створили нові продукти і сервіси, адаптовані під ситуацію карантину".





11. Юрій Филюк, CEO інноваційного центру Промприлад.Реновація

Промприлад.Реновація – інноваційний центр у Івано-Франківську, який реалізується на базі колишньої індустріальної зони.



"Основна ідея проєкту "Промприлад" – це розбудова екосистеми, де поєднуються дуже різні гравці. Тут і бізнес, і громадські організації, і представники органів місцевого самоврядування. Об'єднання заради того, щоб на перетинах створювати, народжувати нові ідеї, нові проєкти, нові бізнеси і спільними зусиллями створювати нові потенціали для розвитку як окремо кожного з цих стейкхолдерів, так міста і регіону в цілому. Відверто кажучи, в нас було абсолютно адекватне сприйняття карантину. У мене в житті це далеко не перша криза, як і у більшості членів команди. Тому просто вирішили: окей, зробимо відповідні кроки. Знаєте, це як на війні, коли солдат не задумується глибоко. Є команда, ти маєш її виконувати. В даному випадку є об'єктивна реальність, яка проникає в життя, і ти відповідно мусиш реагувати. Те, чому нас навчили попередні кризи, – що тут не можна зволікати, треба максимально швидко приймати нову реальність і робити відповідні кроки. Всі вони були зроблені".

12. Дмитро Яремкович, CEO та керуючий партнер Eurotrips

Володимир Оляницький, засновник та Head of business development Eurotrips

Eurotrips – молодіжний туроператор, який організовує тури в Європу з нетиповими екскурсіями, зустрічами з локалами в компанії цікавих людей.



"За майже 7 років існування на ринку ми пережили ріст курсу долара з 8 грн до 28, надзвичайний стан, Помаранчеву революцію та Революцію гідності. Це були етапи, коли попит на подорожі значно падав. Але були і події, які допомогли нам швидко вирости: відкриття безвізу для українців. Зараз перед нами 3 завдання. 1. Зберегти команду, тому що це наш найцінніший капітал. Ми відчуваємо відповідальність перед членами команди і не хочемо їх розчарувати. 2. Зберегти лояльність до бренду. 3. Зберегти гроші клієнтів, які планували весняні та літні подорожі. Незважаючи на те, що у нас повністю зупинився кешфлоу, ми маємо можливість пережити цю кризу. Зараз плануємо запуск нових напрямків, про які давно думали, але ніяк не доходили руки. Буде важко, навіть дуже. Але це пройде, а ми станемо сильніші."

13. Сергій Фіцак, керуючий партнер Софтджорн (Softjourn, Inc.)

Softjourn – ІТ-компанія з офісом в Івано-Франківську, що займається рішеннями в тікетінг-сфері.



"Наші основні клієнти – це Америка, Європа. І ми, напевно, одні з топових компаній в світі в сфері тікетінгу. Тікетінг – це продаж квитків, обслуговування івентів. Для нас найбільш відчутним був 2008 рік. Тоді від нас пішли два клієнти, які забезпечували 60% нашого прибутку. Маркетинг справився достатньо швидко, познаходили нових клієнтів. Але тоді ми відчули, як правильно комунікувати з працівниками. Ми тоді зрозуміли, що чесність, відкритість набагато кращі за підтримання позірного позитиву. Приміщень в нас дуже багато, але всі люди зараз по домах. Та насправді я щасливий, тому що ми давно вже планували роботу з віртуальними командами, коли всі люди де завгодно. І ми в один день перейшли на таку модель. Тепер я бачу недоліки, які в нас є, які я зараз виправляю. І у мене є команда, яка працює з клієнтами, а інша – над покращенням внутрішніх процесів".

14. Євгеній Казаков, співзасновник та пивовар в пивоварні "Гонір"

Гонір – пивоварня, що базується в Івано-Франківську та пропонує клієнтам крафтове пиво та квас.



"Ми пропонуємо не лише продукт, а й культуру. Як крафтові пивовари ми несемо таку місію, як культура споживання пива. Тому що культура споживання у нас ще кульгає, але вона вже починає бути культурою, а не просто розпиттям якогось алкогольного напою. Як і всі, ми перейшли на доставку пива. І ми почали зараз комунікувати більше з любителями нашого пива в соцмережах, з нашими друзями, і таким чином почали просувати продажі і доставочку свою. Але справи у нас, м'яко кажучи, не дуже добре. Насправді важкі часи чекають на такі невеликі пивоварні, яких у нас в Україні дуже багато. Тому що хорека постраждає, вона відкриється найостаннішою. Плюс люди навряд чи будуть витрачати в хореці багато грошей, доки не наладиться трошки економічна ситуація. До того ж більша частина Західної України, а вже, напевно, і вся, дуже залежить від надходжень від заробітчан. І як тільки вони почнуть присилати сюди знову гроші, тоді тут все зарухається. А це буде не раніше вересня, напевно".

15. Роман Романюк, власник та виконавчий директор ТОВ "Експорт трейдинг груп"

ТОВ "Експорт трейдинг груп" – компанія, що пропонує сушені лікарські рослини в оптових партіях для фармацевтичних, харчових, косметологічних і парфумерних компаній.



"На ринку ми вже два роки від ідеї заснування. Кризи як підприємець я не переживав, але я уважно стежив за усіма кризами, які були до цього, тому що коли я навчався в університеті, я був на напрямку "міжнародний бізнес", це була тема моєї дипломної роботи. Ми відносно невеликі, у нас до 10 осіб у штаті. Тож ми переїхали на удальонку буквально за дві години. Ефективність навіть виросла, тому що ми почали працювати більш системно".

16. Василь Зазуляк, співвласник та CEO будівельної компанії "Водограй"

Будівельна компанія "Водограй" будує нерухомість в Чернівцях.

"Компанії 15-й рік. І дійсно переживали кризи і 2008, і 2014 років. Чим ця криза відрізняється – це тим, що тоді криза відбулася і все, треба далі рухатися. А зараз ця криза десь підступна тим, що ми не можемо скласти плани. Звичайно, в нас розрахований найгірший план, і ми від нього відштовхуємся. З середини березня більшість працівників були налаштовані досить панічно, люди дійсно перелякалися, ми прийняли рішення, що не будемо якийсь час працювати, щоб люди просто заспокоїлися. Була заборона на місцевому рівні, але через деякий час було роз'яснення від Кабміну, що будівельні роботи під заборону не підпадають. Люди посиділи ті три тижні або місяць. Та враховуючи, що більшість живе від зарплати до зарплати, прийняли рішення виходити на роботу. Звісно, ми забезпечуємо, згідно із законом про карантин, всі умови для того, щоб звести до мінімума ризик зараження коронавірусом. Сподіваємось, після Пасхи майже всі люди вийдуть до роботи".

17. Уляна Литвин, CEO торговельної марки Grofa, креативного простору Grofa Space та еко-готелю Grofa Hotel

Grofa Group об'єднує в собі еко-готель у горах, торгову марку еко-продуктів та креативний простір в Івано-Франківську.

"Важко сказати, що стратити не можна. Я знаю, що з карантином я пішла трішечки вперед. Багато ідей, які я не могла реалізувати раніше, реалізувала. Наприклад, я зайнялася своєю реальною професією. Я – агроном за освітою, економіка агропромислового комплексу. І я зараз висаджую сади, полуницю вирощую і лохину. В мене все це під маркою Grofa. Тут же я планую робити якісь такі франківські мініекомаркети, де б люди, які так само вирощують, могли прийти й продати, як такий відкритий простір. Оскільки я занурилась у агропромисловий комплекс, планую все це кудись в подальшому продавати".

18. Микола Онуфришин, керуючий партнер Blum Hotel

Blum Hotel – готель у центрі Львова, що пропонує високий сервіс за низьку ціну.



"Було зовсім незрозуміле відчуття, коли закривалися. Я завжди казав, що готель робиться так, що він в принципі ніколи закриватись не має. Навіть двері не мають зачинятись. Але в нашому випадку ми можемо пережити це, тому що ми з орендодавцями у дуже хороших стосунках. Насправді вони нас не поставили в жорсткі умови. Якщо б поставили, то ми тоді змушені були б закритись назавжди. Але так ми маємо можливість пересидіти, перечекати і після того відкритися. Я більш ніж впевнений, що як тільки економіка оживе і знімуть обмеження, люди дуже багато почнуть їздити країною, тому що всі вже не можуть вдома сидіти. Буде це не раніше, напевно, липня, але це буде. Тож ми просто чекаємо".

19. Сергій Гринюк, власник Grico Group

Grico Group – торговельна мережа будівельно-оздоблювальних матеріалів з офісом в Чернівцях, одна з найбільших в західній Україні.



"Ми вже 25 років на ринку. Головний етап розвитку, найсильніший поштовх якраз був під час першої кризи, у 2008-2009 роках. Дуже багато гравців на ринку тоді були не готові до кризи – ми скористалися нагодою. Але зараз почуття погані. Роздріб ми весь закрили і не працюємо в роздробі. Люди вдома, люди не мають грошей, люди в тяжкому стані. Я допомагаю, як можу. Але я також в скрутному становищі, тому що є кредити, які ніхто не відміняв, є відсотки на кредити, які ніхто не відміняв, є податки, які ніхто не відміняв, є оренди, які ніхто не відміняв. Цілий список. Деякі виробники, постачальники пішли назустріч. Але деякі взагалі кажуть: це ваші проблеми, ви вирішуйте їх, шукайте гроші. А як шукати? Зараз ми діємо по ситуації, тому що зміни мало не кожен день відбуваються. Але найголовніше – зберегти кістяк команди і лояльних людей".

20. Тарас Бачинський, керуючий партнер АО "Бачинський та партнери"

АО "Бачинський та партнери" – компанія з офісом у Львові, що пропонує юридичний супровід IT-бізнесу та інвесторів-іноземців в Україні, судочинство.



"Коли перша криза у 2014-му році була, я ще був зовсім молодий, і бізнес тільки зароджувався. Скажемо так, на світанку свого сходження це так не відчувається. Це як в дитинстві захворіти на вітрянку. Зараз ми, з одного боку, формуємо якісь нові продукти трансформаційні. З другого боку, ми розуміємо, що це передчасно, і вигадувати щось, якщо ринок лежить, особливо немає сенсу. Але і пересидіти – це не варіант. Особливо зараз, коли ринок лежить, рватися в бій і кричати, що ми найкрутіші, прорвемся і все переможемо, теж недоцільно. Тобто ми тримаємо баланс. Бо якщо ринок ліг, то він ліг."

Григорій Веприк, Олександр Роженюк, The Gate Agency