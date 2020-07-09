Половина українців не будуть вакцинуватися від COVID. Як вони стали адептами теорії змови

Шапочка з фольги, дивакуватий вигляд, бліде обличчя і купа історій про "не все так просто" – сучасний любитель конспірологічних теорій вже давно не такий.

У Великій Британії на початку липня оприлюднили дослідження – 3 з 10 британців вважають, що COVID-19 створили в лабораторії. І українці не виняток. 7 з 10 українців погодилися з твердженням, що коронавірус створений штучно.

Ці дані залишилися б просто даними, які відображають ефективність інформаційної кампанії по розповсюдженню фейків аби не інші дослідження. Вчені з Університету Делавера виявили, що людина, повіривши в одну конспірологічну теорію, починає вірити і в інші. Цей процес подібний до наркотичної залежності – дає приплив радості, потребує нової дози, відмовитися вкрай важко.

"Українська правда" з'ясовувала як створюються і популяризуються теорії змови та як зменшити їхній вплив на суспільство.

Вибрати вдалий момент та підсадити на гачок

В 2020 виникло ідеальне середовище для теорій змов. Тема коронавірусу об'єднала весь світ. Мінімум даних і ті постійно змінювалися. Офіційна влада та профільні організації плуталися в них та суперечили один одному, тим самим поглиблюючи недовіру до себе.

Невизначеність, страх захворіти та боязнь за близких. Ізоляція. Привид економічної кризи. Це перелік тільки перших базових факторів, які одночасно виникли та підвищили рівень стресу до максимуму.

"Людський мозок водночас знаходиться в 21 столітті та в палеоліті. Він, як швейцарський ніж, має багато паралельних функцій. Ми оточені всім тим, що здобули за тисячоліття цивілізації. Проте інколи мозок все одно працює на рівні "спиною до входа в печеру сидіти не можна, бо тебе з'їдять", – розповідає біологиня Дарка Озерна.

Мільйони наляканих людей з початку року шукають відповіді на запитання "Що сталося та хто винен?". Замість чітких та однозначних фактів знаходили багато суперечливих офіційних даних. Це співпало з періодом заперечення існування проблеми – етапом, який проходить кожен, зіштовхнувшись з негативним для себе явищем.

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Як пояснює Озерна, перша переконлива інформація щодо нової теми часто стає для людини істиною. Це називається праймінг (як primary – первісний). Далі вкрай важко, а то і неможливо переконати її у зворотному.

Невизначеність, страх та високий рівень стресу однаково впливають на всіх людей. В залежності від їхніх індивідуальних біологічних та психологічних особливостей вони можуть зненацька почати вірити в теорії змови та інші магічні пігулки. Людина самостійно починає наводити порядок в хаосі, шукати логіку там, де її немає.

"Це стосується всіх. Немає залежності від професії, рівня інтелекту, минулих досягнень. Лікарі починають вірити в гомеопатію, професори – в гороскопи" – розказує психолог-психотерапевт, кандидат філософських наук Євген Пілецький.

Хороший лікар, який врятував тисячі життів, може заперечувати реальний рівень загрози чи вірити фейкам, які поширюють вигадані способи лікування.

Навесні серед жителів Західної України розповсюджували повідомлення від їхнього земляка, який давно виїхав до Італії, побудував там кар'єру з нуля та став головним лікарем. Він інформував своїх українських колег, що COVID-19 – це бактерія, яка викликає тромбоз. Оптимальне лікування – антибіотики. Це був фейк, в який повірив він сам, а потім і частина його українських колег та читачів допису.

В ситуації страху та невизначеності людині важливо отримати швидкий та дієвий інструмент. Такий, який не тільки все пояснить, а й дасть вирішення проблеми вже зараз.

Хороший приклад – війна проти вишок 5G.

Вишки почали з'являтися в Ухані в той час, коли спалахнув вірус. Люди встановили між цими подіями зв'язок, хоча вони не пов’язані. Потім вони створили конспірологічну теорію про те, що вишки 5G розповсюджують коронавірус.

За словами Пілецького, навіть якщо переконання не відповідає дійсності, будь-яке пояснення може принести неймовірне полегшення. Тим більше якщо самостійно можна знищити джерело всіх бід.

Вишки 5G знищували у Великій Британії, проти них протестують по всьому світу. В Україні петиція про їхню заборону набрала необхідні 25 000 підписів.

Карен Дуглас, яка вивчала психологію теорій змови, додає, що люди, які можуть відчувати себе безсилими, починають вірити в теорії змов, щоб відчувати ілюзію контролю над ситуацію – "я розумію, що коїться".

Реальність у тому, що COVID-19 має природне походження, і ми поки не знаємо, як зупинити його поширення. Але людям простіше прийняти думку, що вірус досі є, "бо хтось це влаштував".

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Додаємо "факти" та "експертів"

На початку липня Kings College London оприлюднив дослідження щодо впливу конспірології та соціальних медіа на поведінку людей під час пандемії. В ньому зазначено, що люди, які отримують більшість новин із соціальних медіа, таких, як Facebook та YouTube, набагато частіше вірять теоріям змови про пандемію.

В Україні 68% населення використовує соціальні мережі для отримання новин.

У звіті також наголошується, що ті, хто покладається на соціальні медіа, набагато частіше ігнорують повідомлення уряду про заходи безпеки і скоріше за все не дотримуються правил карантину.

Показовий приклад італійського професора Монтанарі. Він стверджував, що станом на кінець березня від коронавірусу в Італії померло тільки три людини (насправді понад 12 500). Офіційні дані він пояснював корупцією в італійській медицині, а саму пандемію – світовою змовою з метою нажитися на вакцинах і ввести загальну вакцинацію.

Інтерв'ю Монтанарі массово поширювалися в соціальних мережах та месенджерах. Вони еталонні для конспірологів та наляканих новачків. Досвідчений та титулований лікар та професор, який у 70 бігає марафони, каже що загрози насправді немає і все це заради грошей.

Незважаючи на численні спростування, ні Facebook, ні YouTube не заблокували та не промаркували ці відео та тексти як фейкові. Їх далі продовжують поширювати прихильники легких рішень складних проблем.

Ще один приклад – конспірологічна теорія, яка стверджує, що епідемії немає, а людей примушують носити маски для того, щоб її спровокувати. Нібито носіння масок викликає згущення крові, хвороби серця, інфаркти. Люди таким чином забруднюють собі легені і цим провокують туберкульоз. От він і стане причиною реальної епідемії уже цієї осені.

Тут же пояснюють "реальне" походження карантину. Його ідея нібито взята з радянських тюрем, де в'язнів обмежували в свіжому повітрі і це призводило до масових захворювань на туберкульоз.

Такі пости не тільки збирають десятки тисяч репостів. В Україні уже зареєстрували відповідну петицію.

З початку року на десятках російських сайтів у більше ніж 1500 публікаціях про коронавірус були вжиті словосполучення на кшталт "искусственно создан", "биологическое оружие", "лабораторный вирус". На українських ресурсах за той же період вийшло майже 1000 матеріалів з такими словосполученнями. Це всього декілька з понад 300 масово тиражованих фейків та маніпуляцій, які популяризували та розвивали конспірологічні теорії. Лікарі, науковці та посадовці в цих повідомленнях бувають як реальні, так і вигадані. Вони – основні джерела формування фейкових фактів, які підкріплюють та розвивають теорії змови.

Наприклад, на сайті strana.ua у березні з’явилася новина "Секретарь СНБО Украины Данилов считает, что коронавирус придумали в китайской секретной лаборатории". В ній були коментарі Олексія Данілова без будь-якої спроби перевірки або іншої позиції. Раніше він в прайм-тайм на 1+1 розповідав, що лікувати коронавірус можна і цибулею, салом, часником.

Відповідно до опитування, лише 18% українців вважають, що коронавірус має природне походження. Лише 25% українців готові зараз скористатися безкоштовною вакциною, якщо б вона вже існувала. Ще 16% вагаються, проте швидше зроблять щеплення. Найбільше – 49% – відмовляться.

Науковці з Kings College London вивчили безліч теорій змов, які пояснюють пандемію COVID-19. Всі вони направлені на дезорієнтацію людей та применшення рівня загрози.

"Коли у нас з'явиться ефективна вакцина, нам потрібно буде, щоб переважна більшість людей погодилася її прийняти. Для цього люди мають розуміти реальну загрозу", – заявив головний автор звіту Kings College London Даніель Аллінгтон.

Якщо ж люди поширюють теорії змови і брехню щодо вакцини, вони відмовляться її приймати. Це серйозний ризик для їхнього здоров’я та суспільства загалом.

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Що робити

"У мене сто друзів і у кожного з моїх ста друзів є сто друзів, і ніхто не захворів, значить вірусу немає", – цитує один з найпоширеніших аргументів конспірологів популяризатор науки Артем Албул, автор YouTubе-каналу "Клятий раціоналіст".

За такою логікою можна заперечити безліч хвороб, і не тільки їх. Наприклад, нікого з знайомих не вбивало блискавкою, значить вони безпечні.

Албул в коментарях під своїми відео отримує сотні аргументів та тверджень, які розвивають теорії змови, інтегруючи їх з реальним життям. Наприклад, існуючими ліками.

Конспірологічна теорія швидко обростає не тільки послідовниками, а й тими, хто хоче на ній нажитися. Підживлення паніки формує дефіцит. Твердження про замовчування існування ліків допомагає продати будь-який фуфломіцин. Медіа та блогери отримують трафік. Формується своя когорта авторитетів та доказова база.

Це окрема віртуальна реальність, яка не сприймає нічого, що йде врозріз прийнятим у ній твердженням. Хіба що це буде нова конспірологія.

Раніше більше конспірологічних теорій були відносно безпечними та не могли завдати значної шкоди конкретній людині. Проте наростаючий рух антивакцинаторів досяг загрозливих результатів.

Тільки 29% українців погоджується з твердженням, що вакцини безпечні, і 50% вважають їх ефективними. В світі ці показники значно вищі – 79% та 84% відповідно. Це дані дослідження Wellcome Global Monitor за 2018 рік, в якому взяли участь 140 000 людей з понад 140 країн світу.

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Недовіра українців до вакцинації – результат десятиліть дезінформації. Це створює високі ризики виникнення спалахів інфекційних хвороб та є загрозою національній безпеці країни.

Результати антивакцинаторських кампаній стали настільки глобальними, що ВООЗ попереджає: сумніви щодо щеплень створили одну з 10 найбільших загроз здоров’ю людей у всьому світі.

Проте й це не є достатнім аргументом для прихильників конспірології.

"Будь-який аргумент розбивається об думку, що всі у змові з усіма. Але приклади переходу на світлий бік все ж є. Зазвичай вони пов’язані із внутрішніми змінами особистості, із зміною оточення, із появою у житті авторитетів, які можуть переконати", – додає оптимізму Албул.

Науковці детально пропрацювали варіанти мінімізації поширення теорій змов. Найбільш дієвий спосіб – на першому етапі виникнення теорії виграти інформаційну війну у конспірологів.

Це важко. Нещодавній аналіз повідомлень в Twitter про вірус Зікa, показав, що кількість розповсюджувачів теорій змови була удвічі більшою в порівнянні з тими, хто писав об'єктивну інформацію. І це були не тільки живі люди, а й боти.

Ще один інструмент боротьби – асиметричні дії, бо пряма протидія тільки живить теорії змови. Наприклад, просвітницькі інформаційні кампанії. Коли масово з'являються та регулярно говорять такі джерела, як сторінка Уляни Супрун, блоги Med Goblin, відео Клятого раціоналіста, Цікавої науки. Проте допоки їхній сумарний голос не перекриє голос конспірологів, результати будуть незначні.

Уляна Супрун на своїй Facebook-сторінці дає поради, як збільшити ефективність комунікації з окремими прихильниками конспірології чи їхніми невеликими групами. В першу чергу – апелювати до логіки та фактів. Проте лише після того, як ви покажете співрозмовнику, що розумієте і поважаєте його думки і точку зору. Тоді мигдалеподібне тіло мозку задоволено розслабляється. Далі можна наводити факти.

Ще одна порада від Супрун – використання "перевертнів". Можна ставити в приклад людей, що були прихильниками теорії змови та перейшли до іншого табору.

Пряма конфронтація, насмішки, емоційні суперечки тільки погіршують ситуацію. Тож треба діяти як людина розумна, а не троль.

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Останнє опитування КМІС показало, що близько половини тих, хто погодився з твердженням, що коронавірус розробили спеціально та навмисне поширюють його для зменшення населення, були прихильниками "Радикальної партії", "Партії Шарія" та "Батьківщини".

Конспірологія та популізм підживлюють та доповнюють один одного, затягуючи і не випускаючи людину назовні. Виникають популістичні тези з швидкими рішеннями складних проблем, які вкупі й створююють конспірологічні теорії.

Оксана Мороз, для УП