Данілов розрядив обстановку: Найкращі ліки від коронавірусу – цибуля, сало і часник

Секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов заявив, що Україна запровадить систему контролю за поширенням лікарських засобів, і пожартував про ліки від коронавірусу.

Джерело: слова Данілова на ток-шоу "Право на владу" на "1+1" 27 лютого

Пряма мова: "Треба, щоб держава встановила повний контроль за проходженням всіх ліків – починаючи від виробника і закінчуючи аптечним складом. Ми саме цим питанням зараз займаємося. Але спротив дуже шалений, бо люди на цьому заробляють величезні гроші…

У нас у країні вже розробляється система тотального контролю за лікарськими засобами. Кожна аптека, яка має ліцензію на продаж цих речей, буде звітувати щодня: пробили ліки – ми розуміємо, скільки їх є, скільки їх лишилося і з якої вони партії".

Деталі: Актор Володимир Горянський зазначив, що це питання актуальне, бо зараз з’явиться багато "ліків від коронавірусу".

Олексій Данілов відповів жартома: "Я вам можу сказати: кращі ліки від коронавірусу – цибуля, сало і часник".

На жарт телеведучої Наталії Мосейчук, скільки тоді горілки треба випити, Данілов відповів зі сміхом: "Я ж не казав за горілку".