Данілов розрядив обстановку: Найкращі ліки від коронавірусу – цибуля, сало і часник

Секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов заявив, що Україна запровадить систему контролю за поширенням лікарських засобів, і пожартував про ліки від коронавірусу.

Джерело: слова Данілова на ток-шоу "Право на владу" на "1+1" 27 лютого

Пряма мова: "Треба, щоб держава встановила повний контроль за проходженням всіх ліків – починаючи від виробника і закінчуючи аптечним складом. Ми саме цим питанням зараз займаємося. Але спротив дуже шалений, бо люди на цьому заробляють величезні гроші…

У нас у країні вже розробляється система тотального контролю за лікарськими засобами. Кожна аптека, яка має ліцензію на продаж цих речей, буде звітувати щодня: пробили ліки – ми розуміємо, скільки їх є, скільки їх лишилося і з якої вони партії".

Деталі: Актор Володимир Горянський зазначив, що це питання актуальне, бо зараз з’явиться багато "ліків від коронавірусу".

Олексій Данілов відповів жартома: "Я вам можу сказати: кращі ліки від коронавірусу – цибуля, сало і часник".

На жарт телеведучої Наталії Мосейчук, скільки тоді горілки треба випити, Данілов відповів зі сміхом: "Я ж не казав за горілку".

Перед цим ішлося про серйозні теми: медичну реформу та контроль аптечної мережі.

Передісторія:

Світом із кінця 2019 року шириться коронавірус, названий Covid 2019: ним заразилися вже понад 83,7 тисячі людей (78,8 – у Китаї, епіцентрі інфекції). Поза межами України заразилися цим вірусом уже 5 українців: дівчина в Італії та 4 члени екіпажу лайнера "Diamond Princess" (одна вже вилікувалася).

У Нових Санжарах Полтавської області з 20 лютого проходять обсервацію (карантин) 89 людини: 72 евакуйовані з Уханя людини (45 українців та 27 іноземців), а також їхній супровід – екіпаж чартеру, яким везли людей із Китаю, лікарі, поліцейські. Також із ними поруч проживає міністр охорони здоров’я Зоряна Скалецька, яку до цього підштовхнула паніка місцевих жителів.

Поки що тести в евакуйованих не показали коронавірусу COVID-2019.

Кабінет міністрів 19 лютого дозволив Міністерству охорони здоров’я закупити засоби для запобігання поширенню коронавірусу Covid-19 за кошти, які залишилися у "Crown Agents" після закупівлі препаратів для онкохворих.

Читайте також: Коронавірус та новосанжарський синдром. Як влада довела евакуацію з Китаю до паніки в Україні

Якщо коронавірус прийде в Україну. Чи вистачить лікарень, фахівців та обладнання