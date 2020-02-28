Данілов розрядив обстановку: Найкращі ліки від коронавірусу – цибуля, сало і часник

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П'ятниця, 28 лютого 2020, 13:38

Секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов заявив, що Україна запровадить систему контролю за поширенням лікарських засобів, і пожартував про ліки від коронавірусу.

Джерело: слова Данілова на ток-шоу "Право на владу" на "1+1" 27 лютого

Пряма мова: "Треба, щоб держава встановила повний контроль за проходженням всіх ліків – починаючи від виробника і закінчуючи аптечним складом. Ми саме цим питанням зараз займаємося. Але спротив дуже шалений, бо люди на цьому заробляють величезні гроші…

У нас у країні вже розробляється система тотального контролю за лікарськими засобами. Кожна аптека, яка має ліцензію на продаж цих речей, буде звітувати щодня: пробили ліки – ми розуміємо, скільки їх є, скільки їх лишилося і з якої вони партії".

Деталі: Актор Володимир Горянський зазначив, що це питання актуальне, бо зараз з’явиться багато "ліків від коронавірусу".

Олексій Данілов відповів жартома: "Я вам можу сказати: кращі ліки від коронавірусу – цибуля, сало і часник".

На жарт телеведучої Наталії Мосейчук, скільки тоді горілки треба випити, Данілов відповів зі сміхом:  "Я ж не казав за горілку".

Теми: коронавірус медицина здоров'я


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