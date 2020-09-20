Что такое подкасты и как их слушать?

В последнее время слово "подкаст" звучит все чаще. Чуть ли не на каждом веб-ресурсе украинских СМИ теперь можно встретить страницы с аудиофайлами и предложением подписаться на подкаст.

Для Украины подкастинг – это пока что что-то новое и неизведанное. На самом деле подкасты существуют давно и успели получить большую популярность на западе.

В начале двухтысячных глобальная сеть породила новый медиаформат, толкование которого тогда сводилось к одной простой фразе – "независимый аудиоконтент в Интернете". Так началась эра подкастинга. Авторами подкастов стали тысячи заядлых создателей со всего мира, которые загрузили в сеть более 30 миллионов эпизодов своих аудиопрограмм.

"Украинская правда" также регулярно выпускает подкасты. В них мы поднимаем различные вопросы: от политических решений, которые формируют наше общество, до вредных привычек, которые уничтожают наш иммунитет.

Пришло время окончательно выяснить, что такое подкасты, почему они стали популярными, зачем их слушать и как делать это максимально эффективно.

Что такое подкасты?

Если коротко, то подкасты – это аудиозаписи, которые распространяются в Интернете.

Обычно ведущие и гости просто обсуждают в подкастах заранее определенные темы и вопросы. Но есть и более сложные форматы – в них преимущественно рассказываются истории.

С технической точки зрения подкастинг не несет в себе никакой революционности. Он действительно во многом дублирует функции радио, хотя большинство подкастеров не любит, когда их сравнивают с радийщиками.

Однако подкастинг однозначно превосходит классическое линейное медиа. Это аналог Youtube в мире аудио.

Ранее в аудиовизуальном пространстве существовало только традиционное телевидение с эфирным сеткой, расписанием программ и большими бюджетами. Зритель мог потреблять только то, что ему предлагают.

В один прекрасный день появился Youtube, который изменил правила потребления информации. В Youtube каждый, у кого есть желание и камера, смог сам стать неким маленьким телевидением с собственной аудиторией.

Так же и с подкастами. Вместо того, чтобы крутить колесо радиоприемника в поисках интересной программы вслепую или ждать ее начало в конкретное время, потребители теперь сознательно и целенаправленно подбирают контент.

Слушатели самостоятельно выбирают интересные для себя жанры, форматы и темы аудио. А еще они могут слушать запись тогда, когда им удобно, поставить его на паузу или отмотать на нужный момент.

Как появились подкасты?

В двухтысячных американец Дэйв Уинер создал технологию RSS, которая позволила пользователям подписываться на аудиоблоги и автоматически загружать новые эпизоды. Тогда никто этого не понял и пользоваться этим не стал.

Впоследствии Дэйв Уинер вместе с опытным радиоведущим Кристофером Лайдоном записали в самодельной студии mp3-файл, которому суждено было стать первым в мире подкастом.

Но и это не изменило ситуацию коренным образом – люди начали понимать суть аудиоблогинга, но не пытались к нему присоединиться.

Дэйв просто сел перед микрофоном и начал озвучивать свои мысли, делиться впечатлениями о прочитанных им книгах и просмотренных фильмах. И тогда произошел переворот.

Люди поняли, что они так могут.

Сам термин "подкаст" образовался в 2004 году в результате симбиоза названия популярного музыкального проигрывателя iPod и слова broadcast (англ. - трансляция, вещание). Впервые его использовал журналист Бен Хаммерсли в статье для The Guardian.

А уже 6 июня 2005 года, во время презентации Apple, это слово появилось на большом экране за спиной Стива Джобса. Компания Apple начала новую главу в iTunes – "Подкасты".

Технология стала доступной для широких масс, а намеки Джобса на перспективность этого направления побудили большие медиакомпании задуматься над созданием собственного подкаста.

Подкасты — это популярно?

С появлением RSS и нового раздела в iTunes собственные проекты начали создавать не только крупные медиакомпании, но и обычные люди, которые хотели чем-то поделиться с миром.

Популярность подкастов росла медленно и органично. Этому способствовало много факторов: развитие технологий, модернизация смартфонов, распространение мобильного интернета.

Но появился Youtube. Подкасты вынуждены были отойти в тень и продолжать жить своей размеренной жизнью. Так было до 2014 года.

Точкой невозврата для подкастинга стал выход первой серии американского детективного аудиосериал "Serial" в 2014 году. В центре журналистского аудиорасследования – убийство молодой американки, что случилось в 1999 году в городе Балтимор.

"Serial" набрал пять миллионов загрузок быстрее, чем любой другой подкаст из всех ныне существующих. И даже через год после выпуска его все еще загружали по 500 тысяч раз в день.

Инструментарий и принципы работы авторы "Serial" позаимствовали у традиционных медиа. Однако они впервые продемонстрировали миру, что подкастинг – полноценный формат аудиодокументалистики, который в силу своей доступности имеет большой потенциал для привлечения аудитории.

Параллельно с выходом "Serial" компания Apple представила новую операционную систему iOS 8, а вместе с ней – штатное приложение для прослушивания подкастов. Это значительно сократило алгоритм действий, которые должен был сделать пользователь, чтобы послушать подкаст.

С тех пор подкасты превратились в неотъемлемую часть жизни для англоязычной аудитории. Согласно данным ежегодного исследования The Infinite Dial, в 2017 году подкаст хотя бы раз в жизни слушали 40% американцев, которым исполнилось 12 лет. Уже в 2020 году эта цифра выросла до 55%.

Для Украины явление подкастинга уже не совсем новое, но и распространенным его называть еще рано. Однако оно однозначно набирает обороты – это ясно из цифр, отражающих количество новых авторов и слушателей украиноязычных подкастов.

Какими бывают подкасты?

Если обобщить все имеющееся разнообразие подкастов, получим две основные категории: первая – люди говорят, вторая – люди рассказывают истории.

В разговорных подкастах ведущий может рассказывать о своих идеях и делиться собственными соображениями, задавать вопросы гостям и соведущим, или просто обсуждать определенные вопросы.

Несколько сложнее подкасты нарративные, которые также называют аудио-историями. В таких аудиосериалах присутствуют все элементы художественного или документального произведения: здесь есть герои, которые что-то ищут, сталкиваются с препятствиями и меняются на протяжении истории. Такие сюжеты могут быть воплощены как в целом сезоне, так и в отдельных его выпусках или их фрагментах.

Когда и как можно слушать подкасты?

Мы бы очень хотели рассказать вам о волшебных часов, в которые наш мозг лучше воспринимает аудиоинформацию. Ну, или о том, как обустроить свое пространство так, чтобы максимально сконцентрироваться на прослушивании подкаста.

Но подобных правил и секретов не существует. Потому что подкасты – это прежде всего об удобстве.

Их можно слушать во время занятий спортом, параллельно с приготовлением ужина и даже в процессе уборки квартиры. Подкасты также пригодятся для прослушивания в транспорте, например, когда вы едете на работу. И когда идете с работы – тоже.

Подкасты можно слушать на разных платформах и с помощью различных устройств. Чаще всего используют для этого смартфоны. Если у вас iPhone, на нем должно быть приложение "Подкасты". Аналог для Android – "Google Podcasts".

Однако есть еще множество аудиохостингов, на которых подкастер публикуют продукты своего творчества. Среди самых популярных:Soundcloud, Overcast, АБУК, Spotify, Castbox, Pocket Casts.

Я и так много читаю и смотрю. Зачем еще слушать подкасты?

Это типичный вопрос, с которого большинство людей начинает свое знакомство с подкастами.

Во-первых, нужно осознать, что это совершенно другой опыт, который кардинально отличается от просмотра киноленты или прочтения книги. В мире подкастов есть немало проектов, аналогов которым вы не найдете ни в ютубе, ни в печатном формате.

Во-вторых, подкасты – это увлекательно и интересно. Отчасти вам даже начнет казаться, что вы – не просто сторонние слушатели чужого разговора, а его полноценные участники. А в случае с аудиоисториями – действующие лица.

Попробуйте послушать – вам должно понравиться!

Многие уверяют, что они не могут воспринимать информацию на слух и поэтому им трудно сконцентрироваться на подкасте. В таком случае попробуйте послушать, пытаясь параллельно не думать о другом.

Какие подкасты есть на "Украинской правде"?

"Украинская правда" занимается развитием и продвижением подкастов более года, и за это время у нас вышло немало подкастов:

"Кляті питання" — наш первый подкаст, который вырос из нашего телеграмм-канала "УП. Кляті питання". В этом подкасте вы найдете ответы на все эти проклятые вопросы, которые так нам надоедают, и которые касаются актуальных общественно-политических тем..

"Температура - нормальна!" — подкаст от "УП. Життя" о нашем здоровье и о том, как не болеть. А если болеть, то правильно и без лишнего вреда для организма.

"До попкорну з Анною Паленчук" — подкаст о кино- и телеиндустрии, в котором украинская кинопродюсерка и сценаристка Анна Паленчук общается с известными игроками отрасли, которые расскажут о самых громких кино- и телепроэктах.

"Ранкова доза" — здесь известные художники, писатели, политики и блогеры расскажут вам свою любимую литературную историю.

"Україна після карантину" — это подкаст, в котором мы говорим о том, как изменятся различные сферы нашей жизни после карантина.

"Культура всего" — еженедельный подкаст Константина Дорошенко и Андрея Боборыкина о культуре в самом широком смысле этого слова.

"Ок і шо?" — это подкаст от "Центру спільних дій" о тех не всегда понятных решениях, которые принимает власть.

"Я не встигаю" — Это подкаст о продуктивности от не слишком продуктивных ведущих, которые пытаются как-то организовать свою жизнь с помощью более продуктивных гостей.

Какие еще украинские подкасты есть?

В Украине также выходит много хороших подкастов. Вот несколько из них:

"Подкаст Підкаст" — разговорный подкаст от Алексея Кушнира и Олега Идолова. Ведущие обсуждают политические и социальные темы "без претензии на экспертность".

"Акустика тіней" — это авторский проект Иванны Шкромиды о мировой литературе.

Интересные подкасты выпускает независимая подкаст-сообщество "Радіо Поділ". Среди них, подкаст о влиянии технологий на человека "Доступ", подкаст о роли человека в глобальных проблемах"Антропоцешо" и другие.

А какие подкасты есть на английском?

Если у вас хороший английский, то вы можете найти десятки интересных и увлекательных подкастов. Вот несколько из наших любимых:

"Power Corrupts" — это подкаст о скрытых и подлых силах, которые формируют наш мир. Ведущий подкаста – доктор Брайан Клаас, политолог и обозреватель The Washington Post.

"Serial" — это детективный аудиосериал, который рассказывает историю одного преступления. Журналистка Сара Кениг расследует убийство молодой американки, что произошло в 1999 году в городе Балтимор. Да, это именно тот подкаст, который в 2014-м поднял революцию.

"Wind of change" — журналист Патрик Редден Киф узнает, что одна из самых продаваемых песен всех времен "Wind of change", группы Scorpions, написали в ЦРУ. Подкаст рассказывает о путешествии Патрика в поисках истины.

Можно ли монетизировать подкасты?

Монетизация подкастов является неотъемлемой частью мотивации его создателей. Чаще всего для монетизации своего контента подкастер обращаются к спонсорам (или в обратном направлении).

Исследователи из Edison Research утверждают, что 63% респондентов более позитивно воспринимают компанию, когда слышат упоминание о ней в одном из подкастов, которые они регулярно слушают. А из двух продуктов с одинаковыми ценами и качеством, 60% опрошенных выберут продукт именно той компании, рекламу которой услышали в любимом подкасте.

Вы также можете стать спонсором подкаста или отдельного эпизода. У нас есть несколько сценариев подобной взаимопомощи: мы можем вспоминать ваш продукт или звать вашего эксперта.

Все подробности и условия сотрудничества можно узнать, написав на почту smm@pravda.com.ua