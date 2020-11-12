Локдаун 2.0. Як запроваджують повторний карантин у Бельгії та Франції 

Наприкінці жовтня уряди Бельгії та Франції оголосили про початок повторних карантинів, які триватимуть щонайменше до грудня.

З обидвох країн хворих з окремих регіонів відправляють на лікування у сусідню Німеччину через брак ліжкомісць.

За словами бельгійського прем’єра Александра де Кюро, країна перебуває в стані надзвичайної ситуації в галузі охорони здоров'я.

Французький президент Еммануель Макрон прогнозує, що до середини листопада 9000 пацієнтів Франції пройдуть через реанімацію. На початку листопада за добу у країні виявили рекордні 60 486 нових випадків інфікувань коронавірусом.

"Українська правда" продовжує спілкуватися з українцями в світі, щоб розповісти про реалії світового локдауну з перших вуст.

Про заборону їздити на авто у Парижі та про лабораторні містечка у бельгійському Антверпені – у матеріалі.

Бельгія

Юліан Матичак

Юліану Матичаку – 23. Народився і живе в Бельгії в сім’ї українського походження.

Зараз вивчає біохімію в Гентському університеті. На час карантину повернувся додому в Антверпен і в онлайн форматі здобуває освіту.

Різні правила для регіонів

На початку літа у нас офіційно закінчився перший карантин, почали працювати ресторани та кафе, готелі. В Бельгію повернулися туристи.

Життя було таким як і до карантину, тільки діяли ще деякі правила – якщо ти перебуваєш магазині чи в іншому закритому приміщенні, треба було носити маску. Та попри це було відчуття свободи в країні.

Масковий режим у Бельгії діє від березня

Теперішня ситуація з впровадженням карантину в Бельгії трохи складна. Королівство складається з трьох регіонів: тут є Фландрія – нідерландськомовна частина країни, Валонія – французькомовна частина і Брюссель. І кожна частина має свій особистий парламент, який приймав рішення щодо посилення карантинних обмежень.

У французькомовній частині країни ситуація з коронавірусом була набагато гірша, порівняно з іншими регіонами. Там карантин і більш строгі правила ввели за декілька тижнів перед проголошенням всенародного карантину.

Коли почали вводити обмеження в окремих регіонах, бельгійський народ дуже розізлився, відчуваючи хаос – в Брюсселі діяли інші правила ніж в Антверпені, хоч відстань між цими містами 60 кілометрів.

Через те, що країна порівняно мала, працівники і студенти часто їздять на роботу чи навчання у інші регіони і коли правила різні залежно від території, то складно – у тебе вдома одні обмеження карантину, а на роботі вже інші.

По Антверпені розклеєні інформаційні плакати з правилами, яких потрібно дотримуватися під час карантину

З 2 листопада на федеральному рівні ввели повторний карантин на всю країну.

Те, що є загальні правила на цілу країну, це дуже позитивно і є більш зрозуміло, що можна, а що не можна робити.

Теперішній карантин менш строгий від весняного. Тоді ми могли тільки сидіти вдома і виходити на вулицю лише для занять індивідуальним спортом і сходити в магазин за продуктами першої необхідності.

Зараз обмеження розширені, наприклад, тепер на вулицю можна виходити до 4 осіб разом. Окрім продуктових магазинів відкриті, наприклад, книгарні.

По всій країні запровадили комендантську годину – заборонено виходити з дому між 12 ночі і 5 ранку. Знаю, що за останні дні було чимало людей, які це правило порушували. І казали, що орієнтовно штрафи були 95 євро. Але я чув, що це може бути набагато вище, до 250 євро.

За останні два дні перед карантином в магазинах з одягом було дуже багато людей, мабуть, це пов’язано із зимовими святами. Люди думають, що це останній шанс купити подарунки. В магазині IKEA було дуже багато народу за день до карантину.

"Захотів здати тест, ти його здав"

З березня і до кінця жовтня, було декілька можливостей здати тест на коронавірус.

Перше – піти в лікарню. Сказав, що хочеш здати тест і в тебе його брали.

Друга можливість – звернутися до вашого домашнього лікаря.

Третя, дуже класна, як мені здається, але вона була лише у великих містах – це здати тест в так званих польових містечках, коли посеред вулиць розкладали лабораторію.

Туди можна було приїжджати машиною, велосипедом чи просто пішки прийти і здати. І зазвичай на наступний день ти вже мав результат.

Якщо коротко – ти захотів здати тест, ти його здав, навіть без симптомів.

У великих містах Бельгії розгорнули польові лабораторії, де можна здати тест на коронавірус

На початку листопада ситуація з тестуванням трохи змінилася. Через велику кількість інфікованих і велику кількість тестувань в нас замало лабораторій і осіб, які працюють в лабораторіях.

Тепер ти не можеш просто так здавати тест. В тебе мають бути або якісь симптоми або вагома причина. Наприклад, ти є вчителем в школі і ти не є певний, чи ти заражений, чи ні.

Але, якщо я просто живу вдома, нікуди не виходжу, бо я студент, то рекомендують не здавати просто так тест, щоб зменшити тиск на лабораторії.

Влітку, коли багато бельгійців були у відпустках в різних країнах, і в залежності, яка зона тої країни – червона чи помаранчева, то тест був примусовий і безкоштовний.

Якщо зараз ти хочеш здати тест "без причини", то вартість тесту 50 євро.

Весняний карантин

У березні було відчуття хаосу, багато бізнесів закривалося.

Згодом почали з’являтися різні ініціативи. Наприклад, в районі, де я живу, закрилися всі ресторани, вони між собою домовилися і організували загальну доставку.

Багато закладів харчування почали готувати їсти для людей, які не могли себе забезпечити. Було багато ініціатив, які стосувалися саме лікарів, медсестер і медбратів – їм доставляли їжу в лікарню чи додому.

Масова купівля продуктів була навесні. Люди не знали, чого чекати, була достатньо велика паніка. Ми з мамою якось були в гіпермаркеті перед початком "першого" карантину. На полицях тоді не було взагалі найважливіших продуктів – рису, макаронів.... Але це питання дуже швидко вирішилося.

Зараз такої паніки з їжею нема. Хіба ще туалетний папір викупляють.

Під час першого карантину все було досить абстрактно: було багато хворих, але в моєму середовищі, наприклад, ніхто не хворів.

Зараз багато чуєш, що знайомі і їхні знайомі хворіють, відчуваєш, що той вірус присутній навколо тебе.

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Франція

Килина Курочка

Львів’янка Килина Курочка у 2017 році переїхала у Францію на навчання, зараз проживає в Парижі і працює комунікаційницею в Єпархії української греко-католицької церкви, яка об’єднує 5 країн – Францію, Бельгію, Люксембург, Нідерланди та Швейцарію.

Вихід на вулицю з документами

28 жовтня президент Макрон офіційно оголосив у Франції жорсткий карантин з 30 жовтня до грудня.

До того були такі обмеження, як масковий режим, та певна кількість людей в магазинах і ресторанах.

У середині жовтня, коли почався ріст цифр нових інфікованих коронавірусом, встановили комендантську годину в найбільших містах Франції – Парижі, Греноблі, Ліллі, Ліоні, Марселі, Монпельє, Руані, Сент-Етьєні і Тулузі, яка тривала з 9 вечора по 6 ранку.

Не можна було навіть пересуватися машиною, якщо ти при собі не мав документів, які посвідчують, що ти повертаєшся з роботи. Штраф за перше порушення становить 135 євро, а за наступне 1500 євро.

З початком жорсткого карантину по всій країні ми можемо виходити з дому лише з певних причин, але їх більше, ніж було під час першого карантину. Навесні їх було 5 – в магазин, до лікаря, невідкладні справи, на роботу, за умови, якщо ти маєш спеціальний документ, і вигул домашніх тварин – зараз 9.

Для того, щоб вийти з дому ми мусимо мати із собою спеціальний документ – форму, у друкованому або електронному вигляді. Там вказано ім’я прізвище, місце і дата народження, і адреса проживання. Є два варіанти форми – англійська і французька. Під особистою інформацією є список з 9 пунктів, чому ми можемо покидати будинок.

Це – робота, покупки першої необхідності, медичні консультації лікаря, похід за медикаментами, нагальні сімейні потреби. Година перебування на вулиці в радіусі 1 кілометра від місця проживання. Якщо тебе викликають в суд, чи інші адміністративні органи, наприклад, в префектуру. Піти за дітьми до школи чи в садок.

Люди з інвалідністю можуть без проблем пересуватися і також їхні супроводжуючі.

Є ще додаткова довідка, яку ти маєш мати зі собою, якщо йдеш на роботу. Там є ім’я прізвище роботодавця, який має засвідчити, що ти справді повинен ходити на роботу, та його підпис. Такі документи також потрібно було носити з собою під час першого карантину.

Тестування

У Франції є центри тестувань на коронавірус, але вони функціонують по-різному.

Є тест-центри, які роблять забір у певний слот часу і тільки для певної кількості людей, наприклад, для 50 і не більше. Це безкоштовно, але перш за все перевіряють тих, у кого є скерування від лікаря, щось схоже на направлення від сімейного лікаря в Україні.

На початку осені, якщо ти прилетів у Францію з іншої країни поза ЄС, то при виході з аеропорту міг скористатися точкою для безкоштовної здачі тесту. Але скажу зі свого досвіду, що коли я в середині вересня приїхала з України, мене ніхто не змушував здавати тест, ніяких додатків для самоізоляції не було. Ти приїхав і на свою совість, ти маєш бути вдома, доки не прийде твій тест.

Зараз всі, хто прибуває у Францію мають тестуватися.

Очікування Різдва

Поки Францію "закрили" на карантин на місяць, але є прогнози, що місяцем це точно не обійдеться.

Зараз закриті всі місця збору людей, в тому числі і церкви.

Макрон сказав, що вони намагаються зробити все можливе, щоб ми могли з якнайменшими обмеженнями відсвяткувати Різдво. Навіть з тої точки зору, що багато грошей втратить бізнес, оскільки різдвяні свята одні з найприбутковіших.

Тільки закінчився Геловін, який тут дуже активно святкували, а вже приходять різні листівки і каталоги з подарунками різдвяної тематики, і в магазинах йде велика підготовка до свят.

Якщо церкви будуть закриті до кінця року, то я сподіваюся, що будуть послаблення хоч на Різдво і, може, на Новий рік.

Французи сподіваються, зустріти різвяні свята з послабленим карантином

Париж від травня до жовтня

У травні, коли закінчився перший карантин, одразу всі набережні в Парижі були всіяні людьми – там де річка Сена і канал Святого Мартина. Парижани кучкувалися, поліція їх розганяла.

У країні залишалися деякі обмеження – потрібно було носити маски в закритих приміщеннях і транспорті, регулювалася кількість людей в закритих приміщеннях.

На початках можна було сидіти в кафешках тільки на терасах, тож багато закладів харчування окупували фактично всі пішохідні місця. Так було більшу частину літа.

З особистого досвіду скажу, що дистанція так собі дотримувалася – в ресторанах, на терасах, в кафешках було дуже багато людей, в метро звісно також.

Навесні було так, що в метро були певні позначені місця – де ти можеш стояти, а де ні. Не можна було сидіти поруч. Влітку і на початку осені ці всі регуляції просто "вилетіли через вікно". Люди абсолютно не дотримувалися цього, почали дуже халявити.

Перше посилення карантину розпочалося в серпні, коли в Парижі та околицях визначили певні вулиці, де треба було ходити в масці всюди, на "свіжому повітрі" також. Незалежно чи ти йдеш один, чи поруч є люди.

На всіх вулицях Парижа потрібно носити маски

14 вересня, коли я повернулася з України, то вже на всіх вулицях треба було носити маску обов’язково. Звісно люди пробують обійти правила – в когось маска під носом, хтось скинув маску, коли нікого поруч нема, а коли хтось є, закинув маску знову.

На початку жовтня зросла кількість нових інфікованих за добу, згодом запровадили комендантську годину в найбільших місцях Франції. І от після того другий локдаун.

Зараз транспорт курсує, школи та садочки працюють. Їжу з закладів харчування можна брати на виніс до 22 години. Процвітають служби доставки – Uber Eats, Deliveroo, є прямі доставки від різних магазинів та закладів.

"В часі локдауну пропонуємо робити ваші замовлення за телефоном або через мейл. З допомогою сервісу colissimo, доставка можлива по всій території Франції (материкової ). Обмін подарункових наборів (коробок) можливий до 31.12 за умови, що речі ані не ношені, ані не прані"

Мають бути відкриті лише магазини першої необхідності. Але що цікаво, мені подруга, яка живе біля торгового центру, розповідала, що чомусь досі працюють магазини з іграшками дитячими і також магазин парфумерії Sephora, це дуже дивно.

Можна замовляти доставку на нашому сайті. Дякуємо за вашу підтримку!

Коли був перший карантин, перший локдаун, всюди була паніка, бо ніхто не знав, що робиться, як з цим справлятися, була висока смертність. А зараз люди вже спокійніше до цього ставляться, бо живуть з пандемією майже рік.

Мітингів щодо запровадження повторного карантину не було, всі розуміють, що цифри ростуть. Зараз в Франції стресова ситуація через теракти, тому ніхто особливо не протестує.

Тетяна Пляцок, УП