Локдаун 2.0. Как вводят повторный карантин в Бельгии и Франции
Наприкінці жовтня уряди Бельгії та Франції оголосили про початок повторних карантинів, які триватимуть щонайменше до грудня.
З обидвох країн хворих з окремих регіонів відправляють на лікування у сусідню Німеччину через брак ліжкомісць.
За словами бельгійського прем’єра Александра де Кюро, країна перебуває в стані надзвичайної ситуації в галузі охорони здоров'я.
Французький президент Еммануель Макрон прогнозує, що до середини листопада 9000 пацієнтів Франції пройдуть через реанімацію. На початку листопада за добу у країні виявили рекордні 60 486 нових випадків інфікувань коронавірусом.
"Українська правда" продовжує спілкуватися з українцями в світі, щоб розповісти про реалії світового локдауну з перших вуст.
Про заборону їздити на авто у Парижі та про лабораторні містечка у бельгійському Антверпені – у матеріалі.
Бельгія
Юліану Матичаку – 23. Народився і живе в Бельгії в сім’ї українського походження.
Зараз вивчає біохімію в Гентському університеті. На час карантину повернувся додому в Антверпен і в онлайн форматі здобуває освіту.
Різні правила для регіонів
На початку літа у нас офіційно закінчився перший карантин, почали працювати ресторани та кафе, готелі. В Бельгію повернулися туристи.
Життя було таким як і до карантину, тільки діяли ще деякі правила – якщо ти перебуваєш магазині чи в іншому закритому приміщенні, треба було носити маску. Та попри це було відчуття свободи в країні.
Теперішня ситуація з впровадженням карантину в Бельгії трохи складна. Королівство складається з трьох регіонів: тут є Фландрія – нідерландськомовна частина країни, Валонія – французькомовна частина і Брюссель. І кожна частина має свій особистий парламент, який приймав рішення щодо посилення карантинних обмежень.
У французькомовній частині країни ситуація з коронавірусом була набагато гірша, порівняно з іншими регіонами. Там карантин і більш строгі правила ввели за декілька тижнів перед проголошенням всенародного карантину.
Коли почали вводити обмеження в окремих регіонах, бельгійський народ дуже розізлився, відчуваючи хаос – в Брюсселі діяли інші правила ніж в Антверпені, хоч відстань між цими містами 60 кілометрів.
Через те, що країна порівняно мала, працівники і студенти часто їздять на роботу чи навчання у інші регіони і коли правила різні залежно від території, то складно – у тебе вдома одні обмеження карантину, а на роботі вже інші.
З 2 листопада на федеральному рівні ввели повторний карантин на всю країну.
Те, що є загальні правила на цілу країну, це дуже позитивно і є більш зрозуміло, що можна, а що не можна робити.
Теперішній карантин менш строгий від весняного. Тоді ми могли тільки сидіти вдома і виходити на вулицю лише для занять індивідуальним спортом і сходити в магазин за продуктами першої необхідності.
Зараз обмеження розширені, наприклад, тепер на вулицю можна виходити до 4 осіб разом. Окрім продуктових магазинів відкриті, наприклад, книгарні.
По всій країні запровадили комендантську годину – заборонено виходити з дому між 12 ночі і 5 ранку. Знаю, що за останні дні було чимало людей, які це правило порушували. І казали, що орієнтовно штрафи були 95 євро. Але я чув, що це може бути набагато вище, до 250 євро.
За останні два дні перед карантином в магазинах з одягом було дуже багато людей, мабуть, це пов’язано із зимовими святами. Люди думають, що це останній шанс купити подарунки. В магазині IKEA було дуже багато народу за день до карантину.
"Захотів здати тест, ти його здав"
З березня і до кінця жовтня, було декілька можливостей здати тест на коронавірус.
Перше – піти в лікарню. Сказав, що хочеш здати тест і в тебе його брали.
Друга можливість – звернутися до вашого домашнього лікаря.
Третя, дуже класна, як мені здається, але вона була лише у великих містах – це здати тест в так званих польових містечках, коли посеред вулиць розкладали лабораторію.
Туди можна було приїжджати машиною, велосипедом чи просто пішки прийти і здати. І зазвичай на наступний день ти вже мав результат.
Якщо коротко – ти захотів здати тест, ти його здав, навіть без симптомів.
На початку листопада ситуація з тестуванням трохи змінилася. Через велику кількість інфікованих і велику кількість тестувань в нас замало лабораторій і осіб, які працюють в лабораторіях.
Тепер ти не можеш просто так здавати тест. В тебе мають бути або якісь симптоми або вагома причина. Наприклад, ти є вчителем в школі і ти не є певний, чи ти заражений, чи ні.
Але, якщо я просто живу вдома, нікуди не виходжу, бо я студент, то рекомендують не здавати просто так тест, щоб зменшити тиск на лабораторії.
Влітку, коли багато бельгійців були у відпустках в різних країнах, і в залежності, яка зона тої країни – червона чи помаранчева, то тест був примусовий і безкоштовний.
Якщо зараз ти хочеш здати тест "без причини", то вартість тесту 50 євро.
Весняний карантин
У березні було відчуття хаосу, багато бізнесів закривалося.
Згодом почали з’являтися різні ініціативи. Наприклад, в районі, де я живу, закрилися всі ресторани, вони між собою домовилися і організували загальну доставку.
Багато закладів харчування почали готувати їсти для людей, які не могли себе забезпечити. Було багато ініціатив, які стосувалися саме лікарів, медсестер і медбратів – їм доставляли їжу в лікарню чи додому.
Масова купівля продуктів була навесні. Люди не знали, чого чекати, була достатньо велика паніка. Ми з мамою якось були в гіпермаркеті перед початком "першого" карантину. На полицях тоді не було взагалі найважливіших продуктів – рису, макаронів.... Але це питання дуже швидко вирішилося.
Зараз такої паніки з їжею нема. Хіба ще туалетний папір викупляють.
Під час першого карантину все було досить абстрактно: було багато хворих, але в моєму середовищі, наприклад, ніхто не хворів.
Зараз багато чуєш, що знайомі і їхні знайомі хворіють, відчуваєш, що той вірус присутній навколо тебе.
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Франція
Львів’янка Килина Курочка у 2017 році переїхала у Францію на навчання, зараз проживає в Парижі і працює комунікаційницею в Єпархії української греко-католицької церкви, яка об’єднує 5 країн – Францію, Бельгію, Люксембург, Нідерланди та Швейцарію.
Вихід на вулицю з документами
28 жовтня президент Макрон офіційно оголосив у Франції жорсткий карантин з 30 жовтня до грудня.
До того були такі обмеження, як масковий режим, та певна кількість людей в магазинах і ресторанах.
У середині жовтня, коли почався ріст цифр нових інфікованих коронавірусом, встановили комендантську годину в найбільших містах Франції – Парижі, Греноблі, Ліллі, Ліоні, Марселі, Монпельє, Руані, Сент-Етьєні і Тулузі, яка тривала з 9 вечора по 6 ранку.
Не можна було навіть пересуватися машиною, якщо ти при собі не мав документів, які посвідчують, що ти повертаєшся з роботи. Штраф за перше порушення становить 135 євро, а за наступне 1500 євро.
З початком жорсткого карантину по всій країні ми можемо виходити з дому лише з певних причин, але їх більше, ніж було під час першого карантину. Навесні їх було 5 – в магазин, до лікаря, невідкладні справи, на роботу, за умови, якщо ти маєш спеціальний документ, і вигул домашніх тварин – зараз 9.
Для того, щоб вийти з дому ми мусимо мати із собою спеціальний документ – форму, у друкованому або електронному вигляді. Там вказано ім’я прізвище, місце і дата народження, і адреса проживання. Є два варіанти форми – англійська і французька. Під особистою інформацією є список з 9 пунктів, чому ми можемо покидати будинок.
Це – робота, покупки першої необхідності, медичні консультації лікаря, похід за медикаментами, нагальні сімейні потреби. Година перебування на вулиці в радіусі 1 кілометра від місця проживання. Якщо тебе викликають в суд, чи інші адміністративні органи, наприклад, в префектуру. Піти за дітьми до школи чи в садок.
Люди з інвалідністю можуть без проблем пересуватися і також їхні супроводжуючі.
Є ще додаткова довідка, яку ти маєш мати зі собою, якщо йдеш на роботу. Там є ім’я прізвище роботодавця, який має засвідчити, що ти справді повинен ходити на роботу, та його підпис. Такі документи також потрібно було носити з собою під час першого карантину.
Тестування
У Франції є центри тестувань на коронавірус, але вони функціонують по-різному.
Є тест-центри, які роблять забір у певний слот часу і тільки для певної кількості людей, наприклад, для 50 і не більше. Це безкоштовно, але перш за все перевіряють тих, у кого є скерування від лікаря, щось схоже на направлення від сімейного лікаря в Україні.
На початку осені, якщо ти прилетів у Францію з іншої країни поза ЄС, то при виході з аеропорту міг скористатися точкою для безкоштовної здачі тесту. Але скажу зі свого досвіду, що коли я в середині вересня приїхала з України, мене ніхто не змушував здавати тест, ніяких додатків для самоізоляції не було. Ти приїхав і на свою совість, ти маєш бути вдома, доки не прийде твій тест.
Зараз всі, хто прибуває у Францію мають тестуватися.
Очікування Різдва
Поки Францію "закрили" на карантин на місяць, але є прогнози, що місяцем це точно не обійдеться.
Зараз закриті всі місця збору людей, в тому числі і церкви.
Макрон сказав, що вони намагаються зробити все можливе, щоб ми могли з якнайменшими обмеженнями відсвяткувати Різдво. Навіть з тої точки зору, що багато грошей втратить бізнес, оскільки різдвяні свята одні з найприбутковіших.
Тільки закінчився Геловін, який тут дуже активно святкували, а вже приходять різні листівки і каталоги з подарунками різдвяної тематики, і в магазинах йде велика підготовка до свят.
Якщо церкви будуть закриті до кінця року, то я сподіваюся, що будуть послаблення хоч на Різдво і, може, на Новий рік.
Париж від травня до жовтня
У травні, коли закінчився перший карантин, одразу всі набережні в Парижі були всіяні людьми – там де річка Сена і канал Святого Мартина. Парижани кучкувалися, поліція їх розганяла.
У країні залишалися деякі обмеження – потрібно було носити маски в закритих приміщеннях і транспорті, регулювалася кількість людей в закритих приміщеннях.
На початках можна було сидіти в кафешках тільки на терасах, тож багато закладів харчування окупували фактично всі пішохідні місця. Так було більшу частину літа.
З особистого досвіду скажу, що дистанція так собі дотримувалася – в ресторанах, на терасах, в кафешках було дуже багато людей, в метро звісно також.
Навесні було так, що в метро були певні позначені місця – де ти можеш стояти, а де ні. Не можна було сидіти поруч. Влітку і на початку осені ці всі регуляції просто "вилетіли через вікно". Люди абсолютно не дотримувалися цього, почали дуже халявити.
Перше посилення карантину розпочалося в серпні, коли в Парижі та околицях визначили певні вулиці, де треба було ходити в масці всюди, на "свіжому повітрі" також. Незалежно чи ти йдеш один, чи поруч є люди.
14 вересня, коли я повернулася з України, то вже на всіх вулицях треба було носити маску обов’язково. Звісно люди пробують обійти правила – в когось маска під носом, хтось скинув маску, коли нікого поруч нема, а коли хтось є, закинув маску знову.
На початку жовтня зросла кількість нових інфікованих за добу, згодом запровадили комендантську годину в найбільших місцях Франції. І от після того другий локдаун.
Зараз транспорт курсує, школи та садочки працюють. Їжу з закладів харчування можна брати на виніс до 22 години. Процвітають служби доставки – Uber Eats, Deliveroo, є прямі доставки від різних магазинів та закладів.
Мають бути відкриті лише магазини першої необхідності. Але що цікаво, мені подруга, яка живе біля торгового центру, розповідала, що чомусь досі працюють магазини з іграшками дитячими і також магазин парфумерії Sephora, це дуже дивно.
Коли був перший карантин, перший локдаун, всюди була паніка, бо ніхто не знав, що робиться, як з цим справлятися, була висока смертність. А зараз люди вже спокійніше до цього ставляться, бо живуть з пандемією майже рік.
Мітингів щодо запровадження повторного карантину не було, всі розуміють, що цифри ростуть. Зараз в Франції стресова ситуація через теракти, тому ніхто особливо не протестує.
Тетяна Пляцок, УП