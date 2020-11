Дім поділений

"A house divided against itself cannot stand", – эта библейская мудрость процитированная Авраамом Линкольном в середине XIX столетия, вновь обретает актуальность в Америке XXI века.

Мы воспринимаем ноябрьскую победу Джо Байдена как шанс на возвращение Соединенных Штатов к нормальному состоянию.

Но если президенту-демократу под силу разобраться с расшатанными американскими институтами, то вопрос о том, что же делать с расколом американского общества, остается открытым.

По иронии судьбы, Украине все это до боли знакомо. Наше собственное общество, наблюдающее за политическими перипетиями в США, по-прежнему разделено прошлогодней президентской кампанией.

А риторика Байдена, адресованная избирателям Дональда Трампа, – "мы не враги, мы американцы" – заставляет вспомнить бесплодные речи победившего Зеленского об объединении страны.

Кого-то подобная параллель возмутит. Да разве можно сравнивать шестого президента Украины с сорок шестым президентом Соединенных Штатов?!

Зеленский – клоун, дилетант, ничтожество без опыта, без программы, без настоящей команды. А Байден – зубр американской политики, за которым стоят не менее компетентные соратники. У него все получится!

Увы, это та же логическая ловушка, в которую полтора года назад угодили симпатизировавшие Владимиру Зеленскому.

Сторонники Зе, с энтузиазмом рассуждавшие о "сшивании страны", смотрели на нового президента собственными глазами – а не глазами сограждан, ощущавших себя проигравшими и униженными.

Между тем реальное сшивание Украины напрямую зависело от мыслей и чувств проигравшей стороны. И все то, что победители относили к достоинствам шоумена Зеленского, – молодость, отстраненность от старого политикума, равноудаленность от идеологических крайностей, – ничуть не красило его в представлении побежденных.

Украинский наблюдатель, поющий дифирамбы Джо Байдену, повторяет ту ж е ошибку.

Мы рассматриваем избранного президента США собственными глазами – а не глазами американцев, поддерживающих Трампа и убежденных, будто у них украли победу.

Любые достоинства Байдена – респектабельность, взвешенность, многолетний политический опыт – не являются достоинствами в представлении проигравшей части общества.

Той самой другой Америки, до которой нужно достучаться 46-му президенту, если он намерен преодолеть национальный раскол.

Отметим, что по сравнению с американским постэлекторальным раздором украинский выглядит лайт-версией.

Наш победитель не выигрывал выборы с минимальным преимуществом, а наш побежденный не заявлял о массовых фальсификациях. Сомнений в исходе президентской гонки не возникло ни у кого.

Тем не менее психологическая травма, порожденная выборами 2019 года, разделяет украинцев до сих пор.

И в Украине, и в США борьба за президентство сопровождалась целенаправленным эмоциональным раскачиванием страны.

И у нас, и у них была сделана ставка на поляризацию общественного мнения. Причем в обоих случаях агрессивной кампании оказалось недостаточно для переизбрания инкумбента – но вполне достаточно для демонизации его преемника.

Даже будучи избран с огромным перевесом, президент Зе оказался нелегитимен для заметной прослойки соотечественников.

В глазах тысяч активных граждан, поддерживавших Петра Порошенко, Зеленский стал не просто плохим государственным руководителем. Для самых непримиримых он вообще не глава государства: а враждебный самозванец, которому не место на Банковой.

Процент воинственных трампистов в американском обществе куда больше, а нелегитимность Байдена в их глазах рискует оказаться еще выше.

Убеждение в том, что президенту-демократу не место в Белом доме, будет подкреплено искренней верой в фальсификацию выборов.

Неугомонный Дональд Трамп постарается поддерживать эту веру на протяжении следующих четырех лет. А нейтрализовать ее рациональными аргументами уже не получится.

Призрак воображаемой подтасовки выборов обострит все инвективы в адрес Демпартии и лично Джо Байдена.

С новой силой заиграют обвинения в большевизме и уничтожении американских устоев. Рассуждения о превращении США в новый СССР. Рассказы о заточении в цифровой концлагерь под предлогом борьбы с коронавирусом.

Фантазии о тайной сети педофилов, покрываемых демократическим истеблишментом и не добитых бесстрашным президентом Трампом…

Набор антибайденовских и антидемократических штампов может показаться чересчур гротескным и абсурдным. Но вспомним, что писалось в наших собственных соцсетях после первого тура президентских выборов:

"Весь офисный планктон вывезут в Сибирь. Пенсов и всех, кто сидит на субсидиях, и семьи, в которых более 2-х детей – всех будут переселять в Сибирь и на Дальний Восток. Предварительно всем всучат расейские паспорта и лишат украинского гражданства".

Горячечный бред, выдаваемый за инсайдерскую информацию, собирал тысячи лайков и репостов. Притом его одобряли и распространяли люди, считавшие себя наиболее здравомыслящей и продвинутой частью украинского общества.

Так стоит ли надеяться, что сторонники Трампа окажутся разборчивее – и воспримут приход президента Байдена более или менее спокойно? Вопрос риторический.

Пример Украины демонстрирует, что из образа, созданного чужим воображением, практически нереально выбраться.

При всех просчетах и провалах президента Зе, он не перешел тех самых красных линий, о которых его хейтеры заявляли весной 2019-го. Капитуляции перед Москвой, отказа от евроинтеграции, переворота в исторической или языковой политике не произошло.

Но смягчило ли это граждан, изначально увидевших в Зеленском вражеского ставленника? Конечно, нет. Любое высказывание незадачливого гаранта продолжают препарировать на предмет национального предательства.

Так, чуть ли не главным прегрешением Зе считается мем "какая разница": хотя за этими словами не последовал пересмотр гуманитарного курса времен позднего Порошенко.

Безусловно, Джо Байден – не Вова Зеленский. Но преимущества зрелого политика перед беспомощным дилетантом едва ли будут способствовать преодолению раскола: а скорее усугубят ситуацию.

В отличие от Зе, у избранного президента США действительно имеется программа, подлежащая выполнению. У него есть определенные идеологические установки, которыми нельзя пожертвовать. Он станет проводить в жизнь собственный политический курс, идущий вразрез с убеждениями трампистов.

И если отвергаемого Зеленского ненавидят главным образом за слова, то отвергаемого Байдена будут ненавидеть еще и за дела.

Разделенную Америку можно долго сравнивать с разделенной Украиной, обнаруживать схожее и находить отличия. Но одно обстоятельство для нас особенно важно: у отечественного и заокеанского раскола общий бенефициар.

Для Москвы имеет значение личность украинского президента. И уж тем паче для Кремля значима фигура американского лидера. Но внутренний раздор в бывшей колонии и в крупнейшей западной демократии значит для РФ еще больше, чем имена обитателей Банковой или Пенсильвании-авеню.

Ибо дом, разделенный в себе, не сможет устоять.

Михаил Дубинянский