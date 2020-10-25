Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Популизм против популизма

Михаил ДубинянскийВоскресенье, 25 октября 2020, 05:30
Коллаж: Андрей Калистратенко

Десятки партийных проектов. Сотни заманчивых обещаний. Тысячи красивых слов. А в качестве вишенки на торте – пять спекулятивных вопросов от президента Зеленского, призванных затащить электорат на избирательные участки.

Так Украина встречает местные выборы 2020, заставляющие в который раз задуматься о торжестве популистской политики в наших широтах. 

Говорить людям то, что люди хотят услышать. Выдавать желаемое за действительное. Обещать невыполнимое. Предлагать простые решения сложных проблем.

Нехитрая формула популизма известна человечеству с незапамятных времен, однако продвинутый XXI век дополнил ее новыми возможностями. 

Современное общество разбито на информационные кластеры, зачастую практически не пересекающиеся друг с другом. У каждого из этих обособленных кластеров своя жизнь, своя повестка, свои кумиры.

И теперь популистская тактика может быть адресована не только широким массам, но и избранным группам населения.

Читайте также: Обыкновенный легитимизм

Пожалуй, это один из любопытнейших трендов нашего времени. Популизм не для большинства, а для меньшинства. Не для народа, а для отказывающихся считать себя народом. Для отдельно взятой части граждан, доминирующей в собственном  виртуальном мирке.

Именно такой эксклюзивный популизм в Украине становится главной альтернативой традиционному массовому популизму. 

Обычный популизм зиждется на противопоставлении добродетельных масс и порочной элиты. Популист с легкостью указывает виновных.

Жадная и бесчестная верхушка, сидящая на шее у несчастного народа, видится средоточием скверны и источником всех проблем. 

Эксклюзивный популизм строится на противопоставлении добродетельного меньшинства и порочных масс. Популисту опять-таки не составляет труда найти виновных.

Тупой и бессовестный народ, доставшийся несчастной патриотической прослойке, считается рассадником зла и первопричиной всех бед. 

Традиционный популизм убеждает обывателя в собственном превосходстве. Простой человек объявляется носителем всевозможных достоинств обычно без каких-либо на то оснований.

Быть в большинстве – значит автоматически быть лучшим и правым. Об этом населению неустанно напоминает телевизор, транслирующий популистские месседжи.  

Альтернативный популизм убеждает в том же самом людей, не относящих себя к обывателям. Оказаться в меньшинстве – значит автоматически претендовать на интеллектуальное и моральное превосходство.

Агрессивный тупица мнит себя героем и гигантом мысли уже потому, что принадлежит к меньшинству. А угодливые политики и блогеры усердно подпитывают его самомнение посредством Фейсбука. 

Популизм для большинства эксплуатирует простые и радикальными рецепты, предполагающие избавление от ненавистной элиты. Всех разогнать. Всех посадить. Всех расстрелять. Всё поделить.

Читайте также: Виктор Андреевич Зеленский

Мнимой солидности добавляют отсылки к заграничному или историческому опыту – "как в Китае", "как в Беларуси", "как при Сталине" – основанные на незнании чужих реалий и нежелании в них вникать. 

Популизм для меньшинства оперирует такими же простыми и радикальными решениями – но нацеленными на нейтрализацию презираемого народа. Отменить всеобщее избирательное право. Сделать сограждан негражданами. Установить военно-патриотическую диктатуру.

Ритуальные ссылки на зарубежный опыт – "как в Латвии", "как в Чили", "как в Европе в позапрошлом веке" – используются столь же активно и сопровождаются таким же нежеланием вникать в чужую историю.

Утопичность обсуждаемых рецептов в современных украинских реалиях никого не волнует. Целевая аудитория слышит то, что ей приятно слышать, – и это главное.  

Столкновение двух популизмов оказалось особенно иллюстративным в ходе последней президентской кампании.

В 2018-2019 годах жертвы массового популизма верили, что смена власти в Украине решит все отечественные проблемы: от бедности до затянувшейся войны. 

Объективная действительность, не позволявшая надеяться на что-либо подобное, полностью игнорировалась. Всякий, кто пробовал говорить о несбыточности народных надежд, казался врагом.

Логика популистов проста: если ты утверждаешь, что рая на земле не будет, значит, ты за ад на земле. 

Тем временем жертвы эксклюзивного популизма столь же простодушно верили, что пятый президент Украины идет к желанному триумфу.

Объективная реальность, отраженная в социологии, попросту отметалась. Люди, пытавшиеся говорить о том, что у Петра Алексеевича нет шансов на переизбрание, считались врагами и предателями. 

Причем постфактум их же объявили виновниками поражения Порошенко: в полном соответствии с железобетонной популистской логикой. 

Да, между двумя популистскими течениями хватает сходства. Но прошлогодние выборы обнажили и принципиальную разницу между ними. 

Популизм для широких масс приносит реальность в жертву победе. Он действительно расчищает умелому демагогу путь к власти. Так или иначе, но Владимир Александрович Зеленский сидит на Банковой и остается самым рейтинговым украинским политиком.  

А эксклюзивный популизм вынуждает жертвовать не только реальностью, но и шансами на победу: ради решения скромных прикладных задач.

Благодаря популистской риторике для меньшинства бойкий блогер набирает тысячи лайков. Категоричный журналист обеспечивает себе благодарную аудиторию.

Нишевая политическая сила обзаводится преданным, хоть и заведомо ограниченным электоральным ядром.

Трудно рассчитывать на что-то большее, эксплуатируя мантру о "народе-идиоте" в условиях конкурентной политики, но, возможно, альтернативные популисты и не стремятся к большему?..

Порой складывается впечатление, что страна уже пришла к стихийному популистскому консенсусу, устраивающему всех. Большинству нравится верить в свою добродетельность, обвинять во всем негодный истеблишмент, разводить руками и наслаждаться лестью политиков и СМИ.

Меньшинству приятно верить в свою исключительность, винить во всем негодный народ, пожимать плечами и упиваться лестью других политиков и других СМИ.

Все недовольны существующей Украиной, зато довольны собой. И 25 октября каждому представится возможность потешить собственное эго.

Михаил Дубинянский

Темы: виборыполитическая системаместная власть


powered by lun.ua
Реклама:
Главное на Украинской правде
Расклад

Войны на Банковой. Как Ермак съедает друзей Зеленского

— Роман Романюк, Роман Кравец
Расклад

Зе! Коррупция, или Старые схемы эпохи "новых лиц"

— Роман Романюк

Запахло кровью. Как ключевые партии готовятся нанести удар Зеленскому на выборах

— Роман Кравец

Слуги и хозяева. Как партия Зеленского готовится проиграть выборы

— Роман Романюк, Роман Кравец

Артем Сытник о собственной репутации, "сливе" операции в ОАСК, схемы в оборонке и "Роттердам +"

— Соня Лукашова, Севгиль Мусаева
Расклад

На (про)западном фронте без перемен. Что думают об объединении Садовый, Гриценко, Залищук и Гацко

— Роман Романюк
интервью

Игорь Кондратюк: Зеленскому надо навсегда забыть видеть в глазах Путина желание к миру

— Роман Кравец
интервью

Кира Рудык: Порошенко для нас больший политический враг чем Зеленский. Потому что президент не пытается нас так сильно "обнять"

— Роман Кравец
интервью

Глава избирательного штаба "Слуги народа" Александр Корниенко: У нас нет политтехнологов. Мы себе сами технологи

— Роман Кравец

Бывший военный Римарук – Хотелось, чтобы у политиков появились яйца, чтобы сказать: "Мы готовы к диалогу, но Минск не работает"

— Евгений Будерацкий, Эльдар Сарахман