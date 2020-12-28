"Без цього апарату ми проводили операції наосліп": як унікальний УЗД-сканер рятує життя

Один медичний прилад здатен врятувати десятки, а то й сотні життів на рік. Розповідаємо, як сучасний УЗД-апарат Soneus P7 допомагає у боротьбі з онкологією, у трансплантології та навіть діагностуванні ускладнень при COVID-19.

Про унікальний апарат розповів професор з Ужгорода

Онкологічний діагноз для Наталії з Мукачева був як сніг на голову. Жінка працювала у міськвиконкомі, мала багато планів та мрій, але за якусь мить усі вони звелися до однієї: вижити. Почула діагноз "рак кишківника", і вирішила: буде боротися, чого б це не коштувало.

У боротьбі за своє життя Наталія пройшла 12 хіміотерапій. Пухлини вдалося позбутися, але з’явилися метастази. Почувалася погано: була слабкою та знесиленою. З метастазами треба було щось робити, і швидко.

"Метастази в кишківнику мені видалили в місцевій лікарні, а в печінці лишилися. Такі операції роблять за кордоном, але цей варіант я навіть не розглядала. Для моєї сім’ї це непідйомні кошти, та й під час пандемії поїхати за кордон дуже складно, — розповідає Наталія. — Вже й не знала, що робити. Аж раптом професор з Ужгорода, який займався моїм лікуванням, порадив їхати в Київ. Розповів, що в інституті Шалімова недавно з’явився унікальний апарат, який може мені допомогти".

Так у Наталії з’явилася надія. За кілька днів вона була вже в Києві. Обслідування тривали два тижні. Потім — операція, яку без УЗД-апарата Soneus P7 зробити було б неможливо.

Один прилад, але кілька важливих функцій

Наталії пощастило: якби вона захворіла на кілька років раніше, питання її виживання було б під загрозою, адже такого апарата в інституті ще не було. Українські пацієнти часто змушені їздити на операції до європейських країн. Потреби українських клінік в сучасному обладнанні — величезні. Частково лікарні комплектують обладнанням з державного бюджету. Втім це довгий та поступовий процес — коштів у держави завжди не вистачає.

На допомогу приходять соціально орієнтовані компанії та фонди. Приміром, Нова Пошта підтримує інститут Шалімова вже 5 років. УЗД-сканер Soneus P7, про який йдеться, компанія подарувала інституту цього року. Ще недавно таке обладнання було лише в кількох комерційних клініках України. Воно дозволяє контролювати хід операцій та проводити їх з надзвичайною точністю. Відтепер унікальний ультразвуковий сканер рятує життя і в державному інституті — флагмані української хірургії та трансплантології.

"Ми давно хотіли купити цей апарат, — розповідає Аніта Варга, заступниця головного лікаря з лікувальної роботи інститута Шалімова, — Наша потреба в діагностичному обладнанні завжди була і є дуже високою. Ультразвукові апарати зношуються, їх функції відстають від технологічного прогресу".

До появи Soneus P7 медики користувалися морально застарілим фондом УЗД-апаратів. Лікарі не могли візуально контролювати хід операцій, тож хірургам доводилося проводити найскладніші хірургічні втручання практично наосліп. Тепер ризики постопераційних ускладнень знизилися майже до нуля.

Прилад з'явився в інституті Шалімова на початку вересня. Він відкрив для хірургів нові горизонти сучасних світових практик боротьби з онкологією.

"Раніше лікар був змушений за побічними ознаками визначати зони, які потребують втручання, — розповідає Роман Зацаринний, завідувач відділенням інтенсивної терапії інститута Шалімова. — З УЗД-апаратом Soneus P7 ризики ускладнень після таких процедур значно зменшуються. Лікар бачить, що він робить. Великий плюс, що апарат є мобільним. Таким чином можна отримати максимум інформації про стан пацієнта і швидко прийняти рішення. Вся сучасна медицина працює під контролем ультразвуку, починаючи від пункції, закінчуючи операціями. Тепер так працюємо і ми".

Якщо говорити про операцію, на кшталт тієї, яку зробили Наталії, виглядає це так. Під контролем апарату УЗД в ракову пухлину занурюють спеціальний електрод. Він подає напругу на пухлину, її нагрівають і знищують.

"Цей метод дозволяє досить ефективно знищувати пухлини розміром аж до 3-4 см. Такі процедури в сучасному лікуванні онкологічних захворювань займають досить важливе місце", — пояснюють лікарі.

Окрім того, Soneus P7 помічний у транспланталогії — наприклад, при пересадці печінки. Ця галузь в Україні активно розвивається, а інститут Шалімова — профільний заклад в цій царині. Наприклад, 18 грудня лікарі інституту провели відразу три операції з трансплантації. У кількох метрах одна від одної різні бригади лікарів пересаджували нірку та печінку. Ще недавно подібне неможливо було й уявити.

Цікаво, що Soneus P7 допомагає навіть у діагностиці хворих при COVID-19. "Цей апарат ми дуже активно використовували при обстеженні пацієнтів з коронавірусом, у яких було ураження легень, — розповідає Аніта Варга. — Це було нашим інноваційним способом використання апарату. Тепер ми маємо можливість істотно урізноманітнити методи лікування".

Потреб у інститута ще багато



Наталія з Мукачева вже видужує. Операцію з видалення метастазів (радіочастотну абіляцію) їй зробили у середу, а вже в четвер вона була на ногах: жвава та в хорошому настрої.

"Навіть не хочу собі уявляти, що було б, якби не цей аппарат, — розповідає Наталія. — І звісно професійні лікарі. Це врятувало мені життя. В понеділок вже поїду додому. Медики кажуть, що тепер я фактично здорова людина. Лишилося пройти реабілітацію, і можна вважати, що онкологію я поборола".

За п'ять років компанія Нова пошта закупила для інститута Шалімова електрокоагулятор, медичний лазер для лікування судин, біохімічний аналізатор "Рефлотрон Плюс", клінічний аналізатор крові, трубки для рентгенапарата та інше сучасне обладнання. Компанія планує продовжувати підтримувати заклад і надалі.