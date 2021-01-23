Після Дональда

Джо Байден – новый президент США. Когда в начале ноября его избрание стало свершившимся фактом, цивилизованный мир вздохнул с облегчением.

Казалось, Америка вот-вот вернется к норме, существовавшей до семнадцатого года, а интермедия под названием "Дональд Трамп" будет забыта, словно дурной сон.

Потом были заявления проигравшей стороны о непризнании поражения и обвинения в массовых фальсификациях. Протесты трампистов в Вашингтоне и захват Капитолия. Второй по счету импичмент Трампа и блокировка его аккаунтов в соцсетях.

Наконец, инаугурация Байдена, сопровождавшаяся беспрецедентными мерами безопасности и небывалым скоплением силовиков.

Собственно, эпитеты "беспрецедентный" и "небывалый" преследуют США на каждом шагу: и это пока не похоже на возвращение к нормальному состоянию.

Увы, история – не видеозапись, которую можно отмотать назад, стерев неприятный эпизод и вернув желаемое прошлое.

Это цепь необратимых событий, и вклад Дональда Трампа в формирование нынешнего американского облика не станет меньше от того, что 45-й президент предан анафеме. Скорее наоборот.

На смену трамповской Америке пришла посттрамповская. Если угодно – антитрамповская. Но от прежней Америки она так же далека, как ветеран, страдающий ПТСР, – от мирного обывателя.

Даже при самом благоприятном раскладе исцеление будет длительным и болезненным: и не факт, что оно вообще произойдет.

Можно долго спорить о том, станут ли новые Штаты надежным союзником Украины или активным укротителем России.

Но с одной из старых ролей сегодняшняя Америка точно не справляется: она перестала быть недосягаемым эталоном и стимулом, побуждавшим нас расти над собой.

До Трампа считалось аксиомой, что догоняющее развитие – это единственный путь к сближению с Соединенными Штатами.

Нужно идти вперед, непрерывно совершенствоваться, много и упорно работать. Нужно проводить реформы, бороться с коррупцией, развивать демократические институты.

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Только так можно сократить пропасть, отделяющую постсоветское болото от бастиона западной цивилизации.

А при Трампе выяснилось, что дорога между Киевом и Вашингтоном – не с односторонним, но с двусторонним движением.

Не только Украина может тянуться вперед, навстречу США: Соединенные Штаты тоже могут резко повернуть назад, навстречу Украине и Молдове, Армении и Кыргызстану.

45-му президенту США удалось невероятное – опустить недосягаемую планку американской политики до уровня, вполне сравнимого с постсоветским опытом.

Нам очень не хотелось верить, что такое в принципе возможно. В самом начале президентства Трампа мы уповали на силу американских институтов.

На образцовую систему сдержек и противовесов, которая позволит Америке в любом случае остаться прежней Америкой: что бы ни учудил новый обитатель Белого дома.

Но со временем стало очевидно, что под натиском неистового Дональда сдают даже эталонные политические институты.

К моменту, когда за океаном разразился Ukrainegate, роль США как вдохновляющего ориентира фактически сошла на нет.

По обе стороны Атлантики наблюдался сопоставимый уровень нечистоплотности, а украинцы и американцы, вовлеченные в скандал, – Трамп, Зеленский, Джулиани, Шокин – выглядели если не равноценными, то равно отталкивающими фигурами.

Крупнейшая западная демократия предстала не примером для подражания, а скорее товарищем по несчастью.

Дальше – больше. Расовые протесты, скандальные выборы, демонстранты в Капитолии: по мере того, как в американском обществе нарастал раскол, усиливалось и умозрительное сходство с постсоветским миром.

Хотя марксистские классики писали о приоритете экономического базиса над политической надстройкой, наше мировосприятие свидетельствует о другом.

Внутренняя политика – это витрина государства, и стоит витрине треснуть, как в массовом сознании все находящееся за ней обесценивается.

Погромы в Миннеаполисе заслонили Кремниевую долину. Полуголый трампист в рогатой шапке отодвинул в сторону Илона Маска.

Штурм Капитолия заставил забыть о том, что ВВП отдельно взятой Невады или Айовы выше, чем ВВП сорокамиллионной Украины, а экономика одного штата Нью-Йорк превосходит экономику всей Российской Федерации.

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Прежнего цивилизационного разрыва более не ощущалось, и постсоветский наблюдатель охотно перемывал косточки заокеанской сверхдержаве, ставшей такой близкой и понятной.

Но проблема не только в том, что после сорок пятого президента Америка уже не служит вдохновляющим примером. В конце концов, эту функцию не в состоянии выполнять большинство из 193-х государств, состоящих в ООН.

А при желании среди этих ста девяноста трех стран можно найти и альтернативные образцы для подражания: от Израиля до Новой Зеландии.

Важнее то, что Америка остается заложницей своего эталонного имиджа. Покинув прежний цивилизационный пьедестал, Соединенные Штаты автоматически обрели новую роль: служить оправданием для чужого несовершенства.

Раскол в обществе, грязные выборы, разгон протестующих, политическая цензура – отныне практически все можно защищать и обелять, ссылаясь на болезненный заокеанский опыт.

"Что вы хотите? В Америке тоже кричали о подтасовке результатов голосования". "Что тут такого? В Америке тоже не церемонились с захватчиками Капитолия". "Что вам не нравится? В Америке тоже заблокировали Трампа в соцсетях".

Приводимые аналогии могут быть сколь угодно некорректными и притянутыми за уши, но это никого не остановит. Внешнее подобие приоритетнее, чем внутреннее содержание.

"Мы будем вести за собой не только примером нашей силы, но и силой нашего примера", – эта цитата из инаугурационной речи Джо Байдена пока отсылает не к будущему, а к настоящему. Она иллюстрирует глубину вызова, перед которым оказался 46-й президент США.

Если Бога нет, то все дозволено. Если некогда божественная Америка сталкивается с беспрецедентными проблемами и прибегает к неоднозначным мерам, то чужие язвы и пороки тоже оправданы.

Президентство Дональда Трампа уже стало бесценным даром для популистов и диктаторов во всем мире. И отобрать этот подарок назад будет куда тяжелее, чем изгнать дарителя из Белого дома.

Михаил Дубинянский