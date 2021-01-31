Чи суперечить вакцинація Божим заповідям? Глави церков України розтлумачують своє ставлення до щеплення від COVID-19

Нещодавно Харківський інститут соціальних досліджень, Міжнародний фонд "Відродження" та Лабораторія журналістики суспільного інтересу дослідили ставлення українців до інформації про перебіг епідемії коронавірусу та вакцинації від COVID-19.

Зокрема – рівень довіри до інформації, яку озвучують певні інституції та організації.

В трійці лідерів за рівнем довіри опинилась церква.

Інституція, яка жодним чином не формує медичний порядок денний, і ба більше – дистанціюється від конкретних порад у питаннях лікування чи запобігання поширенню хвороби для своїх прихожан. Адже, відверто – не має на це експертизи.

За рівнем довіри українців церкви поступились лише громадським та міжнародним організаціям. І водночас "обігнали" ЗМІ – як західні, так і українські – місцеву та центральну владу, міжнародні фонди та політиків.

Найбільше на думку церкви покладаються жителі західних областей України – 73,7%. Найменше – північних, 34%, і центральних – 34,3%.

За політичним розподілом, церквам найбільше довіряють прихильники партій "Свобода" та "Європейська солідарність", які здебільшого зосереджені в західних областях. Найменше – прибічники "Партії Шарія", які сконцентровані більше на сході та півдні.

З огляду на такий рівень довіри "Українська правда" звернулась до глав церков і духовних лідерів релігійних громад з проханням пояснити своє ставлення до вакцинації проти коронавірусу. За словами президента та очільника МОЗ, вакцинація в Україні почнеться в лютому – на понад місяць пізніше за ЄС, США та навіть Росію.

На наше прохання відгукнулись представники ПЦУ, УГКЦ, Римо-католицької церкви в Україні, Духовного управління мусульман України "Умма" та юдейської громади Києва.

З УПЦ МП встановити контакт, попри кількаразові дзвінки та офіційне звернення, не вдалось. Публічно церква не озвучувала жодної позиції щодо вакцинації, однак з боку деяких її представників лунали заяви проти щеплень і на підтримку конспірологічних теорій про чіпування і Білла Гейтса.

Яка з церков "готова підставити плече державі" у поширенні інформації про вакцинацію, чи мають католики слідувати прикладу Папи Римського та яка з релігійних спільнот негативно налаштована до російської вакцини – читайте нижче.

Православна церква України. Митрополит Київський і всієї України Епіфаній

"Ніякої суперечності Божим заповідям вакцинація не несе"

Митрополит Епіфаній: "Церква не буде зобов'язувати чи примушувати до вакцинації ані духовенство, ані парафіян. Ми можемо лише допомагати державі аргументовано переконувати тих, хто має сумніви" Фото: Facebook-cторінка митрополита

Православна церква України ставиться до вакцинації, зокрема, від коронавірусу, відповідально. Уявлення про те, що церква начебто не є прихильною до вакцинації, сформувалися, мабуть, під впливом різноманітних брошур і книг "страшливого" характеру, які в 90-х і на початку 2000-х активно видавалися у середовищі, наприклад, Московського патріархату.

У цілому, страх та недовіра до вакцинації пов’язані зі значним рівнем недовіри до державних інституцій – і не лише в Україні – помноженим на засилля неправдивої інформації та конспірологічних теорій. У людей бракує навичок інформаційної гігієни.

Я особисто і наші церковні ЗМІ вже неодноразово публічно позитивно висловлювалися щодо вакцинації. Щодо релігійної складової наша позиція однозначна – ніякої суперечності Божим заповідям, засадам християнської віри вакцинація як медична процедура не несе.

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Однак, наше загалом позитивне ставлення до вакцинації не може означати підміну відповідальності. Адже за якість та ефективність препаратів, правильність процедур тощо відповідальність лежить не на церкві.

Наразі ми не провадимо систематичної інформаційної кампанії щодо вакцинації від коронавірусу. Однак ми готові підставити своє плече державі, системі охорони здоров‘я та посприяти у цьому питанні, роблячи все, що в наших силах і компетенції.

Водночас церква не буде зобов‘язувати чи примушувати до вакцинації ані духовенство, ані парафіян. Ми можемо лише допомагати державі аргументовано переконувати тих, хто має сумніви.

Питання вакцинації не є релігійним, це суто медичне питання – зміст якого мають доступно роз’яснювати фахівці-медики. Єдина пересторога, яка є не лише у нас, але і в суспільстві загалом – це якість вакцин і сумлінне врахування протипоказань, які має незначна частина людей. Треба пам’ятати, що кожне життя має надзвичайну цінність, і саме на негативні випадки буде звертатися найбільша увага.

Особисто я планую дослухатися порад лікарів та зробити щеплення, коли буде така нагода. А співгромадян закликаю бути відповідальними й свідомими того, що питання вакцинації не є лише особистим – воно напряму стосується здоров’я всього народу й життя наших ближніх.

Українська греко-католицька церква. Блаженніший Святослав

"Вірити у світові змови – приватна справа. Але це не має нічого спільного з вченням церкви"

Блаженніший Святослав: "Наші священики у справі вакцинації закликають слухатися лікарів – у цьому питанні ми є абсолютними партнерами наших медиків" Фото: сторінка глави УГКЦ у Facebook

Уявлення, що церква є проти вакцинації – хибне. Існують певного роду кола, які перебувають під впливом різних псевдонаукових уявлень про вакцинацію. Але церква, перш за все, будує своє ставлення до вакцинації на основі наукових доказів.

Сьогодні ми не знаємо світу без вакцинації. Світ, у якому ми живемо, виник внаслідок тих чи інших запобігань людства перед поширенням особливо небезпечних захворювань. Вірити у світові змови є приватною справою, але це не має нічого спільного з вченням церкви, якого притримується християнство.

Страх перед вакцинацією проти коронавірусу є цілком природним, адже вакцина є чимось новим і до кінця невивченим. Її винайшли в рекордно короткий термін, і люди мають підстави сумніватися в її ефективності, мати певні особисті страхи.

Вакцинація є особистою справою кожної людини, вона має бути добровільною. Навіть за офіційного підтвердження, що вакцина є безпечною та доступною, держава має лишити людині простір особистої свободи. Не можна насильно нав’язувати будь-які ліки.

Наші священики у справі вакцинації закликають слухатися лікарів – у цьому питанні ми є абсолютними партнерами наших медиків. Якщо медичних показів для уникнення вакцинації немає, тоді потрібно вакцинуватися. Це стосується не тільки коронавірусу, а також й інших захворювань, які сьогодні можуть бути небезпечними для здоров’я.

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Церква хоче, щоб священнослужителі найперше мали доступ до вакцини. Ми мали про це розмову під час зустрічі Всеукраїнської ради церков з прем’єр-міністром України – згадували, що священнослужителі так само, як й інші соціальні працівники у державі, працюють з людьми. Ми дуже хочемо, щоб наші храми були безпечним простором для громадян.

Якщо священників включать до плану вакцинації, ми будемо дораджувати їм скористатися з цієї нагоди. Але наголошуємо на добровільності.

Особисто я маю всі щеплення, які роблять у дитячому віці. Останнє робив кілька років тому – від грипу. Це абсолютно нормально сучасній людині користати з такої нагоди, щоб себе захистити від захворювань.

Коли вакцина від коронавірусу буде для мене доступною як для священнослужителя чи людини, яка має певний вік, то очевидно, я пристану на таку пропозицію.

Нам дуже важливо, щоб вакцинація брала до уваги найбільш вразливі верстви населення, щоб план вакцинації був справедливим. Щоб не було спекуляції довкола цієї справи. Папа Франциск зауважує, що найбільш маргіналізовані й бідні повинні мати право вакцинуватися, як і всі інші громадяни.

До речі, папа Франциск і папа-емерит Бенедикт вже є вакциновані. Це дуже гарний приклад для усіх єпископів, священнослужителів і громадян України.

Українцям, які вагаються, чи робити щеплення, я б порадив слухати своїх лікарів. Якщо стан здоров’я не викликає протипоказань щодо вакцинації, то варто себе убезпечити від цієї хвороби, оскільки ми знаємо, що інших ліків на сьогодні не існує.

Бережіть своє здоров’я. Якщо для цього потрібно вакцинуватися, то вакцинуйтеся.

Римо-католицька церква в Україні. Єпископ Віталій Кривицький

"Папа прийняв вакцину, але це не означає, що так має зробити кожен католик"

Єпископ Римо-католицької церкви в Україні Віталій Кривицький: "Ватикан дозволив вірянам обирати – робити щеплення чи ні. І це є дуже важливе підкреслення – вакцинація не є моральним обов’язком, тому повинна бути добровільною" Фото: Юрій Мельник

Питання ставлення римо-католицької церкви до вакцинації є дещо дискусійним, оскільки в процес виготовлення вакцини було включено так звану клітинну лінію з тіл абортованих дітей. І це стало головним каменем спотикання, через який ми не можемо назвати вакцину етично бездоганною.

(Від УП: До складу вакцин взагалі не входять клітини абортованих дітей. Однак віруси для деяких вакцини – наприклад, проти краснухи – вирощують у клітинах-нащадках тканин, які зібрали з абортованих плодів багато десятиліть тому.

Вакцини проти коронавірусу Pfizer/BioNTech, Moderna і Astra Zeneka не містять у своєму складі таких вірусів. Pfizer/BioNTech і Moderna – взагалі є РНК-вакцинами.

З Astra Zeneka ситуація дещо інша. Для отримання вектора для цієї вакцини використовували похідні клітини від абортованого в 1970-х роках плоду. Однак у кінцеву вакцину ці клітини не входять – вони були виключно середовищем для розмноження вектора).

Загалом ми розуміємо потребу вакцин, інше питання – саме ця вакцина, яка сьогодні використовується проти COVID-19… Однак нещодавно Ватикан оприлюднив документ, у якому поставив всі крапки над і.

Було названо, що вакцина проти ковіду не є етично бездоганною, але – є морально прийнятною. Тому що немає альтернативи, і тому що це продукує, скажімо, ланцюг користі для самої людини і здоров’я людей навколо неї.

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Водночас Конгрегація Віровчення католицької церкви (наглядає за чистотою віровчення та моралі – УП) спонукає вірних шукати і вдивлятися у вакцини, які будуть пропонуватися. Щоб обрали серед них ті, які не мають так званої клітинної лінії, що походить від абортованих дітей.

Ватикан дозволив вірянам обирати – робити щеплення чи ні. І це є дуже важливе підкреслення – вакцинація не є моральним обов’язком, тому повинна бути добровільною. Змушувати до вакцинації не має права ні Ватикан, ні жодна влада.

Наші священники… не можу сказати, що прямо закликають людей до вакцинації. Але, висвітлюючи, наприклад, згаданий документ, ми принаймні забираємо з людей моральне навантаження. Ми більше проводимо роз’яснювальну роботу, а не пропагувальну.

Окрім того, багато людей, зокрема наші віряни, питають нас про вакцину від коронавірусу – наскільки вона є ефективною, чи не має побічних ефектів. У цьому випадку церква має право відійти від відповіді, оскільки вона не є покликана, щоб давати оцінку медичним препаратам. Для цього є медики, науковці – це можуть бути ті самі католики в лоні нашої церкви.

Щодо вакцинації наших священників – так само, це є питання кожного, вони мають прийняти це рішення самостійно. Такого заклику, щоб усі гуртом йшли вакцинуватись – немає.

Чи робитиму я щеплення від коронавірусу? Наразі не планую, але час покаже.

Зараз я випрацьовую антитіла – перехворів у легкій формі, робив аналіз, бачив початок дії антитіл. Надалі буду консультуватись з лікарем.

Українцям, які ще вагаються щодо щеплення, я скажу, що все є у власній волі кожної людини. Кожна людина має відчути свою відповідальність за інших, але цей конфлікт між власним добром і добром суспільства, мусить бути зрівноважений.

Перш за все, хотів би закликати кожного з нас не трагізувати і не політизувати це питання. Щоб ми зрозуміли – це є справа здоров’я, справа виклику для цілого суспільства…

І людина, відповідно до свого стану здоров’я, можливостей і звичайно, з поради лікаря – може приймати рішення. Я закликав би до використання цієї свободи вибору.

А з іншого боку, закликав би до використання дару, даного нам від Бога – розуму, мудрості. Не треба покладатись тільки на, скажімо, пости у соціальних мережах, а й на офіційні документи, зокрема церков, і, мабуть, тих фахівців, яким ми довіряємо.

Папа Римський прийняв вакцину проти ковіду, лікарі сказали, що йому треба – він спілкується з людьми, зустрічається. Але те, що Папа прийняв вакцину – не означає, що абсолютно кожен католик має це зробити. Завжди залишається право для морального вибору кожного.

Духовне управління мусульман України "Умма". Муфтій Саїд Ісмагілов

"Хочеться зробити щеплення справді якісною вакциною. Російською – точно ні"

Муфтій Духовного управління мусульман України Умма Саїд Ісмагілов: "Мусульманський світ схвалює вакцинацію від коронавірусу такою вакциною, що є найбільш безпечною та корисною для людини" Фото: кримські новини QHA

Загальносунітська традиція, яку ми сповідуємо, каже, що вакцинація – якщо немає якоїсь небезпеки для здоров’я людей – є дозволеною, і подекуди, навіть бажаною.

Іслам не відкидає, а навпаки вітає здобутки сучасної медицини, тому традиційний мусульманський світ схвально ставиться до лікування, вакцинації, профілактики захворювань.

Але потрібно, щоб вакцина справді була безпечною, а її користь – доведеною. Якщо ж вакцина має доведені потужні побічні дії, потрібно шукати інші ліки або іншу вакцину. А якщо в більшості випадків є безпечною для людини та корисною, тоді вакцинуватися можна.

Зараз існує декілька офіційно зареєстрованих вакцин від коронавірусу, виробництва різних країн, але наразі їхня дії, побічні ефекти ще невідомі – і широкому загалу, і мусульманському світу. Тому загальне правило полягає в тому, що мусульманський світ схвалює вакцинацію від коронавірусу такою вакциною, що є найбільш безпечною та корисною для людини. Але яка з вакцин буде такою – ми поки що не знаємо.

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Позитивне ставлення до вакцинації в мусульманському світі – це не зміни кількох останніх років, це багатостолітня традиція. Медицина в мусульманському світі почала розвиватися ще в Середньовіччі від таких видатних лікарів як Авіценна та його учнів.

Ми завжди вітаємо запобігання хворобам. Мусульманський світ потужно вакцинувався, коли була віспа та інші інфекційні хвороби.

Я можу зробити щеплення від коронавірусу, але поки в мене є свої антитіла. Це треба радитись з імунологами, чи потрібно цього року робити щеплення, чи краще пізніше.

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Але ж хочеться зробити щеплення справді якісною вакциною. Російською – точно ні. Що стосується китайської – тут важко відповісти, хотілось, щоб була американська або британська. Але коли вона буде в Україні, чи буде вона взагалі в Україні, скільки вона буде коштувати, кому її потрібно робити, кому не потрібно – це питання, якими задаються люди. І на які в нас немає відповідей.

По-перше, це проблема наших політиків, які б мали про це попіклуватися, а по-друге – імунологів, вони мають розповісти конкретно кожній людині, чи робити їй щеплення, чи ні, коли його треба робити і тд.

Потрібно вимагати від держави шукати шляхи, щоб нас, українців, вакцинували якісною вакциною.

Єврейська громада Києва. Головний рабин Йонатан Маркович

"За єврейським законом, треба почути думку лікарів"

Голова єврейської общини Києва Йонатан Маркович: "Треба отримати духовне благословення, підтримку від Всевишнього, але й треба самому робити якусь дію. І, звісно, треба брати ліки" Фото: сайт ОПЗЖ

В єврейській традиції найважливіше – це життя. Треба якнайбільше старатись, щоб оберігати життя людини. Якщо є можливості запобігти хворобі, ми стараємось до них вдаватись. Через це ми нині не робимо великих заходів, молитв…

Поки що вакцини, на жаль, немає в Україні, але мої батьки в Ізраїлі зробили вже друге щеплення!

Я думаю, що робитиму собі щеплення, коли воно стане в нас доступним… За єврейським законом, і так вчив мій рабин – потрібно почути думку лікарів, спеціалістів. Я вважаю, що треба слухати, брати поради спеціалістів в усьому в нашому житті.

Звісно, не можна брати медичну пораду в чоботаря, і пораду щодо ремонту взуття в лікаря. У кожного спеціаліста треба взяти пораду за його спеціальністю, і поводити себе саме так.

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Звідки навколо вакцини стільки страху й паніки? Ще не минуло багато часу, щоб її перевірити. Я трохи розумію людей, які зараз бояться. Зрозуміло, чому щеплення роблять так швидко, але ще не пройшло вдосталь часу, щоб перевірити вакцину так, як інші ліки. І від цього, я думаю, створюється якась міні-паніка.

Якщо вакцина з часом покаже свою ефективність, впевнений на 100% – ставлення до неї змінюватиметься на краще. Бо сьогодні, через брак знань і розуміння цієї вакцини, кожен може сказати все, що він хоче.

Знов таки, мій рабин мене вчив – завжди треба спитати думку двох лікарів, яким ви довіряєте. Якщо хтось від мене хоче отримати конкретну пораду, я завжди доступний і радий благословити, порадити будь-якій людині, яка цього потребує. Бо благословення – сильніше за будь-що інше.

Треба отримати духовне благословення, підтримку від Всевишнього, але й треба самому робити якусь дію. І, звісно, треба брати ліки.

Ольга Кириленко, УП