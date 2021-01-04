Хроніки суспільно-політичного життя України-2020

Суспільно-політичне життя 2020 року було дуже різноманітним, і журналісти "Української правди" завжди намагаються бути в курсі кожної важливої події, яка стосується долі України.

Втім, поза тим, що серед журналістів прийнято називати "текучкою" або "оперативкою", наші автори часто займаються темами, над якими працюють значно довше.

"Українська правда" вирішила зібрати в одному місці підбірку саме таких матеріалів, над якими редакція працювала у 2020 році.

Два місяці ретельного вивчення і більше 100 опитаних людей.

Саме такий об’єм роботи пропрацювали Роман Романюк і Роман Кравець аби розказати вам історію нового керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

Матеріал про нього вийшов одразу після призначення керівником канцелярії глави держави.

Who is Мr. Єрмак? Юрист. Бізнесмен. Продюсер. Віцепрезидент?

Не залишалась редакція осторонь життя Криму.

Цього року УП підготувала декілька матеріалів стосовно життя анексованого півострова.

Наші журналісти вивчали зміни життя кримчан під окупацією Росії, долю зрадників, які допомагали Кремлю загарбати український Крим та розбиралися, яким чином впливає на півострів вода з материкової України.

З дня вбивства нашого колеги Павла Шеремета минуло чотири з половиною роки.

Редакція "Української правди" як ніхто інший зацікавлена у встановленні істини та правди.

Протягом всього часу розслідування ми уважно стежимо за перебігом цієї справи і намагаємося аналізувати лише факти та робити це на холодну голову. Хоча, змушені зізнатися, у цьому випадку нам це вдається вкрай важко.

Не забуває редакція і про справу вбивства нашого колеги Георгія Гонгадзе.

У вересні минуло 20 років з моменту його викрадення і вбивства.

Це історія про владу, що "злетіла з котушок", про непокаране зло, яке двадцять років отруює нас, і про журналіста, який своєю смертю зупинив сповзання країни у прірву.

20 років тому, 16 вересня, викрали журналіста Георгія Гонгадзе. "Українська правда" відновлює події останніх місяців, днів і годин його життя

Фото: архів УП

Двадцять років минуло також і з моменту оприлюднення "плівок Мельниченка".

"Касетний скандал" досі оповитий відкритими питаннями і загадками. І за ними втрачається відчуття реального і вигаданого.

Окремі частини цієї п'єси могли би викликати посмішку, але в контексті українських реалій ця дріб'язковість і ненажерливість влади жахає.

Плівки Мельниченка. П'єса у 5 діях, 20 роках і мільйонах людських доль

Напередодні місцевих виборів президент Володимира Зеленського анонсував проведення опитування серед українців з приводу "5 важливих питань".

Насправді опитування, яке в команді Зеленського вирішили провести, щоб заманити на них людей, викликало жваве обговорення, полярні позиції і шквал критики.

Щоб побачити кухню "5 питань" зсередини, журналістка УП Соня Лукашова влаштувалась туди інтерв’юером. Точніше, "волонтером", як їх називали організатори.

За кулісами "5 питань від президента". Розповідь "волонтера" про опитування Зеленського

Фото: Ельдар Сарахман

Упродовж останнього десятиліття життя на планеті Земля не можна уявити без соцмереж.

2020 року "Українська правда" опублікувала серію матеріалів, в яких намагалась вивчити їхній вплив на українців та суспільно-політичне життя в країні.

Наприкінці жовтня судді Конституційного Суду ухвалили рішення, яке фактично перекреслило всі кроки, які зробила Україна в боротьбі з корупцією за останні 6 років, і загнало країну в політично-правову кризу.

Скандальне тлумачення КС антикорупційного законодавства вчергове привернуло увагу до суддів, яких рідко знають в обличчя, і про яких не так часто пишуть у ЗМІ.

Однак від рішень яких подекуди залежить, чи буде країна рухатись юридично вивірено чи тупцюватиме на місці, затягнута олігархічно-політичними сітками.

Ми розбиралися, якими рішеннями можуть похвалитися судді КС, яких в будь-якому суспільстві прийнято називати "поважними суддями".

Недоторканні. Розбираємо біографії та рішення суддів Конституційного Суду

5 грудня 1994 року на сцені зали "Барток" будапештського готелю Novotel президенти України, США, Росії та прем'єр-міністр Великобританії підписали документ, суперечки щодо якого не вщухають досі.

Зрада — переконані одні. Неминучість — наполягають інші.

"Українська правда" реконструювала деякі епізоди історії ядерного роззброєння країни зі спогадів його учасників.

Мавпа з гранатами: як Україна з "Верхньої Вольти з ракетами" перетворилася на країну без ракет