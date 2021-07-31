СтежкамиУкраїни. 10 найцікавіших місць Закарпаття

Різноманіттю України може позаздрити будь-яка країна світу. Якщо ви не мандруєте просторами батьківщини, то втрачаєте дуже багато вражень, спогадів та зустрічей з цікавими і неповторними людьми.

Сьогодні наша розповідь піде про найзахідніший регіон України – Закарпаття.

Впродовж століть на теренах цього регіону жили представники багатьох етносів, кожен з яких залишив помітний відбиток на його розвитку. Гори, озера, замки та палаци, цікаві народні ремесла.

"Українська правда" вирішила показати 10 найцікавіших місць, які варто відвідати в Закарпатті.

Мукачево,фестивалі, ярмарки і замок Паланок

Під час гостювання на Закарпатті, вам обов’язково запропонують відвідати Мукачево. Місто є одним з головних туристичних центрів регіону.

Європейська архітектура центру, красиві палаци, церкви та собори. Ці всі пам’ятки вбудовані серед природних декорацій у вигляді оточуючих гір та річки Латориця вразять вас своєю теплотою.

Фото: Ельдар Сарахман

Непогано організований у Мукачеві і подієвий туризм, про який тут не забувають у будь-яку пору року.

Все починається з 14 січня, коли в місті проходить фестиваль "Червене вино", на який з’їжджаються малі винороби зі всієї області.

Впродовж року в Мукачеві відбувається багато ярмарків і святкувань, серед яких можна окремо виділити такі екзотичні події, як Парад сажотрусів, відзначення Міжнародного Дня рудих, день Святого Мартина, який вважається покровителем міста.

Одним із найбільших туристичних магнітів Мукачева є замок Паланок, який горделиво височіє над містом.

Замок є унікальною фортифікаційною спорудою, перша згадка про яку датується ледь не ХІ ст.

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Ужгород, місто сакур на берегах річки Уж

За свою тривалу історію Ужгород встиг пропустити через себе десятки різноманітних культур. Лише за останні кілька століть він належав чотирьом різним державам.

Нині Ужгород – найменший обласний центр України. Однак його розміри не повинні вас бентежити. Оскільки різноманіттю його пам’яток позаздрили б і набагато більші міста нашої батьківщини.

Красива набережна, старовинна синагога та неймовірний Ужгородський замок навряд залишать байдужими.

Через бурхливу історію, особливістю міста є те, що на його вулицях ви можете почути до 5 мов, на яких без проблем може говорити навіть одна якась людина.

Найбільше радять приїздити до Ужгорода наприкінці квітня, коли місто перетворюється на справжню рожеву оазу. Всьому причиною цвітіння сакур, яких тут безліч.

фото: uzhgorod.net.ua

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Середнє, замок тамплієрів та винні підвали

За 20 кілометрів від Ужгорода, прямісінько на півдорозі від Мукачева знаходиться селище Середнє. Враховуючи місцезнаходження, його назву часто пояснюють саме таким розташуванням.

Утім, примітне воно зовсім не цим фактом. У селищі знаходяться руїни Середнянського замку, збудованого лицарями знаменитого ордену Тамплієрів ще у ХІІ столітті. Саме тоді вони отримали право торгувати сіллю з Солотвина, і по всьому шляху з Карпат у Європу споруджували охоронні гарнізони, один з яких зберігся у Середньому.

Ще одним місцем, яке просто неможливо оминути, є винні підвали, розташовані у селищі.

Їхня особливість полягає в тому, що погреби видовбали в скелі полонені турки ще у ХVІ столітті, але вони збереглися до сьогодні.

Всередині 20 століття винороби підприємства, яке опікується підвалами, створили вино "Троянда Закарпаття", яке вважається візитівкою регіону.

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Хуст, столиця Карпатської України та замок Дракули

Хуст відомий українцям ще зі школи завдяки тому, що саме тут 14 березня 1939 року була проголошена незалежність Карпатської України, а саме містечко стало його столицею.

І хоча столична історія протривала заледве день, однак у самому Хусті багато місць нагадують ті буремні часи української історії.

Однак цікаве воно не тільки діяльністю Августина Волошина і його поплічників. Історія міста нараховує більше 900 років.

Із самим заснуванням пов’язане і одне з найцікавіших його місць – руїни Хустського замку.

Замок був збудований для охорони соляних копалень у Солотвині, і протягом століть за нього воювали семигородські князі, турки, татари, угорці і навіть Габсбурги.

Хустський замок – одна з найоповитіших легендами фортеця. Одна з таких (в яку вірять і деякі історики) стверджує, що одним з власників замку був Влад Цепеш, більш відомий завдяки Брему Стокеру як граф Дракула.

Хустський замок фото: вікіпедія

Начебто, угорський король за особливі заслуги перед короною подарував лицарю Драгу (Цепешу-Дракулі) Хустський замок з околицями, які на той час складали майже третину Закарпаття. Якщо вірити розповідям, Драг довго правив у Хусті, поки його не витіснив барон Пітер Берені, який змусив князя переселитися в гори Трансільванії, де рід Драгів або Дракул живе й донині.

Але якщо опустити легенди, то можу просто порадити зустріти на руїнах замку, які знаходяться на горі висотою 172 метри, захід сонця. Розкалений помаранчевий диск, який сідає поміж горами, річками і стародавнім містом під ногами, це справжнє незабутнє враження.

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Чому вам варто приєднатися до Клубу УП? Євген Будерацький, редактор УП Як часто ви собі задаєте питання: А як журналісти обирають тему для новини/колонки/статті? Та й взагалі, а як медіа працює? У свою чергу, ми теж часто розмірковуємо, про що ж думають наші читачі, що їх цікавить, що їм буде корисно? Клуб УП може стати тією платформою, де ми разом з вами спробуємо зробити обмін думками постійним, корисним і важливим для нас всіх. Приєднатись

Іза, столиця лозоплетіння

Зовсім поруч із Хустом знаходиться ще одне знамените місце – Іза. Відоме воно передовсім тим, що саме це невелике село вважають столицею лозоплетіння.

Власне, в цьому ви можете пересвідчитись і на власні очі, навіть якщо будете просто по ньому проїжджати. Ледь не в кожному дворі ви обов’язково побачите вироби з лози, які місцеві виготовляють ледь не з дитинства.

Фото: Ельдар Сарахман

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А поміж Ізою і Хустом неодмінно зазирніть у село Липча, де знаходиться справжня оленяча ферма.

У заснованому ще 30 років тому господарстві живе понад 300 плямистих красенів, спілкування з якими не тільки принесе масу задоволення, а й точно поповнить фотофонд ваших соцмереж.

Фото: вікіпедія

Пилипець, Шипіт і Гимба

Пилипець переважно приваблює любителів зимового відпочинку. Гора Гимба, яка височіє над селом, обладнана трьома підйомниками, і тут полюбляють кататись як лижники, так і сноубордисти.

Проте й літом у Пилипці є чим потішити око. Передовсім чудовим каскадним водоспадом Шипіт, який знаходиться неподалік села. Переваги Шипота в тому, що він лишається повноводним упродовж усього року, що робить його однією з улюблених атракцій серед туристів.

фото: вікіпедія

Окрім водоспаду можна спробувати забратись на вже згадану Гимбу. При чому зробити це можна як на своїх двох, так і на чотирьохколісних всюдиходах.

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Синевир, морське око Карпат

Озеро Синевир – одна з найвідоміших візитівок Карпат.

Воно розташовується на висоті 989 років, і якщо поглянути на нього з коптера, то воно наче дивиться на вас посеред лісу. Саме через таку особливість його часто називають морське око Карпат.

Озеро Синевир фото: 7chudes.in.ua

Озеро дало назву і національному природному парку, в якому також можна відвідати справжній ведмежий притулок біля Синевирської поляни.

Відкрився реабілітаційний центр бурих ведмедів 10 років тому. Тут займаються відновленням тварин, які зазнали жорстокого поводження від людей.

Реабілітаційний центр бурого ведмедя фото: ua.igotoworld.com

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Колочава, найдовше село музеїв

Неподалік Синевиру знаходиться одне з найдовших сіл в Україні – Колочава. Його протяжність від одного кінця в інший складає майже 15 кілометрів.

Однак відоме воно не тільки довжиною. Коли приїжджаєш до центру села, де розташували спеціальну інформаційну карту для туристів, очі розбігаються.

В селі знаходяться десятки музеїв: музей-криївка, "Колочавська вузькоколійка", музей лісосплаву, етномузей, військовий музей та багато інших, кожен з яких вас потішить цікавими історіями та артефактами.

Особливе місце в історії і сьогоденні Колочави відіграє постать чеського письменника Івана Ольбрахта, який мешкав у селі у 30-х роках минулого століття, і описував життя і звичаї місцевих мешканців.

Завдяки письменнику, якому тут присвячений окремий музей, Колочаву без перебільшення можна назвати вагомим центром тяжіння для чеських туристів.

Колочава фото: Валентини Бондаренко

Термальні басейни

Термальна культура вже давно стала однією з родзинок Закарпаття. І якщо раніше на термальні басейни приїжджали переважно полікуватись, то тепер по всій області відкрилось дуже багато опцій для різноманітного відпочинку.

Раніше найбільшою популярністю користувались курорти Берегова, але сьогодні інфраструктура значно розрослася.

Серед найцікавіших опцій варто відзначити Косино, Велятино та село Довгий.

Термальні води Косино фото: kosino.ua

Карпати та Чінадійово, спадок Шенборнів

Неподалік Мукачева знаходяться одразу два красивих представники європейської архітектури, які пов’язані з аристократичною німецькою династією Шенборнів.

Перший – мисливський будинок графів Шенборнів у селі Карпати, що знаходиться поруч з однойменною залізничною станцією.

Чудовий зразок неоромантизму був збудований наприкінці 19 століття і оточений мальовничим дендропарком. Нині тут знаходиться санаторій "Карпати".

Санаторій "Карпати" фото: crimee.com

А за 8 кілометрів від Карпат, у селищі Чинадійово знаходиться замок "Сент-Міклош", історія якого також пов’язана з Шенборнами.

Замок будувався впродовж ХІV-ХІХ століть, і належав легендам цих країв – Ілоні Зріні, Ференцу ІІ Ракоці та вже згаданим графам.

Замок "Сент-Міклош" фото: etnosvit.com

Під час Другої Світової війни німці облаштували в замку тюрму, а після неї вже радянська влада примудрилася тут розташувати сільраду, управління лісового господарства і навіть склад автобази.

Нині тут періодично проходить реставрація і проводяться середньовічні фестивалі.

Євген Будерацький, УП