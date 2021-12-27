Гороскопи, астрологи і мольфари: як політики маніпулюють виборцями?

Напередодні Нового року багато читачів можуть шукати гороскопи чи прогнози. Для когось це просто розвага, а хтось дійсно вірить написаному.

Саме на тих громадян, які довіряють гороскопам і пророцтвам, часто роблять ставку політтехнологи під час виборів. А деякі українські ЗМІ докладаються до того, щоб ця віра міцнішала і перед виборами намагаються впливати на громадян в інтересах кандидатів.

Рух ЧЕСНО напередодні нового 2022 року вирішив дослідити зразки такої маніпулятивної агітації й перевірити, чи спрацювали передбачення астрологів і мольфарів та яку силу мали гороскопи, які писали штаби для своїх політиків та опонентів.

Президентським амбіціям Юлії Тимошенко — кілька десятків років. Але ані астролог Глоба, ані "пророцтва" Ванги чи Нострадамуса їй не допомогли. Навіть спроба використати "тотемну тваринку" Тигрюлю не принесла Тимошенко бажаного результату.

Незалежна експертна рада у серпні 2007 року мала оцінити ролики "Нострадамус", "Ванга" та "Глоба" і дати свій висновок, чи були вони агітаційними. Ці відео надіслали на телеканали перед парламентськими виборами, коли уже не можна було агітувати. У відеопродукції йшлося про "даму, яка стане лідером і примирить країну", "даму, яка може не стати президентом, але стане прем’єром", про абстрактне "воїнство біле", вчення якого "розійдеться по всій країні й спричинить чудові часи для України". Білий колір — колір, який незмінно асоціюється з "Батьківщиною".

Замовник роликів — PR-агенція "Радник". Однією з її клієнток була Юлія Тимошенко.

Перед президентськими виборами у 2010 році штаб Юлії Тимошенко вирішив використати "тотемну тваринку" — альбіноса Тигрюлю. 2010 рік був роком тигра, а білий колір — колір "Батьківщини".

Про те, що прем’єрка отримала такий подарунок, повідомили навіть на урядовому сайті. І одразу ж з’явилася серія плакатів. Ось один із них — "Порву за Україну".

На додаток, агітацію з "Тигрюлею" поширювали навіть там, де її не мало б бути — у школах. Ось такі щоденники роздавали у 2010 році.

І знову таки, прямої агітації, як і в роликах з "пророцтвом" Ванги, тут не було. У цьому й полягає робота чорних політтехнологів — зробити так, щоб обійти закон і навіяти потрібні для рейтингів політика меседжі.

На президентських виборах 2019 року Тигрюля вже зіграла у ЗМІ проти Тимошенко.

За місяць до голосування на телеканалі "Прямий", який вирізняється чорним піаром проти опонентів Петра Порошенка, виборцям повідомили про смерть Тигрюлі "від старості" в Ялтинському зоопарку.

"Детектор медіа" після перевірки спростував цю інформацію і наголосив, що Тигрюля "померла" у ЗМІ вже вдруге. Вперше — у 2010 році, якраз у рік президентських виборів. Тоді причиною її "смерті" назвали отруєння.

До речі, це не єдиний випадок, коли технологи підкреслювали виборцям вік Тимошенко.

Але ані ролики про прогнози Ванги і Нострадамуса, ані білий тигр у рік тигра не принесли Тимошенко омріяне крісло президента. Також не допомогли характеристики Глоби для політикині, яка народилася у сузір’ї стрільця, яке нібито дає таку однозначну характеристику як "природжений лідер держави".

"Ей никогда не повезет так, как повезет ей, начиная с 2010-го по 2015-й год", — пророкував напередодні президентських виборів 2010 року успіх для Тимошенко астролог Павло Глоба. І такі прогнози давав не лише він.

Нагадаємо, Тимошенко не лише програла президентські вибори, а й потрапила до Качанівської колонії.

А за рік до президентських виборів 2019 року Ванга "змінила" пророцтво, звісно, сама того не знаючи:

"П’ятим керівником України буде жінка, яку перед тим влада буде переслідувати і посадить у тюрму. Це буде сильна і вольова жінка", — йшлося на одному з популярних YouTube-каналів.

Якщо ви подумали, що це все про Юлію Тимошенко, то помиляєтеся. Бо Ванга "точно назвала" ім’я жінки — це Надія. Ролик супроводжується фото Тимошенко з Надією Савченко.

Савченко у президенти навіть не балотувалася. Жінки з іменем Надія взагалі не було в бюлетені. А на виборах народного депутата на мажоритарному окрузі Савченко набрала аж вісім голосів. Така ціна астрологічного прогнозу, який переглянуло понад 120 тисяч громадян.

Томос — одне з головних досягнень Петра Порошенка, яке комунікували технологи його штабу під час президентської кампанії. Православну церкву України дійсно визнали як одну з незалежних і рівних церков.

Але з огляду на те, що антирейтинг Порошенка був досить значним, технологи розуміли, що підтримку треба нарощувати і лише Томосом тут не обійтися.

Тому поряд з Томосом в одній і тій же газеті "Чому я за Петра Порошенка" у 2018 році на сусідній шпальті друкували... гороскоп. Гороскопи церква, звісно, не визнає і засуджує. Але для технологів, які використали Томос, позиція церкви тут не мала жодної цінності. Томос, як і гороскоп, був інструментом для залучення голосів.

Якщо в астрологічному прогнозі Глоби для Тимошенко "вродженим лідером держави" був стрілець, то в газеті Порошенка, звісно, все краще було для терезів. Чому? Бо Порошенко за гороскопом — терези.

І тому в його газеті тодішньому президенту пророкували, що він "повторить і примножить досягнення кількох останніх років. У цьому допоможуть люди, які у нього вірять".

Звісно, що в цьому гороскопі нічого хорошого стрільцеві (Тимошенко) чи водолію (Зеленському) не передбачалось. Останньому гороскоп Порошенка пророкував переїзд в інше місто і розширення сім’ї, а стрільцеві — невдачі на роботі, які також дадуть можливість більше часу присвятити родині.

Цікаво, що технологи, які розписували ці всі гороскопи, ілюстрували Водолія світлиною... Філарета. Комбо християнства й астрології.

Фото Філарета, Меркель, Обами, Гоголя технологи використали, швидше за все, щоб поставити в один ряд з історичними постатями та міжнародними діячами кандидата Порошенка і тим самим посилити його образ в очах виборця.

За рівнем чорного піару перед президентськими виборами, як свідчать дані медіамоніторингу, лідерство розділили вже згаданий телеканал "Прямий" та 1+1.

Якщо на "Прямому" намагалися дискредитувати опонентів Порошенка, то на 1+1 у програмі ТСН за те, що в другому турі буде "чоловік і жінка", ратували закарпатські мольфари.

Враховуючи, що на 1+1 мінусували Порошенка, то це послання мало зчитуватися як те, що в другий тур виходять Зеленський і Тимошенко.

Але у 2021 році Зеленський втратив підтримку мольфарів, які віщують на 1+1. Наприклад, у програмі "Мандруй Україною" з Дмитром Комаровим пролунав прогноз, що теперішній президент не добуде свою каденцію, "Слуги" втратять позиції, а порядок буде тоді, коли переможе жінка: "Має Україна дуже процвітати". І при цьому повідомляли, що прийдуть "старі" політики…

YouTube-канал "Корупція.Інфо", який ще у 2018 році пророкував перемогу на виборах Надії, з посиланням на Вангу, тепер у другому турі з посиланням на псевдосоціолога Росса, пророкував розгромну перемогу Зеленському.

І дієвість такого формату, який так чи інакше впливає на виборців, не варто недооцінювати. Адже відео, де транслюють астрологічний прогноз псевдосоціолога, переглянули понад 600 тисяч користувачів.

Після обрання Зеленського на YouTube-каналі, що працює на аудиторію, яка вірить в гороскопи, публікують ролики, компліментарні до політики Зеленського.

На виборах мера Києва Сергій Притула балотувався від "Голосу". Він посів третє місце. Шоумен поступився чинному меру Києва Віталію Кличку (УДАР) та Олександру Попову (ОПЗЖ).

Влад Росс у базі Texty.org позначений як псевдосоціолог, який підтримував Наталію Королевську та Юлію Тимошенко. Але це далеко не повний список політиків, яких він відкрито підтримав у ЗМІ.

Росс не просто пророкував Притулі перемогу на виборах мера Києва. Він запевняв у перемозі шоумена на президентських виборах, як колись Глоба запевняв у виграші Тимошенко.

"До речі, Київ перебуває під впливом знаків Лева й Овна, а у Притули Білий Місяць у знаку Овна, тож він — "білий воїн" (його активна волонтерська діяльність і величезна допомога українській армії є тому доказом). Не виключено, що згодом Сергій Притула стане і президентом України", — зазначив тоді Росс.

Цитата Росса була цілком компліментарною, а політик, якому він обіцяв перемогу, не посів навіть другу сходинку. На додаток, у медіа, яке поширило цю інформацію, для підсилення меседжу використали фото Притули у футболці супермена.

І підпис під фото теж посилював політичний образ Притули: "За прогнозами астролога, Сергій Притула цілком може стати президентом України". За рік цей же Росс переконує у ЗМІ, що стати президентом всі шанси має Разумков. Чому? Бо у його кишені — "астрологічна дуля". І це цілком серйозно публікують деякі ЗМІ в розділі "Новини".

Звісно, Притула не єдиний, кому астрологи пророчили перемогу на виборах мера Києва. І, звісно, хто буде переможцем, за версією астрологів, залежало і від того, у яких ЗМІ про це "віщують".

Наприклад, УНІАН, який, як і 1+1, входить до медіахолдингу олігарха Ігоря Коломойського, пророкував кандидатці "Слуги народу" Ірині Верещук не просто вихід у другий тур, а можливу перемогу.

"Верещук — вона одна з популярних кандидатів. Стрілець. При чому вона — з яскраво вираженою Дівою, у неї Марс — у Діві, це дуже хороший Марс... Ми можемо говорити про те, що вона людина-трудяга, дуже хороший службовець, аналітик, хороший чиновник і господарник", — йдеться в повідомленні з посиланням на космограму (!).

У цьому ж повідомленні йдеться, що Кличко за знаком зодіаку — рак. І перемогти в першому турі в нього немає жодних перспектив. Такі ж меседжі виходили на сайтах, де контент можуть розміщувати за гроші.

Для розуміння, Кличко таки переміг у першому турі, а Верещук посіла аж четверте місце. Тож прогнози астролога і тут не відповідали реальності.

УНІАН це повідомлення розмістив у розділі "Новини" без жодного маркування "політична реклама" чи... "повна маячня".

Цікаво, що той же астролог Росс, який всіх робить то мерами, то президентами, пророкував у 2012 році мерське крісло Сергію Тігіпку. Це повідомлення поширювали сайти ТСН та "Сегодня".

Але іноді не астрологи просувають політиків, а політики просувають якісь талісмани. Приміром, ексдепутат Київради Дмитро Гордон рекламував піраміду Ю-Шинсе, яку виготовляло, за даними ЗМІ, оточення Гордона. Він переконував, що піраміди мали ліцензію МОЗ.

"Продаючи "золоті пірамідки", людям обіцяли майже чудодійне зцілення. Нібито вони лікують майже всі захворювання, знімають біль, підвищують імунітет, сприяють омолодженню організму, захищають від стресу, гармонізують атмосферу будинку, покращують смакові властивості їжі, стимулюють ріст рослин та зцілюють домашніх улюбленців", — писала в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун і назвала пірамідки "абсолютним шахрайством".

До слова, Гордон під час одного з інтерв’ю не зміг пригадати, що має прямий зв'язок з кількома товариствами, які пов’язані з діяльністю так званих ворожок та ясновидців.

У 2009 році Гордон брав інтерв’ю у Глоби для свого ЗМІ. У цій розмові Глоба розповідав читачам "Бульвару", що на президентських виборах 2010 року будуть боротися Юлія Тимошенко і Арсеній Яценюк, а Янукович, який і переміг зрештою, за прогнозами Глоби, був "кандидатурою непрохідною". До речі, Яценюк, за результатами виборів, посів четверте місце.

Астрологічні прогнози для політиків — це просто технології, які активно випробовують на українцях уже кілька десятків років.

Рух ЧЕСНО вважає таку агітацію виявом низької політичної культури і закликає редакції ЗМІ відповідально ставитися до контенту, який вони поширюють для виборців і не бути інструментами в руках політтехнологів і поважати своїх читачів.

Рух ЧЕСНО у віртуальному Музеї агітації та політичного трешу напередодні Нового Року відкрив виставку "Гороскоп для виборців. Коли збувалися пророцтва?". Тут можна ознайомитися зі зразками агітаційної продукції, наприклад, зі зразками прихованої агітації у вигляді астрологічних прогнозів.

Рух ЧЕСНО просить підтримати нас у конкурсі Responsibility Award 2021 Фонду родини Богдана Гаврилишина і проголосувати за проєкт щодо збереження Біличанського лісу.

Ірина Федорів, Рух ЧЕСНО