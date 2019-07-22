За Надію Савченко проголосувало 8 людей

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Понеділок, 22 липня 2019, 11:38

На виборах до Верховної Ради в окрузі № 51 на Донеччині перемагає безпартійний пенсіонер, самовисуванець Олександр Ковальов.

Про це свідчать дані ЦВК, яка опрацювала 100% протоколів за цим округом.

Ковальов набрав 33,03% (це 220 голосів виборців). Його найближчий конкурент, самовисуванець, керівник Військово-цивільної адміністрації селища Зайцеве  Володимир Весьолкін отримав 18,61%.

Чинний народний депутат Надія Савченко, проти якої розслідується кримінальна справа за статтею "Тероризм", фінішувала з позначкою 1,20% електоральної підтримки. За неї на двох дільницях проголосувало 8 людей.

Примітно, що її сестра Віра теж балотувалася на Донеччині в окрузі №45. Її результат – 3,95% (538 голосів "за"). В цьому окрузі переміг уродженець Дагестану, висуванець "Опозиційного блоку" генеральний директор, ПрАТ "Авдіївський коксохімічний завод" Муса Магомедов.

Результати голосування дивіться у матеріалі: Вибори до Верховної Ради 2019. Результати підрахунку голосів

Нагадуємо:

  • 21 липня в Україні відбулися позачергові парламентські вибори.
  • За результатами Національного екзит-полу, 5%-вий бар’єр до Ради долають п’ять партій: "Слуга народу", "Опозиційна платформа - за Життя", "Європейська солідарність", ВО "Батьківщина" та "Голос".

Валентина Романенко, УП

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Теми: вибори Савченко Надія


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