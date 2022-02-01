Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

"Я зараз тихенько піду в ліс". УП публікує відео поліцейських з місця ДТП Трухіна

Михайло ТкачВівторок, 1 лютого 2022, 22:50
Колаж: Андрій Калістратенко

У цьому місяці буде пів року з момента резонансної ДТП за участі народного депутата президентської фракції слуга народу заступника керівника комітету з питань бюджету Олександра Трухіна. ДТП, яку з самого початку намагались приховати. ДТП, про яку лише згодом дізналась вся країна.

Минуло 5 місяців і правоохоронні органи й досі не повідомили суспільству, чи був депутат Трухін за кермом автомобіля. Чи був депутат Трухін на підпитку? І хто винуватий у ДТП, на яку викликали сім швидких?

Упродовж п’яти місяців ми намагалися знайти будь-яку інформацію про цю дорожньо-транспортну пригоду, будь-які докази провини або невинуватості "слуги народу" Трухіна.

І знайшли.

Теми: ДТПСлуга народуполіціясуспільствоТрухін
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Реклама:
Головне на Українській правді

Піраміда дронів. Як шахрайська схема на десятки мільйонів гривень вдарила по військових і волонтерах

— Рустем Халілов
інтерв'ю

Марія Берлінська: У нас зараз навіть не патова ситуація, а момент програшу

— Софія Середа

Дружній вогонь. Як байрактарщина, "фортеця Бахмут", "чмоні" і "Крим до літа" б'ють по своїх

— Михайло Кригель

Війна проти політики. Що насправді відбувається між Зеленським і Залужним

— Роман Романюк, Роман Кравець
репортаж

Роз'єднання з Росією. Як позбувається радянських міфів місто, де присягнули на вірність московському цареві

— Євген Руденко, Дмитро Ларін
Відео

"Під дахом" Олега Татарова. УП знайшла маєток, в якому мешкає заступник керівника Офісу президента 

— Михайло Ткач

Холод, миші та артилерійські дуелі. Як зима впливає на бойові дії

— Євген Будерацький
інтерв'ю

"Наше все життя війна є". Богдан Тихолоз про культурний прорив Франка та Шевченка, який воскрешає мертвих

— Роман Кравець, Назарій Мазилюк

Надзвичайні вчинки звичайних людей. 7 висловлювань про Гідність

"Українська правда"

"Я повз до своїх три дні та дві ночі". Історія українського розвідника, якого вважали мертвим

— Рустем Халілов, Ярослав Шевченко