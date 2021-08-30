ДТП зі "слугою народу": ЗМІ масово видалили новини, партія не коментує

За даними ЗМІ, 23 серпня народний депутат фракції "Слуга народу" Олександр Трухін, будучи напідпитку, спричинив ДТП дорогою з Полтави до Києва, але згодом близько 30-ти медіа почистили повідомлення про цю аварію, в якій постраждали шестеро осіб.

Джерело: "Радіо Свобода", "Центр новин", інтернет-видання "Полтавщина", джерело "Української правди" в МВС, пости журналістів у Facebook

Деталі: Олександр Трухін є головою осередку партії "Слуга народу" у Полтавській області. Вранці 23 серпня він у Полтаві брав участь в урочистих заходах з нагоди Дня державного прапора.

За даними видання "Полтавщина", після урочистостей Олександр Трухін разом із головою ОДА Олегом Синєгубовим та головою облради Олександром Біленьким приблизно з 11:00 до 12:00 обідав у полтавському ресторані "Лілея" – і пив віскі. На зауваження присутніх, що йому сідати за кермо, нардеп нібито віджартувався, мовляв "наші закони мають суворе покарання, але вони необов’язкові для виконання".

Крім того, пише полтавське видання, автомобіль Трухіна зупинявся на трасі біля ресторану "Каспій" (с. Лобкова Балка за Хоролом), який належить керівнику фракції "Слуга народу" в Полтавській обласній раді Фахраддіну Мухтарову.

А о 15:45 на Бориспільській трасі при в'їзді в Київ сталося ДТП за участю Трухіна. Як повідомило ІА "Центр новин", його "Audi" не дотрималося безпечної дистанції і на великій швидкості в'їхало у "Ford", який у свою чергу протаранив автомобіль "Daewoo".

Внаслідок ДТП тілесні ушкодження отримали 6 людей, серед яких двоє дітей, голова комітету арбітрів федерації футболу України Лучано Лучі та його помічник Роман Лишень.

У поліції факт ДТП на Бориспільській трасі підтвердили, але імен учасників не назвали. Речниця поліції Юлія Гірдвіліс розповіла, що за фактом ДТП порушено кримінальну справу за ч.1 ст. 286 КК (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

Джерело у МВС повідомило "Українській правді", що справою займається Державне бюро розслідувань. За даними УП, патрульна поліція встановила, що за кермом був саме Трухін.

У кадрах відеосюжету телеканалу Kyiv LIVE із місця аварії видно, що чоловік, дуже схожий на Трухіна, перебував поруч із розбитими авто на трасі. Ефірна версія репортажу пробула на Youtube-каналі Kyiv LIVE близько 30 хвилин і зникла, але журналісти змогли перепостити її у Facebook.

Свідки аварії стверджують, що разом із Трухіним у салоні авто було чи то троє, чи то двоє людей, і що всі вони були нетверезі. Утім офіційного підтвердження цьому немає.

В українській федерації футболу факт ДТП підтвердили майже одразу. Після аварії там повідомили, що Лучано Лучі та його помічник Роман Лишень перебувають в одній із київських лікарень. Внаслідок ДТП вони втратили свідомість. Після госпіталізації їм обом зробили операції, а отримані травми можна характеризувати як середньої тяжкості.

Трухін і фракція "Слуга народу" ніяк не коментували ДТП.

Новину про ДТП за участю депутата від "Слуги народу" надрукували десятки українських медіа. Проте вже за кілька днів це повідомлення або зникло зовсім, або з нього прибрали ім'я Олександра Трухіна.

Шеф-редакторка видання ІА "Центр новин" Ольга Витак повідомила, що їй на пошту прийшли "листи щастя", в яких "на комерційній основі" пропонується видалити матеріал про ДТП за участі Трухіна.

Головний редактор видання "Трибуна" Олег Щербаков повідомив, що йому на пошту також надійшла пропозиція зняти новину про Трухіна в обмін на компенсацію.

Спортивний журналіст та кореспондент автопроєкту Зупини_Лося Костянтин Андріюк повідомив, що за видалення новини про Трухіна сайтам пропонували щонайменше 200 доларів.

Все що вам потрібно знати про нашу журналістику.

Спортивним і не лише сайтам пропонують гроші за видалення інфи про ДТП з нардепом СН Трухіним та Лучі.

Хто не хоче всю новину видавати, просять видалити лише про Трухіна. Ціни від 200$ і вище. pic.twitter.com/VdMpHx89KL — Kostyantyn Andriyuk (@Andriyak) August 27, 2021

Понад 30 видань, які видали звістку про аварію, видалили чи відредагували новину. Серед них: Футбол 24, UA-Football, Isport, Meta-Ratings, 1927.kiev.ua, Динамо Киев от Шурика УНИАН, Sport.ua , Football.ua, Сегодня, Антикор, Главком, УНН, Аргументы и Факты, Comments.ua, Depo.ua, Вести, Факты, ТСН, Обозреватель, Телеграф, Гордон, Комсомольская правда в Украине, Фраза, Аргумент,NewsWeek, Вести-UA, Bigmir, Українські новини, Голос.UA, Главк, Резонанс, Судебно-юридическая газета.

УП намагається отримати коментарі Трухіна та пресслужби "Слуги народу", але телефон депутата поза зоною доступу, а в СН поки не дали свою позицію.