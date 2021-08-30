Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

На місці ДТП поліція записала, що за кермом був не нардеп Трухін – джерело

Понеділок, 30 серпня 2021, 20:01

У протоколах поліції, зроблених з місця ДТП за участі нардепа від "Слуги народу" Олександра Трухіна, водієм його автівки значиться інша людина.

Джерело: співрозмовник УП у правоохоронних органах

Деталі: Водночас, це не означає, що поліція дійсно вважає, що за кермом його Audi перебувала інша людина. Протокол поліція складала зі слів учасників ДТП та свідків. Хто ж саме перебував за кермом автівки має встановити розслідування. 

Окрім Трухіна, в автівці перебувало ще двоє осіб. 

Провадження відкрито за частиною 1, статті 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження. 

Каратись таке порушення може штрафом, виправними роботами або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Передісторія: 

  • За даними ЗМІ, 23 серпня народний депутат фракції "Слуга народу" Олександр Трухін, будучи напідпитку, спричинив ДТП дорогою з Полтави до Києва. 
  • Згодом близько 30-ти медіа почистили повідомлення про цю аварію, в якій постраждали шестеро осіб.
  • У розпорядженні "Української правди" є відео дорожньо-транспортної пригоди за участю "слуги народу" Олександра Трухіна, яке намагалися "приховати".

Українська правда
Теми: Слуга народуДТП


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Головні новини понеділка і ночі: Трухін, Афганістан

Зеленський прибув до Вашингтона

США завершили вивід військ з Афганістану

Російські окупанти вбили українського військового, ще одного поранили

Ткаченко відповів Кличку на виклик в Київраду: Не на тих напали

Новини 30 серпня: ДТП зі "слугою народу", операція українських військових у Кабулі

Усі новини...
Слуга народу
У "Слузі народу" не можуть нічого сказати про ДТП з Трухіним: чекають реакцію поліції
Справу щодо ДТП зі "слугою" розслідує поліція – ДБР
УП публікує відео ДТП "слуги народу", яке намагалися "приховати"
Останні новини
08:38
В Україні зробили вже 9 мільйонів щеплень проти коронавірусу
08:32
ЄС погрожує блокувати платежі Чехії через конфлікт інтересів у прем'єра
08:17
1 356 хворих на COVID в Україні за добу, 51 людина померла 
08:00
Головні новини понеділка і ночі: Трухін, Афганістан
07:58
За добу на Донбасі загинув військовий, ще двоє дістали поранення
07:33
У ПАР виявили новий варіант коронавірусу
06:30
Регіони в Японії призупинили вакцинацію після виявлення зіпсованої партії Moderna
05:33
В п’ятірку лідерів за поширенням COVID-19 потрапили Філіппіни
05:00
Ураган “Іда” знеструмив оселі мільйона американців
04:00
США призупинили дипломатичну присутність в Афганістані
Усі новини...