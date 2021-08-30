На місці ДТП поліція записала, що за кермом був не нардеп Трухін – джерело

У протоколах поліції, зроблених з місця ДТП за участі нардепа від "Слуги народу" Олександра Трухіна, водієм його автівки значиться інша людина.

Джерело: співрозмовник УП у правоохоронних органах

Деталі: Водночас, це не означає, що поліція дійсно вважає, що за кермом його Audi перебувала інша людина. Протокол поліція складала зі слів учасників ДТП та свідків. Хто ж саме перебував за кермом автівки має встановити розслідування.

Окрім Трухіна, в автівці перебувало ще двоє осіб.

Провадження відкрито за частиною 1, статті 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження.

Каратись таке порушення може штрафом, виправними роботами або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

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