Мери Харкова, Маріуполя та Миколаєва: Битимемося до останнього

Російський окупант безжалісно наносить ракетні удари по низці міст україни та атакує цивільних.

1 березня ворог завдав авіаударів по самому центру Харкова та влучив у будівлю ОДА. У цей же час Херсоном рухається російська військова техніка.

"Українська правда" вирішила поговорити з кількома міськими головам міст, які в ці хвилини перебувають під загрозою.

Про оперативну ситуацію у Харкові, Маріуполі, Миколаєві нам розповіли міські голови Ігор Терехов, Вадим Бойченко та Олександр Сєнкевич.

Терехов: Нам зараз треба військові ресурси. А все інше якось перетерпимо

– Які зараз найбільші проблеми у місті?

– Перше. Ви знаєте, що були колосальні бомбардування і ціленаправлено били по жилих будинках. Люди залишилися без помешкання, вони зараз в укриттях.

Друга проблема – те, що ціленаправлено підривають підстанції. Що таке підстанція? Вибиває світло – немає електроенергії. Оскільки немає електроенергії, значить немає теплопостачання, починають лягати станції по воді. Ще один дуже важливий момент – це наші хлібозаводи.

Наші хлібозаводи працюють зараз на генераторах. Потім, коли відбуваються постійні обстріли наші водії геройськи проїжджають з хлібом, продуктами, але не завжди можуть добратися до всіх районів. Тому робимо все можливе, щоб вони доїжджали. Це реальні проблеми.

Ігор Терехов: "Ми всі готові абсолютно до всього. До будь-якого розвитку подій. Лише, щоб відстояти Харків"

– Який у вас особисто зараз графік?

– Що? (смієтся) 24/7. Який графік? Ви розумієте, що ми всі тут працюємо без графіку.

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– Як координуєтеся з центральною владою?

– Повна координація. З усіма координація. Буквально по першому дзвінку. От що-що, але з цим взагалі немає проблем.

– Які потрібно ресурси, щоб втримати місто?

– Зрозуміло, що в першу чергу військові ресурси. Це найголовніше. Все інше – то таке, без якоїсь їжі перетерпимо, люди нас підтримують. Нам зараз головне – зберегти життя і відстояти місто.

Я дякую всім волонтерам, всім підприємцям, зараз ніхто ні про що не думає, ні про які гроші ніхто не думає – всі віддають все, що є. Тому ми разом зараз єдиною родиною.

– Скільки протримаєтеся?

– До перемоги.

– Чи готові ви особисто брати зброю і вбивати ворога?

– Слухайте, ми всі готові абсолютно до всього. До будь-якого розвитку подій. Лише, щоб відстояти Харків.

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Бойченко: Так фашисти вчиняли під час Другої світової війни! Нічим не відрізняються

– Яка зараз ситуація у Маріуполі та які найбільші проблеми?

– Cкладна ситуація. Нас два підряд утюжать з важкої зброї і прямо зараз це продовжується. Працюють "гради", працює артилерія, працюють авіанальоти. Місто має проблеми з еклектрозабезпеченням в результаті чого відключені основні теплоцентралі, тобто місто ще й перебуває без тепла. Є перебої з мобільним зв’язком і є відповідно проблема з тим, що називається блокадою Маріуполя.

Вони заходять з усіх сторін і хочуть заблокувати все, щоб не підходили гуманітарні конвої, продукти, медикаменти і відповідно не дають вивезти людей. Так фашисти вчиняли під час Другої світової війни. Нічим не відрізняються ці покидьки від фашистів, які знищували в тому числі Україну 41-43 року.

– Який ваш особистий графік у ці дні?

– Та який графік? 24/7.

– Як ви координуєтеся з центральною владою?

– Є голова військово-цивільної адміністрації, виконуємо його накази.

Вадим Бойченко: "Будемо битися до останнього патрону. А якщо патрони закінчаться, будемо зубами гризти цю орду, цих рашистів-фашистів" фото: rbc.ua

– Які потрібно ресурси, щоб втримати Маріуполь?

– Сьогодні губернатору ставимо запитання, що треба підтримати наших військових, Нацгвардію, полк "Азов", нашу морську піхоту, які сьогодні ведуть героїчну боротьбу. Вони наші герої, я їх глибоко люблю, поважаю і пишаюся кожним – і солдатами, і офіцерами.

Стоять насмерть, захищаючи Маріуполь і нашу країну Україну. Їх треба підтримати. Підтримка епізодично приходить і вони молодці добре працюють. Треба підтримки і втримати місто. З командуванням ООС ми постійно так само на зв’язку.

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– Яка ситуація з продуктами харчування?

– От свіжа інформація. "Метро" віддало нам продукти ми оперативно їх перевезли, як нам здавалося, у інше безпечне місце, де могли укрити і поповнити запаси для військових, людей яких ми переселяли. Хтось навів і цей продуктовий склад щойно з "градів" був розстріляний.

– Скільки ви протримаєтеся?

– Скільки буде сил. Будемо битися до останнього патрону. А якщо патрони закінчаться, будемо зубами гризти цю орду, цих рашистів-фашистів. Як вони кажуть "Визволителів російськомовного населення". Нас ніхто не захоплював, не треба нас визволяти.

– Чи готові ви особисто вбивати окупантів?

– Звісно. Безумовно.

Сєнкевич: Після того, як вони почали вбивати миколаївців – я готовий до всього

– Які зараз найбільші проблеми у місті?

– Головна проблема – це паливо для заправки військової техніки і будівництва блокпостів. Ще одна проблема пов’язана з харчуванням. Справа в тому, що у нас розведені й заміновані мости через це у нас з Одеського і Київського напрямку погано налаштовано доступ до продуктів харчування. В іншому – у нас все працює, все налагоджено, все в нормі.

– Який зараз графік мера?

– (Сміється) Він дуже щільний.

Сплю по чотири години, весь час на роботі. Сьогодні ми годуємо тисячі бійців, працюємо над забезпеченням госпіталів, будівницво блокпостів, спорядження територіальної оборони, робота з волонтерським рухом, організовуємо постачання бригад.

Іноді навіть виходимо на військові завдання.

Олександр Сєнкевич: "Не готовий був вбивати людей, чесно скажу. Але після того, як вони почали вбивати миколаївців – я готовий до всього" фото: mykolaiv.news

– Як ви комунікуєте з центральною владою? Хто з вами на зв’язку?

– Ми постійно на зв’язку з головою ОДА і керівником військової адміністрації, тобто вертикаль у нас налаштована таким чином. Всі на контакті, два-три рази на день маємо наради.

А вони вже напряму з Києвом розмовляють, роздають задачі, ми свої задачі роздаємо, даємо зворотній зв’язок – так і працюємо.

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– Який потрібен ресурс, щоб втримати місто?

– Війська, важка техніка і, мабуть, авіація. У нас зараз зі сторони Баштанки, зі сторони Снігорівки і з Херсонського напрямку рухаються колони важкої техніки до 300 одиниць. Це зафіксовані дані.

– Скільки ви протримаєтеся?

– У нас є зброя і будемо триматися до останнього патрону. Миколаївці сприйняли загрозу війни не як якийсь жарт, а дуже серйозно.

У нас дуже велика кількість бажаючих вступати до лав тероборони, до лав ЗСУ, стоять черги на входах у військкомати.

– Чи готові ви cвоїми руками вбивати ворога?

– Не готовий був вбивати людей, чесно скажу. Але після того, як вони почали вбивати миколаївців – я готовий до всього.

Роман Кравець, УП