Володимир Зеленський і руський танк-какашка. Діти малюють війну 

Восьмий день триває навала на нашу землю ворога, масштаби якої можна порівняти лише з тим, що відбувалося 80 років тому – влітку 1941-го.

Восьмий день в Україні палають будинки, школи та дитячі садки, лікарні, які потрапили під "високоточні" ракети російських убивць.

Восьмий день Україна чинить опір. Як військовими силами, так і громадянською згуртованістю.

Восьмий день українські діти з усіх куточків країни малюють перекреслені російські танки та літаки. І ще синьо-жовті серця та квіти.

Восьмий день українські діти проходять прискорений курс любові та ненависті.

"Українська правда" продовжує публікувати хроніку війни і нашої майбутньої перемоги в цій війні очима дітей.

Шановні батьки! Надсилайте фото малюнків на адресу peaceofartua@gmail.com. За вашим бажанням можна зазначати вік, ім’я дитини та місця звідки ви.

Анастасія Ізюм, 9 років

Андріанна Левицька, 13 років, Івано-Франківськ

Анна Бортнікова, 10 років, Київ

Любава, 6 років

Марк Хмель, 5 років, Львів

Мартуся, 5 років, Шепетівка. Намалювала татка, який зараз її захищає

Микола, 6 років, Київ

Міла, 6 років, Нововолинськ

Олександра Ільчук, 9 років, Київ

Саша Ткаченко, 8 років, Київ

Софія, 8 років, Чернівці

Яна, 5 років

Українська правда