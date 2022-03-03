Тиждень опору і другий раунд перемовин. Як Україна змушує світ зупиняти Путіна. ОНЛАЙН

Здавалось би, найбільша держава світу, одна з найпотужніших армій, величезний вплив на міжнародну політику. Але 24 лютого впевненість Росії спіткнулася об мужність України.

24 лютого армія Володимира Путіна почала повномасштабний наступ, перейшовши кордон з Україною одразу в кількох областях, напавши на прикордонників, обстрілюючи аеропорти і військові об'єкти. Уже наступного дня окупанти почали наступ на Київ. І стали атакувати мирних мешканців і цивільні об'єкти.

Та Україна чинить опір. Як військовими силами, так і громадянською згуртованістю.

Цей смілий опір змушує діяти весь цивілізований світ, який довго не наважувався на радикальні дії проти режиму Путіна. Тепер різні держави вводять санкції, великий бізнес залишає Росію, керманичи держави-агресора потрпляють під кримінальні справи, а російські громадяни – під ізоляцію від уже звичних благ цивілізації.

Що відбувається на фронті, в Україні та за її межами – щоденно в онлайні "Української правди".

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