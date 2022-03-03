Тиждень опору і другий раунд перемовин. Як Україна змушує світ зупиняти Путіна. ОНЛАЙН
Здавалось би, найбільша держава світу, одна з найпотужніших армій, величезний вплив на міжнародну політику. Але 24 лютого впевненість Росії спіткнулася об мужність України.
24 лютого армія Володимира Путіна почала повномасштабний наступ, перейшовши кордон з Україною одразу в кількох областях, напавши на прикордонників, обстрілюючи аеропорти і військові об'єкти. Уже наступного дня окупанти почали наступ на Київ. І стали атакувати мирних мешканців і цивільні об'єкти.
Та Україна чинить опір. Як військовими силами, так і громадянською згуртованістю.
Цей смілий опір змушує діяти весь цивілізований світ, який довго не наважувався на радикальні дії проти режиму Путіна. Тепер різні держави вводять санкції, великий бізнес залишає Росію, керманичи держави-агресора потрпляють під кримінальні справи, а російські громадяни – під ізоляцію від уже звичних благ цивілізації.
Що відбувається на фронті, в Україні та за її межами – щоденно в онлайні "Української правди".
Читайте також онлайни за попередні дні: Перший, Другий, Третій, Четвертий, П'ятий, Шостий, Сьомий.
Голова Запорізької адміністрації Олександр Старух:
Енергодар, де через бої зайнялась пожежа на атомній станції, евакуйовувати поки не будуть. Зокрема через важку ситуацію в сусідньому населеному пункті, куди могли вивезти населення.
Оновлена інформація від ДСНС про пожежу на Запорізькій АЕС:
- Продовжує горіти одна з будівель учбово-тренувального комплексу
- Вогнем охоплені 3, 4, 5 поверхи п'яти поверхової будівлі
- Окупанти не дають можливості рятувальникам приступити до ліквідації наслідків пожежі
В. о. гендиректора ЗАЕС каже, що ядерна безпека на станції порушена.
"На Чорнобильскій станції ми бачили наслідки аварії лише на одному енергоблоці. Тут їх 6!"
В. о. міністра захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець закликав іноземні держави допомогти зупинити агресора, щоб уникнути катастрофи.
"Загрожує це не тільки Україні, не тільки Європі, а усьому світу."
🙉 🙈 Тим часом у Росії "падають" соцмережі і незалежні ЗМІ.
Більшість росіяни втратили доступ до видань: "Медуза", BBC, Deutsche Welle, "Радіо Свобода". Крім того погано працює Facebook.
Влада РФ також продовжує блокувати українські сайти. Наразі у переліку офіційно заборонених (раніше там опинилась і УП) ми знайшли:
- Агрегатор новин Ukr.net
- Іномовлення UATV
- "Дзеркало тижня"
- Сайт "24 каналу"
- "Українські новини"
- "Фокус"
- Видання delo.ua
- "Факти"
- "День"
- Портал depo.ua
- "Подробности"
- Український "РБК"
- "Україна молода"
- Сайт фонду "Повернись живим"
Крім того, Росія заблокувала кілька відомчих сайтів: Міністерства охорони здоров'я України, Державної прикордонної служби і навіть Дніпровського державного аграрно-економічного університету 🤷♀️
Також у переліку недоступних опинилась низка антивоєнних сайтів.
"Жодна держава, окрім Росії, ніколи не обстрілювала атомні енергоблоки... І ми не знаємо, чим закінчиться пожежа на станції".
Зеленський закликав Європу діяти, щоб зупинити російські війська і не допустити вибуху на АЕС.
⚡️ За даними УП, на Запорізьку АЕС увірвалися кадирівці. Йде бій усередині з українськими нацгвардійцями.
"Вони зараз намагатимуться замінувати станцію та шантажувати всю Європу", – припускає співрозмовник УП.
Пожежа на АЕС – не в енергоблоці.
Інфоромація від ДСНС:
- Станом на 02:26 у м. Енергодар на Запорізькій АЕС відключено третій енергоблок від єдиної енергосистеми, працює тільки 4 блок.
- Протипожежний стан на АЕС в нормі.
- Загорання виникло за територією АЕС в учбово тренувальному корпусі.
Поки йде бій рятувальників не допустили до гасіння.
Запорізька АЕС зафіксувала наступ окупанта в прямій трансляції
Наразі відомо, що ворожий вогонь влучив в адмінбудівлю та один енергоблок.
"Російська армія з усіх боків обстрілює Запорізьку АЕС, найбільшу АЕС у Європі. Пожежа спахалнула вже. Якщо вона вибухне, то буде в 10 разів більше за Чорнобиль! Росіяни повинні негайно припинити вогонь, допустити пожежників, створити зону безпеки!"
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба
⚡️ Вже більше години тривають запеклі бої на підступах до Запорізької АЕС. Українські Збройні сили тримають оборону. Відомо про постраждалих, але без точних даних.
Через ворожі обстріли там сталась пожежа.
Російські окупанти, як це часто буває, під вечір, продовжують обстрілювати українські міста. Наразі під атаку потрапили Харків та Ізюм.
Продовольча гуманітарка: що, куди і як везти? Пояснює радник міністра аграрної політики.
Інструкція на різні випадки: якщо ви виробляєте продовольство і хочете віддати його безкоштовно або ж продати за собівартістю. Якщо можете доставити самостійно чи потребуєте допомоги перевізника. Також там є перелік контактів і список необхідної продукції ⬇
Команда головного прокурора Міжнародного кримінального суду вже виїжджає в Україну. Вона уде збирати докази та оцінки щодо воєнних злочинів.
Прокуратурі Гааги потрібна допомога українців. Можна долучитися до збору фактів проти Росії. Документальні свідоцтва злочинів надсилайте на цю електронну скриньку: otp.informationdesk@icc-cpi.int
Заява глави Чечні Рамзана Кадирова про нагороду за кожну голову "командира українських націоналістів" не лишилась без відповіді.
Очільник Нацкорпусу Андрій Білецький сказав, якщо Кадирову так треба, то хай він прийде і візьме – втім за самого Кадирова той би не дав ні копійки.
А територіальна оборона Чернігова, великою компанією, записала відео, у якому пояснила, що такі погрози з українцями не працюють – "їх можуть боятися хіба білоруси та росіяни".
ЗСУ просять не поширювати фото та відео з атробстрілами, авіаударами та не ставити з ними геотеги в соцмережах – ворог може використати це для коригування та насенення точніших ударів.
⚠У Херсоні окупанти можуть "провести мітинг" нібито на свою підтримку – у місто звозять людей і машини. Їх везуть з окупованого Криму. Мета росіян – створити картинку підтримки своїх військ.
У Херсоні окупанти можуть зімітувати "мітинг" на свою підтримкуhttps://t.co/lTM1XV0OwA pic.twitter.com/ktKiRwRIxw— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 3, 2022
На фото батько прощається з неповнолітнім сином, який загинув 2 березня у Маріуполі. Ноші стоять у пологовому, переобладнаному для прийому поранених.
Фото: Суспільне.
З початку війни Україну вимушено залишили майже 875 тисяч людей.
В Енергодарі Запорізької області колона техніки РФ вирушила в напрямку атомної електростанції.
Поки проти тата вводять санкції США та Європа: син прес-секретаря президента Росії Дмитра Пєскова Дені катається на самокаті у Франції.
Син Дмитра Пєскова Дені катається у Парижі, хоча його батько під санкціями ЄС за війну Росії проти України. “Українська правда” знайшла відео pic.twitter.com/xeIxu7bocx— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 3, 2022
Коротке зведення з 12 до 22 години 3 березня:
- Харківщина: росіяни розбомбили село Яковлівка та посилено бомбардували місто Ізюм
- Київщина: у Бучі підняли український прапор, а поблизу самого міста бої не вщухали кілька годин – зайшли кадирівці. У Чайках російський снаряд влучив у складське приміщення з виготовлення та зберігання монтажної піни, тривають бої в Гостомелі
- Одещина: неподалік Білгорода-Дністровського збили російський літак, з нього вистрибнув парашутист
- Чернігівщина: окупанти атакували житловий масив у центрі міста, дві школи та приватні будинки, апап
- Запорізька область: колона російської техніки зайшла в Енергодар – у місті йшли запеклі бої, у Васильсківську обстріляли лікарню
- Сумщина: росіяни розбомбили ТЕЦ та залізничний вокзал в Охтирці
🥲 Новий законопроект у Держдумі РФ: на військову службу пропонують призивати мітингарів проти війни, яких притягнути до відповідальності.
Путін заявив, що за смерть російського солдата в Україні його родина отримає майже 7,5 млн рублів та додаткові виплати.
У практично знищеній Волоновасі на Донеччині лишається близько 2,5-3 тисяч людей, розповів УП нардеп Дмитро Лубінець. За останні два дні, через "зелені коридори" з міста вивезли 500-550 жителів.
Уже кілька днів там немає ні води, ні світла. УП розпитала людей, які вже виїхали з міста, про тамтешню обстановку
– "У Волновасі просто пекло, розбито майже все. Ні з ким немає зв'язку, звідки йому взятись, якщо світла нема? Телефони то розряджені. Дякую, що хоч хтось цікавиться", – Лариса.
– "Повний писець, моя квартира прямо зараз горить – добре, що ми виїхали у п'ятницю", – Любов.
– "25 числа ми приготували підвал і вже не виходили навіть з під'їзду. Заїхала техніка і було чути кулементі вистріли. Я живу на першому поверсі, де є спуск у підвал, тому з підвалу в перший день піднімались додому. Усі інші дні тільки забігати сходити в туалет і піднімались по сходах, щоб прочитати СМС (тобто зловити зв'язок – УП). Нам пощастило, що ми з сусідами відремонтували свій підвал, і він не був завалений, як у більшості.
Згодом у соцмережах почали писати, що буде евакуація й ведуться переговори про "коридор" – але сповіщень ніде в місті не було, хоча я й не розумію, як їх робити, якщо обстріли йдуть цілими днями. Через рідних я дізналася, що можна виїхати з міста з табличкою "діти" та білими простирадлами. І десь зранку, о 9, ми рвонули. ЗСУ всіх випускали, хоч у місті тихо й не було", – Анна.
Фото надані УП місцевими.
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Центр оборонних стратегій повідомляє, що з 4 березня Росія збирається ввести воєнний стан на всій території РФ, щоб запобігти протестам і створити необхідний резерв військ для продовження війни з Україною.
"Росія хоче організувати місту таку саму блокаду, як нацисти влаштували в Ленінграді", – голова Донецької ОДА Павло Кириленко.
Війна змінює людей?
Міський голова Одеси Геннадій Труханов, який ще до 2017 року ходив з російським паспортом, нині вигукує "Слава Україні" та "Русский военный корабль...".
Мер Одеси Геннадій Труханов про "Русский корабль.." pic.twitter.com/2l5ZJRlcHA— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 3, 2022
Королева Великобританії Єлизавета II зробила пожертву на заклик допомогти українцям, які втікають від війни.
"Українська правда" відвідала центр допомоги біженцям у Хмельницькому, що розмістився в місцевому кінотеатрі Шевченка⬇
В Енергодарі, куди сунула величезна колона російської техніки, йдуть запеклі бої між українськими захисниками та російськими окупантами.
🔔 Після другого раунду перемовин з Росією Україна не отримала результатів, на які очікувала, заявив перемовник з українського боку Михайло Подоляк.
Втім сторони детально обговорили гуманітарний аспект війни, зокрема "досягли порозуміння" щодо організації гуманітарних коридорів для евакуації жителів, доставки їм продуктів і ліків та можливого припинення вогню під час цих доставок.
До інших питань сторони мають повернутися "найближчим часом".
⚡️Завершився другий раунд перемовин. Коментар радника голови ОП Михайла Подоляка.— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 3, 2022
"На жаль, ми не отримали тих результатів, на які розраховували. Єдине, що можу сказати, обговорили достатньо детально гуманітарний аспект." pic.twitter.com/GYakgAA7dM
"Зараз йде бомбардування пригороду Сум. У принципі, уся Сумська область зараз – територія пекла, яку нищівно бомблять російські війська", – розповів голова Сумської військової адміністрації Дмитро Живицький.
Росіяни бомблять Недригайлів, Боромлю, Бездрик, Лебедин.
В Охтирці було знищено повністю машинне відділення Охтирської ТЕЦ – немає опалення, електроенергії. Влада думає над тим, як вивезти людей з міста, адже будинки перетворюються на "кам'яну пастку".
Bloomberg пише, що після російського вторгнення закордоном зріс попит на серіал "Слуга народу".
"Якщо немає у вас сил, міцності закрити небо, то дайте мені літаки. Дайте мені літаки. Якщо нас не стане, не дай Боже, далі будуть Латвія, Литва, Естонія. Далі буде Грузія, Молдова, Польща. Так вони будуть йти до Берлінської стіни", – Зеленський.
Засновник української ІТ-компанії MacPaw Олександр Косован закликав киян, які залишили свої автомобілі Tesla в столиці, передати їх у тимчасове користування волонтерам.
На відміну від більшості авто, які їздять на бензині та газі, Tesla використовують для руху електрику.
Здається, президент Франції Еммануель Макрон починає вчити українську. Може скаже "паляниця" швидше за росіян🤔
Я вітаю мужність українського народу, який чинить опір під вогнем. Від імені французів я адресую Президенту Зеленському братню підтримку Франції. Він нині є обличчям честі, свободи і відваги.— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 2, 2022
Окупанти зламали окремі сайти регіональних органів влади і місцевого самоврядування та поширюють через них дезінформацію про нібито "капітуляцію та підписання мирного договору з РФ".
"Заявляємо - це ФЕЙК! Окупанти прагнуть дезорієнтувати нас, посіяти паніку, зневірити громадян і схилити наші війська до здачі", – пояснюють в СБУ.
США та Велика Британія заявляють, що Росія розмістила термобаричну зброю, або так звані "вакуумні" бомби на території України.
Термобаричні бомби фактично висмоктують кисень з середовища, щоб провести вибух при вищій температурі, ніж звичайні бомби.
📱ДСНС України просить українців долучитись до чат-боту у WhatsApp, щоб мати доступ до надійної та правдивої інформації щодо способів реагування на надзвичайні ситуації.
Лінк на чат-бот тут.
Що відбувається в Херсоні, куди зайшли російські окупанти – кілька фактів з вуст журналістів:
- 3 березня це вже третій день облоги міста. Мерія заявляє про гуманітарну катастрофу і владу та ЗСУ зробити зелений коридор для завезення продуктів і ліків
- у сам Херсон росіяни зайшли 1 березня – вони обстрілювали житлові будинки, машини та мирних жителів. За словами журналістів, загинуло понад 40 людей. Це бійці тероборони та беззбройні містяни.
- 2 березня росіяни спалили торгівельний центр. Обстрілял мерію та будівлю СБУ
- сьогодні о 3 ночі херсонці почули запуск "Градів", чиїх – невідомо.
- окупанти вломилися в ОДА та приміщеня філії Суспільного – на щастя, працівників там не було. У сховищі під будівлею Суспільного перебували жителі сусідніх будинків, їх відпустили. Навколо приміщення натягнули розтяжки
- заблоковано роботу Чорнобаївської птахофабрики з трьома мільйонами курей – там немає світла, працівників не допускаються до роботи, відповідно вони не можуть погодувати птахів. Якщо дороги до фабрики розблокують, власники обіцяють роздати людям близько мільйона яєць
- 620 діабетиків під окупацією у Голопристанському районі потребують інсуліну.
- уся область в облозі з самого початку вторгнення. Постійно пересувається військова техніка з Криму. Її розставляють між оселями.
- голодні росіяни грабують магазини і двори. Місцева влажда закликає жителів бути обережними, не провокувати озброєних людей та благає про допомогу.
Внаслідок обстрілу будинків в центрі Чернігова загинуло 22 людей – ДСНС.
Російський телеканал "Дождь", від якого Роскомнадзор зажадав видаляти правдиві матеріали про вторгнення Росії в Україну і який був визнаний "іноагентом", призупиняє свою роботу📺
55% українців вважають, що у війні проти України винна влада Росії, ще 38% – звинувачують владу та народ РФ, – це дані опитування соцгрупи "Рейтинг".
Якщо ж говорити на Білорусь, то тут українці ще більш категоричні до влади, на неї покладають 70% вини за війну в Україні. І лише 24% – і на владу, і на народ.
⚡️На Енергодар суне більше 100 одиниць важкої техніки — мер міста.
За кілька хвилин після цього він повідомив, що окупанти на блокпосту обстріляли мирне населення
В Охтирці на Сумщині російська бомба влучила в ТЕЦ!
📞 Після розмови з президентом РФ Владіміром путіним президент Франції Еммануель Макрон вважає, що путін прагне захопити всю Україну, і що "найгірше ще попереду".
⚡ Розпочався другий раунд перемовин між Україною та РФ.
⛴ Поблизу Одеси через вибух затонуло вантажне судно Helt — воно належить естонській компанії та ходило під прапором Панами.
Раніше українська влада вказувала на те, що Helt був захоплений російськими моряками — вони використовували цей корабель як щит
Українці створити чат-бот TRIBUNAL.UA для фіксації злочинів проти цивільного населення України
Перш за все, чат-бот TRIBUNAL.UA знадобиться силам територіальної оборони, які перебувають увесь час на вулицях. Також їм може скористатися будь-хто, маючи в руках смартфон з камерою. Бот доступний у Telegram
Бої поблизу Бучі не вщухають 4 години
Міський голова Бучі Анатолій Федорук повідомив, що "бої вже не вщухають 4 години поспіль".
"Зайшли кадировці. Збройні Сили України витісняють їх в сторону Ворзеля і за Бучу".
Федорук наголосив, що інформація про масову евакуацію не відповідають дійсності.
🤡 Путін заявив Макрону, що жодного ракетного обстрілу Києва немає, і це все — "антиросійська дезінформаційна кампанія"
Один з найщасливіших моментів в житті кожного українця - спіймати окупанта
РФ провела мобілізацію на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей та формує з них підрозділи для штурму — Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний
Новий воєнний хіт!
"Прийшли окупанти до нас в Україну, форма новенька, воєнні машини
Та трохи поплавився їх інвентар – Bayraktar!"
Безкоштовна психологічна допомога у часи війни
Якщо ви відчуваєте тривогу, у вас трапляються панічні атаки, маєте ознаки депресії — відвідайте платформу "Розкажи мені". Проект реалізується за підтримки Офісу Президента України, Міністерство охорони здоров'я України та Інституту когнітивного моделювання.
Щоб отримати допомогу, потрібно лише коротко описати свій запит і залишити заявку на сайті.
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❗ Окупанти готуються до провокацій
Вони направили свої ракети на території України у прикордонному російському селищі Попівка в бік Росії.
"Знаючи варварський характер дій Росії, ми побоюємося, що може бути підготовленою операцію під чужим прапором, щоб звинуватити Україну" - повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба
Понад півтори тисячі людей вивезли міст Буча та Ірпінь на Київщині, які нещадно обстріляли російські війська напередодні.
Раніше росіяни обстріляли житловий квартал у Бучі
Росіяни обстріляли житловий квартал у Бучі pic.twitter.com/CxkZ8PWpOT— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 3, 2022
За даними української розвідки, більшість представників російської еліти наразі займаються евакуацією своїх рідних та близьких з Москви до Грузії, Ізраїлю, ОАЕ.
"У середовищі вищого політичного керівництва РФ продовжуються панічні настрої та підвищується рівень недовіри до президента РФ"
Висловлюється думка також, що "президент РФ наразі "з’їхав з глузду та його стан не адекватний".
"У командування РФ немає жодної тактики, ми просто виживаємо тут... Хлопці в Росії, пишіть рапорти, не їдьте сюди, краще залишайтесь зі своїми сім’ями. Тут ви всі ляжете"
Цього російського окупанта було взято в полон під Житомиром. І прозріння наступило тільки після того, як його "колег по зброї" знищили українські ЗСУ.
Що розповіли інші російські окупанти дивіться у відео.
🇺🇦 Оперативна інформація від ЗСУ станом на 12:00 03.03.2022:
Діючи підступно окупанти продовжують використовувати мирне населення у якості живого щита, беручи заручників. Всупереч нормам Міжнародного гуманітарного права використовують при бомбардуваннях касетні та осколкові боєприпаси великої потужності. При нанесенні артилерійських ударів по населених пунктах окупантами активно застосовуються реактивні системи залпового вогню "Град", "Смерч" та "Ураган".
- На Волинському напрямку ворог силами до 2 БТГр перейшов до оборонних дій і намагається утриматися на рубежі Бігунь, Овруч, Пірожки, Різня, Українка.
- На Поліссі окупанти зосередили основні зусилля на Київському напрямку, несуть втрати в особовому складі та техніці, але не полишають спроб блокувати КИЇВ з північного та північно-західного напрямків.
- На напрямку Коростеня противник поніс значні втрати і зупинився.
- На Сіверщині противник намагається утриматись в районах населених пунктів Любеч, Мена. Одночасно, просувається у напрямку Коцюбинське – Гончарівське (Київ).
- Окупаційні війська змушені вводити в операцію резерви. Для відновлення наступу в напрямку Києва введено додатково одну БТГр.
- 7 БТГр, 3 ТГр РВіА, ТГр РХБз 6 загальновійськової армії центрального воєнного округу ЗС РФ, 2 загальновійськова армія ЗС РФ продовжують спроби відновити наступальні дії на Ніжинському та Прилуцькому напрямках.
- На напрямку ПЕРЕМОГА – БРОВАРИ висуваються до двох БТГр зі складу 2 загальновійськової армії центрального військового округу ЗС РФ.
- На Слобожанщині ворожі війська зупинені на рубежі в районах населених пунктів ОХТИРКА, БОГОДУХІВ, ЧУГУЇВ, ШЕВЧЕНКОВЕ.
- На Сумському напрямку ворог продовжує утримати в облозі населені пункти СУМИ, ЛЕБЕДИН та ОХТИРКА.
- На Харківському напрямку противник силами до шести БТГр був змушений перейти до оборони. Силами до трьох БТГр імовірно здійснить чергову спробу оточити ХАРКІВ з півдня.
- На Сватівському напрямку силами до двох БТГр, імовірно, здійснить спробу наступу в напрямку на ІЗЮМ та закріпитись на будь-яких рубежах. Основна причина таких дій – продовження наступу в напрямках Дніпра та Запоріжжя.
- На Донеччині Маріуполь стійко тримається, адміністративні кордони Донецької та Луганської областей для ворога – недосяжні.
- На Таврійському напрямку противник здійснив введення частини оперативних резервів – до БТГр, намагається продовжити наступ у напрямку ЗАПОРІЖЖЯ, частиною сил – на МАРІУПОЛЬ.
- Корабельні групи Чорноморського, Північного та Балтійського флотів активно проводять демонстраційні дії.
- На Сумщині підрозділи Збройних Сил України передовою групою вийшли рубежі по лінії Державного кордону Сумської області.
Російські війська завдали ракетний удар по багатоповерховому житловому масиву у центрі Чернігова.
Зазнчимо, що поряд ЖОДНИХ військових об’єктів. Поруч знаходяться лікарні, декілька шкіл та дитсадків, десятки багатоповерхівок.
Це так виглядає "руский мір" ?!
|фото: телеграм Чернігіської ОДА
|фото: телеграм Чернігіської ОДА
Один із учасників делегації для перемовин з РФ Давид Арахамія повідомив, що зустріч з росіянами почнеться за дві години, а найменшого, чого очікує Україна – гуманітарні коридори.
📞 Президент Франції Еммануель Макрон провів телефонну розмову з президентом РФ путіним, а потім зателефонував президенту України Володимиру Зеленському.
Про деталі розмов не повідомляють.
💪Інтернаціональний легіон в дії. Приблизно 16 000 іноземних добровольців скоро прибудуть до України, щоб боротися з Росією.
🇺🇦 Над Бучею підняли український прапор і звільнили місто від окупантів
Вночі на Харківщині розбомбили село Яковлівка: зруйновані 30 приватних будинків.
Загинули троє людей, семеро поранених, десятьох врятували з-під завалів.
У Москві 6 березня у кінотеатрах розпочнуться покази балету "Лебединого озера".
В часи СРСР "Лебедине озеро" показували по телевізору в особливі дні – наприклад, коли помирали генеральні секретарі ЦК КПРС або стався путч 1991 року.
"Якщо ви приїхали до Львова, ховаючись від бомбардувань і обстрілів, і хочете зорендувати помешкання, а власник називає захмарну ціну, знайте, це є мародерство", – міський голова Львова Андрій Садовий просить повідомляти на гарячу лінію про випадки завищення цін на оренду житла для біженців.
25 лютого в Охтирці обстріляли дитячий садок. Двоє дітей і п'ятеро дорослих загинули, півсотні людей потрапили до лікарні.
Так виглядають наслідки обстрілу.
Російський танк в українському асфальті. Калинівка, Миколаївська область
💪Українська спецслужба виявляє зрадників і диверсантів, які діють на користь окупантів. Дані СБУ за минулий день.
Івано-Франківськ. Затримали коректувальника вогню, який навів удар російського "Калібру" на Івано-Франківський аеродром.
Київ. Нейтралізували диверсійну групу ворога, завданням якої був збір даних про розташування військових частин на території столиці.
Запоріжжя. Затримали місцевого мешканця, який за гроші погодився допомогти ворогу – фотографував укріплення військових у місті та відправляв дані російським кураторам.
Луганщина. Викрили зрадників серед посадовців місцевих органів влади: керівників Марківської та Міловської об’єднаних територіальних громад Луганської області, що перейшли на бік ворога. Вони закликали місцевих мешканців не чинити спротив російським окупантам та сприяли воєнній агресії проти України.
Черкащина. Викрили зрадників у місті Сміла. Посадовці місцевих органів влади планували перейти на бік ворога та допомагати загарбникам.
СБУ нагадує, що державна зрада – один із найтяжчих злочинів. І кожен зрадник буде покараний!
На Донеччині ЗСУ збили російський винищувач, який бомбив Воноваху.
💪 Це вже другий знищений літак за сьогодні
💥Ось так українська артилерія знищує колони та скупчення російських окупаційних військ
⚡Під час воєнного стану цивільним дозволили використовувалти зброю
Кожен громадянин України, у якого Росія забрала можливість працювати, отримає по 6500 грн. Пенсії нараховуватимуть у повному обсязі – Зеленський
На Харківщині від російських обстрілів загинули 34 мирних жителів; 285 отримали поранення, 10 з яких діти
"Нас стільки разів хотіли знищити. Не змогли. Ми пройшли стільки всього! І якщо хтось думає, що, подолавши все це, українці злякаються, зламаються або здадуться – він не знає нічого про Україну. І йому нічого робити в Україні".
"І навіть, якщо ви зруйнуєте всі наші українські собори та церкви – ви не зруйтуєте нашої віри, нашої щирої віри в Україну і Бога".
"У нас є наші люди і наша земля. Для нас це золото. Нам немає що втрачати, окрім власної свободи і гідності. Для нас це є найбільший скарб", – звернення Володимира Зеленського.
Так виглядає знищена російська техніка на Сумщині
💪Ще один російський літак пішов туди, куди посилають кораблі
У Чернігові обстріляли нафтобазу, горить резервуар з дизельним паливом.
⚡Майно та активи РФ, які перебувають на території України, будуть націоналізовані
Обличчя війни
Німеччина схвалила постачання Україні 2700 зенітних ракет типу "Стріла"
Приблизні бойові втрати ворога з початку війни і до сьогодні:
- особовий склад – близько 9000 осіб,
- танки ‒ 217 од,
- ББМ ‒ 900 од,
- артилерійські системи – 90,
- РСЗВ – 42,
- засоби ППО – 11,
- літаки – 30 (інформація уточнюється),
- гелікоптери – 31 (інформація уточнюється);
- автомобільної техніки – 374,
- легкі швидкісні катери – 2 од,
- цистерн з ППМ – 60,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3.
|Ілюстрація Олександра Грехова
⚡Укрзалізниця робить усі рейси зі сходу в напрямку заходу України евакуаційними й закриває продаж квитків на них
💸Росіяни нарікають на відсутність грошей і проблеми з видачею валюти – банки пояснюють це попитом, що виріс, і складною логістикою через західні санкції.
Наслідки нічних обстрілів Лисичанська
💪168 годин спротиву
"Російські окупанти злякалися ганебної поразки і почали вчиняти злочини проти людяності. Вони обстрілюють лікарні, вбивають жінок та дітей. Це вже не армія – це звичайні боягузи і терористи", – Олексій Резніков.
❗Увага. Якщо ви побачите відео, зокрема і по телебаченню, у якому Володимир Зеленський говоритиме про капітуляцію – не вірте!
Для підготовки такого ролика Росія може використати технологію "діпфейк" – методику, коли одні зображення і відео людини накладають на інші фото і відео.
Окупант вже вдавався до подібних технологій, коли фабрикував "дешеві" відеоролики про нібито обстріли ЗСУ дитсадка у Станиці Луганській, чи нібито підготовку Україною хімічної диверсії на території ОРДЛО.
Зведення за ніч від голів ОДА:
Житомирщина. Житомир – повітряна тривога вночі та вранці. Загалом відносно спокійно.
Кіровоградщина. Спокійно, одна тривога вночі.
Волинь. Тихо, одна повітряна тривога вночі.
Херсонщина. Кілька тривог. Вночі по околиці міста гатили гради. На ранок — відносно тихо.
Запорізька область. У Запоріжжі тихо, у області ідуть бої.
Рівненщина. Спокійно.
Вінничина. Спокійно.
Хмельниччина. Тихо, одна повітряна тривога вночі
Черкащина. Одна повітряна тривога за ніч по області. Зранку — в Умані.
Львівщина. Все спокійно.
Чернігівщина. Вночі кілька повітряних тривог (Чернігів, Ніжин, Прилуки, Ічня). Оборона Чернігова та Ніжина.
Сумщина. Суми і Тростянець – з вечора одна повітряна тривога. Ніч – відносно спокійно.
Полтавщина. Ніч минула тихо.
Буковина. Тихо.
Івано-Франківщина. Спокійно, вночі — одна тривога.
Луганщина. Сєвєродонецьк, Лисичанськ обстілювали: снаряд прилетів поблизу обласної дитячої лікарні. Незначні пошкодження. Гаряче у Попасній. Перебили газовід.
Донеччина. Маріуполь вистояв! У Волновасі наближається гуманітарна катастрофа. Немає гуманітарного коридору.
Український католицький університет передав Папі Римському прохання про сприяння у створенні гуманітарного коридору. Бо звернення до міжнародних гуманітарних організацій не дало результату поки що. Потрібен коридор!
Тернопільщина. Спокійно.
Одещина. Відносно спокійно, одна тривога вночі.
Миколаївщина. Під ранок у Первомайський район – два авіаудара в с. Генівка, жертв немає. Зранку – сигнал тривоги.
Дніпропетровщина. Ніч минула тихо.
Харківщина. Повітряна атака буда практично всю ніч на місто: завод Шевченка, житлові будинки. В області атакували Ізюмський район.
Київщина. Декілька тривог по всій області і окремо – по Василькову та Білій Церкві. Бориспільській, Обухівський, Броварський райони – ніч відносно спокійно минула. Вишгородський – ситуація напружена.
Закарпаття. Ніч минула спокійно.
Зведення від Генштабу:
- Поліський напрямок
Ворог намагається проводити наступальні дії в районі населених пунктів Козаровичи, Вишгород, Фастів, Обухів. Відзначено подальше розгортання польових логістичних таборів у районах Бородянки, Катюжанки та Гавронщини.
- Сіверський напрямок
Окупанти намагаються дістатись північних околиць Києва. Вони зосередились в районах населених пунктів Баришевка, Нова Басань, Любеч. Частиною сил намагаються наступати у напрямку на Бровари та Київ.
- Слобожанський напрямок
Росіяни проводять наступальну операцію у в районах населених пунктів Золочів, Харків, Балаклія, намагаються продовжити наступ у напрямку Лозової.
- Донецький напрямок
Загарбники продовжують наступальні дії в районах населених пунктів Новий Айдар, Волноваха та Маріуполь. Головної мети – захоплення Маріуполя та виходу на адміністративний кордон Донецької та Луганської областей – противник так і не досяг.
- Таврійський напрямок
Ворог зосередив основні зусилля на напрямку Миколаїв – Вознесенськ.
- Чорноморська операційна зона
Корабельні групи Чорноморського флоту продовжують вести вогонь по цивільних кораблях та захоплювати в полон моряків.
Частина сил противника продовжує дії в районах населених пунктів Енергодар, Василівка, Токмак, Новопетрівка. РФ продовжує наступ з метою вийти на околиці Запоріжжя і Маріуполя. У районі населеного пункту Баловне окупант висадив малочисельний десант, який було знищено.
- Акваторія Чорного моря
У напрямку Одеси рухається десантний загін Росії – чотири великих десантних кораблів у супроводженні трьох ракетних катерів.
- Київ та інші міста України потерпають від ракетно-бомбових ударів противника.
Війна торкнеться всіх. І навіть тих росіян, яким здається, що це не їхня справа. З Росії вже почали виїжджати люди: побоюються політичних, соціальних та економічних наслідків, мобілізації чи репресій.
Новини з фронту за ніч
- Росіяни випустили ракету по Києву, її збила система протиповітряної оборони. Уламки ракети впали біля біля Південного залізничного вокзалу. Внаслідок вибуху біля вокзалу пошкоджено тепломережу, також поранено чоловіка.
- Під час обстрілів Харкова російські загарбники пошкодили собор на честь Успіння Пресвятої Богородиці.
- У Києві очевидці почули про щонайменше 4 вибухи.
- По Сумах вдарили ракетою. П’ятеро людей потрапили до лікарні.
- Опівночі російські окупанти здійснили авіаудари по Ізюму на Харківщині. Загинуло 8 цивільних людей.
Нічний вибух у Києві потрапив до ефіру американського каналу CBS News.
Biggest blasts we've ever seen, just as we were coming off air tonight in #Kyiv #cbsnews @charliecbs @cbsnews pic.twitter.com/leIfTrdnXx— Justine Redman (@redmanjustine) March 3, 2022
Доброго ранку 😊 Чого ще позбавили росіян через війну в Україні:
- Канада оголосила про нові санкції проти РФ – вони націлені на 10 ключових осіб з компаній "Роснефть" та "Газпром".
- Німеччина конфіскувала 156-метрову суперяхту друга Путіна, мільярдера Алішера Усманова.
- Світовий Банк повідомив, що зупинив усі програми співпраці з Росією та Білоруссю через вторгнення в Україну.
- Бренд H&M зупиняє всі продажі в РФ.
- Японія заморожує активи 7 російських банків, які раніше відключили від системи SWIFT.
Тим часом російська влада вже готується до життя в нових ізольованих реаліях. Тамтешній уряд подав до Держдуми пакет законопроектів "про соціально-економічні заходи підтримки громадян та бізнесу в умовах санкцій".
У ньому йдеться про спрощений порядок держзакупівель, обмеження на вивезення ліків, скасування перевірок бізнесу, індексацію пенсій та інше.
🤝 Підтримка Зеленського в часи війни сягнула нечуваних для українських президентів розмірів. Згідно з опитуваннями, 93% українців підтримують діяльність Зеленського.
Остання соціологія до війни, у середині лютого 2022, давала йому 25,1% голосів як потенційному кандидату в президенти.