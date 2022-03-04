"Окупанти, ви задовбали". Діти малюють війну
П'ятниця, 4 березня 2022, 21:00
За вісім днів війни від зброї російських окупантів в Україні загинуло 28 дітей, поранено 64. Тисячі дітей потребують термінової евакуації із населених пунктів, де бракує продуктів харчування, води, ліків, немає світла та водопостачання.
Малюки народжуються в підвалах, і перше, що чують у своєму житті, звук вибухів.
Сидячи в підвалах в очікуванні кінця повітряної тривоги, діти малюють Україну – таку, яка вона є сьогодні, і таку, про яку вони мріють.
"Українська правда" продовжує публікувати хроніку війни і нашої майбутньої перемоги в цій війні очима дітей.
Шановні батьки! Надсилайте фото малюнків на адресу peaceofartua@gmail.com. За вашим бажанням можна зазначати вік, ім’я дитини та місця звідки ви.
Українська правда