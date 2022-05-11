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Окупант. Війна і мир у телефоні російського солдата

Михайло ТкачСереда, 11 травня 2022, 16:00
колаж: Андрій Калістратенко

У розпорядження "Української правди" потрапило відео з телефону взятого в полон російського солдата. 

Це історія про життя лейтенанта Юрія Шалаєва, випускника "Московского высшего командного училища", командира мотострілецького взводу військової частини 71718 з дислокацією в Чечні, представника еліти російської піхоти. 

Про те, як він жив та служив у Росії до початку "військової спецоперації". 

Як приїхав в Україну воювати. 

І як, зрештою, війна закінчилася для нього полоном.

Ця історія – посібник для усіх наступників кремлівського курсанта Шалаєва. Про те, як (у кращому разі) складається доля тих, хто стає окупантом. 

 
Останнє фото на телефоні Шалаєва до того, як він потрапив у полон

Михайло Ткач

Теми: війнаРосіяУкраїна
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