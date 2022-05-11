Оккупант. Война и мир в телефоне русского солдата
Среда, 11 мая 2022, 16:00
коллаж: Андрей Калистратенко
У розпорядження "Української правди" потрапило відео з телефону взятого в полон російського солдата.
Це історія про життя лейтенанта Юрія Шалаєва, випускника "Московского высшего командного училища", командира мотострілецького взводу військової частини 71718 з дислокацією в Чечні, представника еліти російської піхоти.
Про те, як він жив та служив у Росії до початку "військової спецоперації".
Як приїхав в Україну воювати.
І як, зрештою, війна закінчилася для нього полоном.
Ця історія – посібник для усіх наступників кремлівського курсанта Шалаєва. Про те, як (у кращому разі) складається доля тих, хто стає окупантом.
Михайло Ткач