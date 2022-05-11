Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Оккупант. Война и мир в телефоне русского солдата

Михаил ТкачСреда, 11 мая 2022, 16:00
коллаж: Андрей Калистратенко

У розпорядження "Української правди" потрапило відео з телефону взятого в полон російського солдата. 

Це історія про життя лейтенанта Юрія Шалаєва, випускника "Московского высшего командного училища", командира мотострілецького взводу військової частини 71718 з дислокацією в Чечні, представника еліти російської піхоти. 

Про те, як він жив та служив у Росії до початку "військової спецоперації". 

Як приїхав в Україну воювати. 

І як, зрештою, війна закінчилася для нього полоном.

Ця історія – посібник для усіх наступників кремлівського курсанта Шалаєва. Про те, як (у кращому разі) складається доля тих, хто стає окупантом. 

 
Останнє фото на телефоні Шалаєва до того, як він потрапив у полон

Михайло Ткач

Темы: войнаРосcияУкраина
Главное на Украинской правде
репортаж

Лучше потоп в доме, чем москаль. Как подрыв дамбы и затопление села Демидов сорвали наступление россиян на Киев

— Евгений Руденко, Эльдар Сарахман
интервью

Командир "Азова" Денис Прокопенко (Редис): Мы сделали все возможное и невозможное, чтобы оттянуть на себя превосходящие силы противника

— Севгиль Мусаева

"Женщинам обещали прислать головы мужей." Истории тех, кто вырвался из "Азовстали"

— Соня Лукашова, Федор Попадюк
репортаж

Царство живых. Как рыбаки из Страхолесья спасли от голода и оккупации две тысячи человек

— Евгений Руденко, Эльдар Сарахман

Исторический излом в Рамштайне. Как Запад поверил в победу Украины в войне с Россией

— Андрей Загороднюк, Центр оборонных стратегий

Рубцовск головного мозга. Что в головах русских убийц, насильников и мародеров

— Михаил Кригель

Сказочное превращение Зеленского, сказочники войны Ким и Арестович, игла со смертью Кощея-Путина – рассказывает фольклористка Олеся Брицына

— Алена Струк

Угроза с неба. Какие самолеты и вертолеты использует Россия в войне с Украиной

— Евгений Будерацкий

Убийство на углу Водопроводной и Яблонской. Резня в Буче

— Светлана Кизилова
репортаж

"Мы мололи пшеницу на кофемолке, чтобы ничего не брать у россиян". Как жители Киевщины жили в оккупации

— Евгений Будерацкий