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Оккупант. Война и мир в телефоне русского солдата

Михаил ТкачСреда, 11 мая 2022, 16:00
коллаж: Андрей Калистратенко

У розпорядження "Української правди" потрапило відео з телефону взятого в полон російського солдата. 

Це історія про життя лейтенанта Юрія Шалаєва, випускника "Московского высшего командного училища", командира мотострілецького взводу військової частини 71718 з дислокацією в Чечні, представника еліти російської піхоти. 

Про те, як він жив та служив у Росії до початку "військової спецоперації". 

Як приїхав в Україну воювати. 

І як, зрештою, війна закінчилася для нього полоном.

Ця історія – посібник для усіх наступників кремлівського курсанта Шалаєва. Про те, як (у кращому разі) складається доля тих, хто стає окупантом. 

 
Останнє фото на телефоні Шалаєва до того, як він потрапив у полон

Михайло Ткач

Темы: войнаРосcияУкраина
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