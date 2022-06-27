Як живе передмістя Донецька – Авдіївка під обстрілами окупаційних російських військ

"Все, чого я хочу, коли опиняюсь в Авдіївці, це якнайшвидше звідси виїхати", – каже один із наших провідників, завдяки яким ми й опинились у прифронтовому місті. Звучить не так героїчно, як у патріотичних роликах. Але точно чесніше.

Авдіївка і до війни була видовищем не для слабкодухих. На в'їзді в місто вас зустрічає коксохімзавод, буквально нашпигований димовими трубами. Наразі більшість із них нічого не випускає в атмосферу, але їй від того не легше – повітря хоч "ріж ножем".

На вулицях жодної людини чи автомобіля, і тільки починаєш до цього звикати, на тебе нізвідки, як у низькобюджетному фільмі жахів, виїжджає велосипедист. Звичайна молода людина в цивільному, при собі немає нічого забороненого, місцевий.

"Це ворожий коригувальник", – пояснює наш провідник.

Чому його ніхто не затримує? У військових немає технічної можливості довести своє твердження. А правоохоронних органів у Авдіївці немає – вони виїхали ще кілька тижнів тому, коли місто втратило всі риси "базової мінімальної комплектації" сучасності – електроенергію, воду, газ.

Такий формат дебютного знайомства з місцевими складає враження, що всі, хто лишився в місті, чекають на "рускій мір". Але ця теорія розвіюється майже одразу.

Біля під'їзду найпершої ж п'ятиповерхівки ми зустрічаємо трьох людей: чоловіка поважного віку та сімейну пару. В їхніх очах жодної неприязні до нас чи страху до військових, що з нами. Але втома лежить на обличчях гримом, який не змити.

"Куди я поїду, якщо в мене матері більше 80 років?" – відповідає запитанням на запитання чоловік у синій футболці.

Спілкуючись, він майже весь час тримає на рівні грудей чашку з чаєм, але проблеми з фізіологією тут ні до чого – таким чином він прикриває напис "Партия регионов". Одяг з відповідною символікою майже напевно дістався нашому співрозмовнику в ході якоїсь із минулих передвиборчих кампаній і, можливо, давно не відображає його політичних симпатій. Але зараз таке враження, що наш візаві цієї футболки соромиться.

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Нам теж є чого стидатись. Протягом усієї розмови з голови не йде думка, що все, що ми бачимо, по суті, є своєрідним "раннім Маріуполем": розбиті стіни й вікна, приготування їжі на вогнищі коло під'їзду, нескінченні вибухи.

Це відчуття посилилося наступного дня, коли з'ясувалося, що вогонь знищив місцеву школу №6, яка виконувала функцію гуманітарного штабу.

За день до влучання реактивної системи залпового вогню "Град" у приміщенні школи ми знімали інтерв'ю з місцевим волонтером.

Все, що ви побачите на відео під час розмови в школі, було знищене.

Все, окрім найголовнішого: Авдіївка – це Україна.

Дмитро Рясний, Микола Максимчук, Дмитро Ларін