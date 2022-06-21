Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росіяни зруйнували вже третю школу в Авдіївці – голова ОВА

Олена РощінаВівторок, 21 червня 2022, 07:16
Росіяни зруйнували вже третю школу в Авдіївці – голова ОВА
Зруйнована школа №6 в Авдіївці, фото Павла Кириленка

У ніч на 21 червня російські війська обстріляли школу в Авдіївці з реактивної системи залпового вогню "Град".

Джерело: голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко

Пряма мова: "Авдіївка. Школа номер 6. Сьогодні вночі окупанти обстріляли її снарядами РСЗО "Град" з магнієвим зарядом.

Реклама:

Це вже третя школа, знищена росіянами в Авдіївці. Всього ж на Донеччині окупанти зруйнували близько двох сотень шкіл". 

Деталі: Кириленко додав, що російські війська прийшли на українську землю "нищити і вбивати, передусім – цивільних".

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Донецька областьАвдіївкавійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Усі новини...
Донецька область
Авіатроща двох вертольотів: у Полтаві прощаються із загиблими екіпажами Мі-8
Росіяни за добу вбили двох жителів Донеччини та Херсонщини
Авіатроща двох Мі-8 біля Краматорська: ДБР вивчить версії диверсії і ураження ворогом
Останні новини
04:18
Північна Корея запустила другу балістичну ракету: на цей раз дальнього радіусу дії − Reuters
03:08
У Конгресі кажуть про позитивні зрушення у переговорах, які розблокують допомогу Україні − ЗМІ
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
Усі новини...
Реклама: