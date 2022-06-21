Росіяни зруйнували вже третю школу в Авдіївці – голова ОВА
Вівторок, 21 червня 2022, 07:16
У ніч на 21 червня російські війська обстріляли школу в Авдіївці з реактивної системи залпового вогню "Град".
Джерело: голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко
Пряма мова: "Авдіївка. Школа номер 6. Сьогодні вночі окупанти обстріляли її снарядами РСЗО "Град" з магнієвим зарядом.
Це вже третя школа, знищена росіянами в Авдіївці. Всього ж на Донеччині окупанти зруйнували близько двох сотень шкіл".
Деталі: Кириленко додав, що російські війська прийшли на українську землю "нищити і вбивати, передусім – цивільних".