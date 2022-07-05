"Борись. Воюй. Це того варте!" Історія аеророзвідника, який загинув за Україну 

16 лютого 2022 року пряму трансляцію Reuters, яку агентство організувало на Майдані Незалежності в очікуванні вторгнення Росії, потролили невідомі активісти.

О 12:49 у кадрі з'явився дрон з оголошенням "Продам гараж на Соломі" та номером телефону посольства Росії.

Акцію здійснив Фелікс Куртаніч, відомий також під псевдонімом "Лис" Подільський. У квітні пілот аеророзвідки Фелікс Куртаніч під час виконання бойового завдання загинув у Луганській області.

Близькі чоловіка пригадують, що він завжди прагнув бути причетним до всіх визначальних для країни подій.

У 2013 році Фелікс тікав із ліцею в Чернігові для того, щоб брати участь у Революції гідності. У 2014 кинув навчання у Вінницькому торговельно-економічному університеті, аби у віці 18 років добровольцем піти воювати проти Росії на Донбасі.

Фелікс Куртаніч на Донбасі, 2015 рік

На війні Фелікс захопився аеророзвідкою. І коли у 2019 році повернувся до мирного життя, на останні гроші придбав перший власний дрон.

Але і це захоплення швидко переросло у діяльність на користь держави. Під управлінням Фелікса дрони почали здіймати в українське небо прапори.

Торік на День кримськотатарського прапору над Майданом було піднято стяг кримських татар, а над Слов'янськом замайорів великий прапор України.

Прапор України злітає над Слов'янськом на дроні, яким керує Фелікс Куртаніч

Фелікс планував здійняти український прапор у небі над Донецьком і Луганськом. Але після повномасштабного вторгнення Росії вдруге пішов на війну.

Спершу аеророзвідник із позивним "Лис" воював у Київській області, а після того, як Київ вдалося відбити, одразу вирушив на Донбас.

Ми познайомилися з Феліксом у травні минулого року. Тоді я отримав інформацію, що, перебуваючи під санкціями РНБО та попри заблоковані рахунки, кум Путіна Віктор Медведчук влаштував реконструкцію свого "палацу" під Києвом.

Аби довести, що реконструкція дійсно відбувається, потрібно було зняти будинок із повітря.

Складність цього задуму полягала в тому, що охорона Медведчука мала спеціальні пристрої, які глушили та перехоплювали дрони. Тому потрібен був дрон, який може знімати з великої висоти. І тоді на зйомку приїхав "Лис".

Фелікс запускає дрон біля будинку Медведчука

Щойно він підняв дрон у повітря, керування було втрачено. Дрон швидко почав летіти в сторону охоронюваної території Медведчука. Фелікс побіг за дроном, одночасно перевантажуючи додаток для керування.

Фелікс біжить у лісі біля будинку Медведчука, щоб повернути керування дроном

Повернути коштовний дрон на землю таки вдалося. Але зафільмувати маєток Медведчука – ні.

Тоді я запропонував більше не ризикувати дроном, але Фелікс наважився летіти ще. Завдяки йому українці змогли побачити реконструйований маєток Медведчука.

Це лише один із багатьох епізодів, який може розповісти про характер Фелікса. А наш матеріал про те, яким був Фелікс Куртаніч, що встиг зробити і за що помер.

Михайло Ткач