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РНБО ЗАПРОВАДИЛА САНКЦІЇ ДО МЕДВЕДЧУКА ТА МАРЧЕНКО

П'ятниця, 19 лютого 2021, 16:54
РНБО ЗАПРОВАДИЛА САНКЦІЇ ДО МЕДВЕДЧУКА ТА МАРЧЕНКО

Рада національної безпеки й оборони України включила в санкційний список 8 осіб і 19 компаній, зокрема нардепа ОПЗЖ Віктора Медведчука, його дружину Оксану Марченко та її подругу Наталю Лавренюк, яку вважають цивільною дружиною нардепа Тараса Козака.

Джерело: секретар РНБО Олексій  Данілов на брифінгу 

Деталі: Загалом санкції запроваджено на 3 роки до 8 фізосіб і 19 юросіб. Президент підпише відповідний указ. 

Санкції застосовано до 3 громадян України та 5 громадян Російської Федерації: 

  • Вацьковський Костянтин Борисович, громадянин Росії;
  • Домченко Віталій Валерійович, громадянин РФ;
  • Лавренюк Наталія Миколаївна, громадянка України;
  • Лісогор Сергій Вікторович, громадянин РФ;
  • Марченко Оксана Михайлівна, громадянка України;
  • Маслюк Олександр Миколайович, громадянин РФ;
  • Медведчук Віктор Володимирович, громадянин України;
  • Попов Михайло Юрійович, громадянин Росії.   

Також під санкції потрапили компанії, зареєстровані на території РФ, у Молдові та інших країнах. 

Санкції накладено і на компанії, що володіли 5 літаками, які здійснювали прямі польоти з Києва на Москву, І на літаки, і на їхніх власників, і на компанії, які обслуговували ці літаки. Усі ці компанії іноземні – частина з них зареєстрована в Молдові, частина у Португалії, сказав секретар РНБО.

Данілов уточнив, що "санкції вводяться на все майно, яке є у пана Медведчука".

На запитання про долю телеканалу "1+1", частиною якого володіє Марченко, секретар РНБО сказав, що канал буде далі працювати, але тією частиною майна неможливо буде користуватися.

Данілов пояснив: санкції застосовано, бо Служба безпеки веде кримінальне провадження за ст. 258 ч. 5 щодо фінансування тероризму

 
president.gov.ua

Радбез також розглядав питання про нафтопродуктопровід "Самара – Західний напрямок" протяжністю 1433 км, який "із невідомих причин", "за сумнівної процедури", без приватизації перейшов із держвласності в руки двох власників, афілійованих із двома громадянами України. 

Йдеться і про "ПрикарпатЗахідтранс".

РНБО доручила повернути нафтопродуктопровід у держвласність

Передісторія: 

  • 29 січня було накладено санкції на літаки нардепів ОПЗЖ Віктора Медведчука й Тараса Козака, які літали до Росії, а 2 лютого президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про застосування санкцій проти Козака та телеканалів "112 Україна", NewsOne, ZIK, які записані на Козака, але контролюються Медведчуком.
  • За даними DT.ua, підставою для санкцій проти Козака та пов'язаних із ним юросіб стало розслідування спецслужб, яке встановило, що схеми з поставками вугілля з окупованих територій сприяють фінансуванню тероризму. 
  • 11 лютого колишньому заступнику директора ДП "УкрДІАП" повідомили про підозру у зловживанні службовими повноваженнями як особі, що надала неправдивий висновок в суд, в результаті чого фірма "Прикарпатзахідтранс" безпідставно заволоділа частиною магістрального нафтопродуктпроводу "Самара – Західний напрямок".
  • Партія "Опозиційна платформа – За життя" спростовувала зв'язок Віктора Медведчука з нафтопродуктопроводом "Самара – Західний напрямок" і причетність фірм Тараса Козака до торгівлі з ОРДО й ОРЛО.
  • За даними журналістів, Наталія Лавренюк, яку Тарас Козак не вказує в деклараціях, має спільний із подружжям Оксани Марченко і Віктора Медведчука нафтовий бізнес у Росії, а також численне майно в Україні.

Читайте також: Операція "Легалізація". Як Медведчук і Ко "вПАРюють" вугілля Україні

Дружина Медведчука посилилася в нафтобізнесі в Росії і змінила партнера

"Українська правда" в Threads

Теми: МедведчуксанкціїРНБО
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