РНБО ЗАПРОВАДИЛА САНКЦІЇ ДО МЕДВЕДЧУКА ТА МАРЧЕНКО

Рада національної безпеки й оборони України включила в санкційний список 8 осіб і 19 компаній, зокрема нардепа ОПЗЖ Віктора Медведчука, його дружину Оксану Марченко та її подругу Наталю Лавренюк, яку вважають цивільною дружиною нардепа Тараса Козака.

Джерело: секретар РНБО Олексій Данілов на брифінгу

Деталі: Загалом санкції запроваджено на 3 роки до 8 фізосіб і 19 юросіб. Президент підпише відповідний указ.

Санкції застосовано до 3 громадян України та 5 громадян Російської Федерації:

Вацьковський Костянтин Борисович, громадянин Росії;

Домченко Віталій Валерійович, громадянин РФ;

Лавренюк Наталія Миколаївна, громадянка України;

Лісогор Сергій Вікторович, громадянин РФ;

Марченко Оксана Михайлівна, громадянка України;

Маслюк Олександр Миколайович, громадянин РФ;

Медведчук Віктор Володимирович, громадянин України;

Попов Михайло Юрійович, громадянин Росії.

Також під санкції потрапили компанії, зареєстровані на території РФ, у Молдові та інших країнах.

Санкції накладено і на компанії, що володіли 5 літаками, які здійснювали прямі польоти з Києва на Москву, І на літаки, і на їхніх власників, і на компанії, які обслуговували ці літаки. Усі ці компанії іноземні – частина з них зареєстрована в Молдові, частина у Португалії, сказав секретар РНБО.

Данілов уточнив, що "санкції вводяться на все майно, яке є у пана Медведчука".

На запитання про долю телеканалу "1+1", частиною якого володіє Марченко, секретар РНБО сказав, що канал буде далі працювати, але тією частиною майна неможливо буде користуватися.

Данілов пояснив: санкції застосовано, бо Служба безпеки веде кримінальне провадження за ст. 258 ч. 5 щодо фінансування тероризму.

Радбез також розглядав питання про нафтопродуктопровід "Самара – Західний напрямок" протяжністю 1433 км, який "із невідомих причин", "за сумнівної процедури", без приватизації перейшов із держвласності в руки двох власників, афілійованих із двома громадянами України.

Йдеться і про "ПрикарпатЗахідтранс".

РНБО доручила повернути нафтопродуктопровід у держвласність.

Передісторія:

29 січня було накладено санкції на літаки нардепів ОПЗЖ Віктора Медведчука й Тараса Козака, які літали до Росії, а 2 лютого президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про застосування санкцій проти Козака та телеканалів "112 Україна", NewsOne, ZIK, які записані на Козака, але контролюються Медведчуком.

За даними DT.ua, підставою для санкцій проти Козака та пов'язаних із ним юросіб стало розслідування спецслужб, яке встановило, що схеми з поставками вугілля з окупованих територій сприяють фінансуванню тероризму.

11 лютого колишньому заступнику директора ДП "УкрДІАП" повідомили про підозру у зловживанні службовими повноваженнями як особі, що надала неправдивий висновок в суд, в результаті чого фірма "Прикарпатзахідтранс" безпідставно заволоділа частиною магістрального нафтопродуктпроводу "Самара – Західний напрямок".

Партія "Опозиційна платформа – За життя" спростовувала зв'язок Віктора Медведчука з нафтопродуктопроводом "Самара – Західний напрямок" і причетність фірм Тараса Козака до торгівлі з ОРДО й ОРЛО.

За даними журналістів, Наталія Лавренюк, яку Тарас Козак не вказує в деклараціях, має спільний із подружжям Оксани Марченко і Віктора Медведчука нафтовий бізнес у Росії, а також численне майно в Україні.

Читайте також: Операція "Легалізація". Як Медведчук і Ко "вПАРюють" вугілля Україні

Дружина Медведчука посилилася в нафтобізнесі в Росії і змінила партнера