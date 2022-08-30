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Подалі від війни. Як волонтери вивозять тварин із Бахмута

Ольга Кириленко, Назарій МазилюкВівторок, 30 серпня 2022, 16:56
фото: Дмитро Ларін

Окрім бойових дій, що зі зрозумілих причин наразі привертають найбільше уваги, війна має ще багато граней. 

Цивільні, які відмовляються виїжджати із зони бойових дій і страждають від обстрілів. Зруйнована критична інфраструктура: вода, світло, зв'язок. 

Серед цих граней також сотні, тисячі тварин, які залишилися на прив'язі біля покинутих або розбитих хат, у дворах багатоквартирних будинків і на трасах, якими рухається техніка.

Коти, собаки і навіть, як побачила УП у Серебрянці під Сіверським Донцем, корови (іноді – з уламковими пораненнями) скитаються селами й містами в пошуках їжі. І що не менш важливо – людей.

Чийсь власник загинув від російського прильоту, чийсь – виїхав і не забрав свого улюбленця, а в когось того власника і не було.

Причини безпорадності в усіх тварин різні, розповідали УП волонтери організації "Ветмаркет" Віталій та Катерина. Ми випадково перетнулися з ними місяць тому в Бахмуті біля пошкодженого готелю з символічною назвою "Україна".

Десь неподалік було чути прильоти, усі найближчі підвали були зачиненими, але Катерина нас заспокоювала: "Та це криють інший район, не переживайте". 

Вона в Бахмуті місцева, до війни багато років опікувалася товариством захисту тварин "Лада". Деяких жителів свого рідного міста, які передають їй тварин на евакуацію, Катерина заспокоює словами: "Треба просто потерпіти".

А поки разом із Віталієм вона вивозить тварин, що потребують лікування, на Дніпро, а тих, кого можна передавати новим власникам – на Київ.

Волонтери просять не згадувати їхніх прізвищ із міркувань безпеки. Кілька людей з їхньої команди наразі в полоні.

Під час чергового приїзду на Бахмутський напрямок журналісти УП домовилися з волонтерами пройти частиною їхнього маршруту – по Бахмуту та прилеглих селах, щоб на свої очі побачити їхню роботу.

Окрім міст і сіл, волонтери також їздять на позиції до українських військових, щоб забрати врятованих ними пухнастих. Такі, ділиться Катерина, є на кожному виїзді.

Детальніше – у репортажі УП.

Підтримати роботу Катерини та Віталія можна за такими реквізитами: 

МоноБанка

ПриватБанк: 4731 2196 4267 6948 (Овсійчук Ганна)

Доларовий рахунок:

Назва: БО "БФ "ВУСА ЛАПИ ХВІСТ"

ІBAN: UA483157840000026007302023775

Банк: JSC CB 'Oschadbank'

SWIFT code: PBANUA2X

Євровий рахунок:

Назва: БО "БФ "ВУСА ЛАПИ ХВІСТ"

ІBAN: UA533157840000026008301023775

Банк: JSC CB 'Oschadbank'

SWIFT code: PBANUA2X

PayPal: annabardyuk9@gmail.com

Соцмережі організації: фейсбук, інстаграм

Ольга Кириленко, Назарій Мазилюк, УП

Теми: евакуаціявійнаБахмутволонтери
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