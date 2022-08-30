Подалі від війни. Як волонтери вивозять тварин із Бахмута
Окрім бойових дій, що зі зрозумілих причин наразі привертають найбільше уваги, війна має ще багато граней.
Цивільні, які відмовляються виїжджати із зони бойових дій і страждають від обстрілів. Зруйнована критична інфраструктура: вода, світло, зв'язок.
Серед цих граней також сотні, тисячі тварин, які залишилися на прив'язі біля покинутих або розбитих хат, у дворах багатоквартирних будинків і на трасах, якими рухається техніка.
Коти, собаки і навіть, як побачила УП у Серебрянці під Сіверським Донцем, корови (іноді – з уламковими пораненнями) скитаються селами й містами в пошуках їжі. І що не менш важливо – людей.
Чийсь власник загинув від російського прильоту, чийсь – виїхав і не забрав свого улюбленця, а в когось того власника і не було.
Причини безпорадності в усіх тварин різні, розповідали УП волонтери організації "Ветмаркет" Віталій та Катерина. Ми випадково перетнулися з ними місяць тому в Бахмуті біля пошкодженого готелю з символічною назвою "Україна".
Десь неподалік було чути прильоти, усі найближчі підвали були зачиненими, але Катерина нас заспокоювала: "Та це криють інший район, не переживайте".
Вона в Бахмуті місцева, до війни багато років опікувалася товариством захисту тварин "Лада". Деяких жителів свого рідного міста, які передають їй тварин на евакуацію, Катерина заспокоює словами: "Треба просто потерпіти".
А поки разом із Віталієм вона вивозить тварин, що потребують лікування, на Дніпро, а тих, кого можна передавати новим власникам – на Київ.
Волонтери просять не згадувати їхніх прізвищ із міркувань безпеки. Кілька людей з їхньої команди наразі в полоні.
Під час чергового приїзду на Бахмутський напрямок журналісти УП домовилися з волонтерами пройти частиною їхнього маршруту – по Бахмуту та прилеглих селах, щоб на свої очі побачити їхню роботу.
Окрім міст і сіл, волонтери також їздять на позиції до українських військових, щоб забрати врятованих ними пухнастих. Такі, ділиться Катерина, є на кожному виїзді.
Детальніше – у репортажі УП.
Підтримати роботу Катерини та Віталія можна за такими реквізитами:
ПриватБанк: 4731 2196 4267 6948 (Овсійчук Ганна)
Доларовий рахунок:
Назва: БО "БФ "ВУСА ЛАПИ ХВІСТ"
ІBAN: UA483157840000026007302023775
Банк: JSC CB 'Oschadbank'
SWIFT code: PBANUA2X
Євровий рахунок:
Назва: БО "БФ "ВУСА ЛАПИ ХВІСТ"
ІBAN: UA533157840000026008301023775
Банк: JSC CB 'Oschadbank'
SWIFT code: PBANUA2X
PayPal: annabardyuk9@gmail.com
Соцмережі організації: фейсбук, інстаграм
Ольга Кириленко, Назарій Мазилюк, УП