Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

"Росіяни Бахмут не візьмуть!" Як на Донеччині працюють артилеристи 58-ї бригади

Ольга Кириленко, Назарій МазилюкВівторок, 9 серпня 2022, 16:56
фото: Дмитро Ларін

З середини липня Бахмутський напрямок – один з найгарячіших на фронті.

70-тисячне місто, що славилося "Артемівським заводом шампанських вин" (нині – "Артвайнері"), практично щодня опиняється під артилерійським обстрілом. 

До розбитого вщент Горлівського інституту іноземних мов, його гуртожитка та однієї з місцевих шкіл за останні кілька тижнів додалися розбиті "Ураганами" приватні будинки, пошкоджений Бахмутський індустріальний коледж, зруйнований готель "Атлантік" і офіс "Вільного радіо".

На під’їздах почали з’являтися найстрашніші написи цієї війни – "люди". Зазвичай вони означають, що росіяни близько.

Як і по всій Донеччині, на Бахмутському напрямку окупанти продовжують використовувати техніку "випаленої землі" й накривають українські міста артилерією, щоб зрівняти їх із землею.

Втім, українські військові припускають, що враховуючи складність міського бою, у сам Бахмут окупанти, імовірно, спочатку не підуть. Вони спробують обійти місто через Соледар з півночі та через Опитне-Зайцеве з півдня, а потім взяти його в оперативне оточення.

Щоб завадити такому сценарію, на Бахмутському напрямку наразі активно працює як українська піхота, так і артилерія.  

На позиціях останніх, а саме 58-ї окремої мотопіхотної бригади ім. І. Виговського ЗСУ, вдалося побувати "Українській правді".

У момент приїзду УП екіпажі двох самохідних артилерійських установок 2С1 якраз виїжджають на роботу: треба поцілити в техніку окупантів.

– За Костянтина Бєлова, який загинув, захищаючи свободу України на Харківщині, залпом триста тридцять три! – Віддає команду на постріл двом САУ командир батареї на позивний "Байкал".

Уже після відпрацювання цілі "Байкал" каже журналістам УП – ціль вражена, й оптимістично додає, що "росіяни Бахмут не візьмуть".

Детальніше – у репортажі УП з передової.

Ольга Кириленко, Назарій Мазилюк, УП

Теми: Бахмутвійна
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне на Українській правді
інтерв'ю

Аналітик ISW Наталія Бугайова: Якщо росіяни матимуть можливість, вони підуть на Одесу. Поки що у них цієї можливості немає

— Севгіль Мусаєва, Євген Будерацький

"Путін – бог, а ви всі – нацисти". Як "високоточна" зброя росіян знищує їхній мозок і родинні зв'язки з українцями

— Михайло Кригель
інтерв'ю

Офіцер 95-ої бригади Кочевенко – українцям в тилу: Ходіть в ресторани, але не забувайте про нас

— Євген Руденко
інтерв'ю

Що робити з ядерною країною, яка поводиться як шизофренік. Інтерв'ю з Пітером Померанцевим

— Михайло Кригель, Роман Романюк
інтерв'ю

Командир "Грузинського легіону" Мамулашвілі: Україна – єдина країна, яка прийняла виклик варварської терористичної Росії

— Севгіль Мусаєва, Євген Будерацький
Відео

"Зараз іде війна за виживання". Як ЗСУ вибивають окупантів з Херсонщини

— Ольга Кириленко, Назарій Мазилюк
інтерв'ю

Штурмовики Яроша. Розповідь кіборга "Барса" про ситуацію на фронті та добровольців УДА

— Євген Руденко
інтерв'ю

Сергій Рахманін: Путін не сприйме будь-якого варіанту, крім переможного для себе. Це означає, що війна надовго

— Роман Кравець
Війна

Від "Джавелінів" до HIMARS. Еволюція поставок західної зброї на війні в Україні

— Євген Будерацький

Діди воювали. Як нащадок шведа під Полтавою допомагає перемогти Росію, поки Путін марить "величчю" Петра I

— Михайло Кригель