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У Бахмуті окупанти поцілили в готель: є загиблі й поранені

Валентина РоманенкоСереда, 27 липня 2022, 11:32
У Бахмуті окупанти поцілили в готель: є загиблі й поранені
фото ДСНС

У Бахмуті Донецької області росіяни влучили в готель: попередньо є загиблі та поранені.

Джерело: голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко, ДСНС Донеччини

Пряма мова Кириленка: "У Бахмуті росіяни поцілили у готель — за попередньою інформацією, є загиблі та поранені, триває рятувальна операція".

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Деталі: За даними рятувальників, у результаті обстрілу міста Бахмут, який стався близько 7-ї ранку, сталось часткове руйнування двоповерхової будівлі готелю.

 

О 9:25, під час проведення пошуково-рятувальних робіт, рятувальники з-під завалів врятували чоловіка, якого госпіталізували.

Загалом, з початку проведення робіт, на місці події виявлено тіло 1 загиблої особи, постраждали 4 людей.

ВІДЕО ДНЯ
 

Дослівно ДСНС:"Підтримується акустичний контакт із однією постраждалою особою, візуально спостерігається тіло загиблої особи. Роботи по розбору завалів продовжуються".

Теми: Донецька областьвійна
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