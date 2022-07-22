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Після обстрілу росіян загорівся коледж у Бахмуті

Роман ПетренкоП'ятниця, 22 липня 2022, 16:01
Після обстрілу росіян загорівся коледж у Бахмуті
усі фото дснс

Внаслідок російського обстрілу вранці 22 липня у Бахмуті загорілася будівля індустріального коледжу.

Джерело: ДСНС

Деталі:  За даними рятувальників, внаслідок влучання снаряда зазнала пошкодження покрівля та виникла пожежа у двох навчальних аудиторіях Бахмутського індустріального коледжу на площі 100 м.кв.

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Загиблих та травмованих на місці події не має.

Пожежу гасили 17 працівників ДСНС.

 

Нагадаємо: 21 липня російські війська зруйнували школи у Краматорську та Костянтинівці, крім того обстріляли промислову частину Краматорська і центральну частину Бахмута.

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Теми: Донецька областьобстрілвійнаРосія
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