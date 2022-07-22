Після обстрілу росіян загорівся коледж у Бахмуті
П'ятниця, 22 липня 2022, 16:01
Внаслідок російського обстрілу вранці 22 липня у Бахмуті загорілася будівля індустріального коледжу.
Джерело: ДСНС
Деталі: За даними рятувальників, внаслідок влучання снаряда зазнала пошкодження покрівля та виникла пожежа у двох навчальних аудиторіях Бахмутського індустріального коледжу на площі 100 м.кв.
Загиблих та травмованих на місці події не має.
Пожежу гасили 17 працівників ДСНС.
Нагадаємо: 21 липня російські війська зруйнували школи у Краматорську та Костянтинівці, крім того обстріляли промислову частину Краматорська і центральну частину Бахмута.