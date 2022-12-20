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"Карти. Гроші. Два столи". Тіньовий офіс ОПЗЖ

Михайло ТкачВівторок, 20 грудня 2022, 05:30
колаж: Андрій Калістратенко

З початку повномасштабного вторгнення Росії з боку суспільства багато нарікань на те, що депутати від проросійської партії "Опозиційна платформа – За життя" і досі залишаються депутатами.

Заборону партії ці депутати сприйняли по-своєму і вирішили, що проблема у назві, а не у самих членах ОПЗЖ та їхній проросійській діяльності. А тому просто змінили назву партії. Зараз вони називаються "Платформа за життя та мир".

Загалом у депутатів від ОПЗЖ все добре. І переконатися в цьому ми пропонуємо на прикладі одного народного обранця, якого щодня у супроводі чисельної охорони можна зустріти в центрі Києва. За винятком хіба що тих днів, коли він літає у справах до Дубая та інших цікавих міст та країн. 

Ця історія про тіньовий офіс ОПЗЖ, деяких відвідувачів якого багато хто з читачів "Української правди" вже, напевне, міг забути. 

Михайло Ткач, УП

Теми: ОПЗЖпартіїполітична система
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