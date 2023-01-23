Слуга будинку на печерському пагорбі. Як заступник керівника фракції СН придбав маєток у центрі Києва

Кому війна, а кому – маєток

Повномасштабна війна, як це не дивно, створила зручні умови для владоможців, які не проти приховати свій не завжди відповідний спосіб життя.

Наприклад, із міркувань безпеки з публічного доступу було прибрано електронні декларації. І тому тепер, хто скільки вкрав – тобто, вибачте, заробив або придбав, – в офіційний спосіб можна буде дізнатись хтозна-коли і хтозна-як.

Відсутність контролю, очевидно, призводить до втрати відчуття підзвітності. І, як наслідок, з'являються такі факти, як у цій історії. Історії про заступника голови парламентської фракції влади "Слуга народу" та народного депутата.

Це історія про те, як "нові обличчя" хочуть жити і живуть, як старі.

У Києві є такий собі дороговартісний шмат землі на Печерських пагорбах. Він розташований біля ботанічного саду імені Гришка.

Унікальність цієї місцини в тому, що тут знаходиться приватна забудова. Тобто тут можна жити в приватному маєтку буквально на відстані 5 хвилин від самого центру столиці.

Звіринець (Печерськ)

Історично так склалося, що це місце облюбували дуже заможні персоналії. Тут і зірки шоубізнесу, і люди, пов'язані з владою та великими грошима. З-поміж відомих особистостей: Микола Азаров, Володимир Литвин і навіть настоятель Києво-Печерської лаври владика Павло має тут будинок.

Влітку минулого року – так, того самого сумнозвісного 2022-го року – тут обзаввся маєтком і 39-річний "слуга народу" Павло Халімон.

Маєток Павла Халімона

"Привид маєтку на пагорбі"

На початку осені, коли анонімні джерела поінформували нас про те, що нардеп Халімон придбав маєток на Печерську, ми, авжеж, дуже хотіли перевірити цю інформацію.

Однак онлайн реєстр речових прав був закритий після початку повномасштабного вторгнення Росії, як і електронні декларації. І в цьому є сенс, оскільки в реєстрі за прізвищем ви можете отримати інформацію про нерухомість депутата з адресою. А в умовах війни існує ризик, що цією інформацією може скористатися ворог.

Нещодавно нам вдалося дізнатися, яка нерухомість значиться у власності депутата Халімона. Яким же було наше здивування, коли виявилося, що в нардепа немає у власності нового маєтку на Печерську.

Від анонімних джерел нам вдалося отримати адресу нового будинку депутата. Також ми мали можливість знову перевірити в закритому реєстрі, кому ж належить нерухомість за цією адресою.

Власник, як ми вказали раніше, не народний депутат Халімон. Але ми встановили, що будинок дійсно було продано в червні 2022 року. Його новою власницею стала Котеленець Анастасія Миколаївна.

Оскільки в закритому інстаграм-акаунті Анастасії зазначено, що вона "просто хороший человек", а цього, вочевидь, недостатньо для придбання маєтку на Печерську вартістю десятки мільйонів гривень, ми продовжили шукати далі.

Так ми знайшли відео за грудень 2021 року, на якому Анастасія Миколаївна Котеленець захищає дисертацію у Міжрегіональній академії управління персоналом (МАУП) на здобуття наукового ступеня "доктор філософії".

"Вашій увазі пропонуються результати дисертаційної роботи на тему "Державне регулювання земельних ресурсів сільського господарства України". Вдосконалення системи державного регулювання земельних ресурсів в умовах сьогодення набуває актуальності та нової ваги. Це насамперед пов'язано з актуалізацією заходів, пов'язаних з регулюванням ринку землі".

І тут Анастасія Миколаївна абсолютно має рацію. Оскільки крім купівлі маєтку в 2022 році для неї особисто регулювання земельних ресурсів дійсно набуло нової ваги. І пов'язано воно з актуалізацією заходів із придбання Анастасією 45-ти земельних ділянок у 2021 році. Але про це трохи згодом.

Погодьтеся, чимало придбань за останні два роки у дівчини, в якої на сторінці у Facebook зазначено, що вона працює в компанії з продажу спідньої білизни.

Ми поїхали за адресою маєтку, щоб побачити, хто в ньому мешкає. І в перший же день уранці, об 11-ій годині, побачили там заступника керівника голови парламентської фракції "Слуга народу" Павла Халімона.

Далі ми спостерігали, як приїхали два чоловіки, яких Халімон завів до маєтку.

А згодом вже в обід Халімон сідає в "Lexus" та їде у справах.

При цьому "слуга народу" не виглядає як гість, а чоловіки, яких він зустрічав, схожі на будівельників.

Ми приїхали до маєтку і наступного ранку, о восьмій. А депутат Халімон залишив будинок тоді, коли державні мужі мають збиратися на обідню перерву.

Щоб зняти всі питання щодо того, хто ж мешкає у маєтку на Печерську, ми приїхали до маєтку втретє. Цього разу ми побачили тут молоду жінку, схожу на Анастасію Котеленець, з маленькою дитиною.

І, власне, самого "слугу народа" Халімона, який у п'ятницю близько третьої години приїхав до будинку і більше нікуди не виїжджав.

Особистий ринок землі для депутата Халімона

Але якщо ви все одно маєте сумніви у зв'язку Халімона та Котеленець, ми пропонуємо повернутися до тих самих 45-ти земельних ділянок у Чернігівській області загальною площею близько 80 гектарів, які Анастасія придбала в 2021 році.

Ціна купівлі виявилась досить незначною: наприклад, за одну ділянку площею 2 гектари Анастасія, відповідно до договору, сплатила 29,8 тисяч гривень, за іншу аналогічної площі – 30 тисяч гривень.

"Українська правда" завдяки джерелам у правоохоронних органах отримала копії договорів купівлі-продажу декількох земельних ділянок.

Від імені кількох продавців землі діяв Зорій Андрій Васильович. Це – співзасновник компанії "Агро-Хаус", директором якої був Павло Халімон.

Окрім того, Андрій Зорій був партнером ексдружини нардепа Оксани Халімон по фірмі "Прометей–Газ". А також він став власником фірми "Прометей-Газ 1" після Павла Халімона, коли той пішов до Верховної Ради.

Анастасію Котеленець у цих угодах представляла Ропчан Наталія Володимирівна. Вона працювала помічницею нардепа Павла Халімона та отримувала зарплату з бюджету. Раніше Халімон та Ропчан працювали в Головному територіальному управлінні юстиції у Чернігівській області (2012 рік).

Усі ці факти разом із купівлею маєтку виглядають так, наче слуга народу намагається їх приховати від народу.

До того ж це може бути схемою, за якою організатори знаходять осіб для отримання безкоштовних ділянок, а ті вже за символічну ціну продають землю третій особі.

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Маєток на Печерську за ціною квартири

Нам стало цікаво, за скільки Анастасія Котеленець придбала маєток на Печерську в розпал війни.

За допомогою джерел у правоохоронних органах ми дістали договір купівлі-продажу і цього маєтку.

Відповідно до цього документу, будинок разом із земельною ділянкою площею в 10 соток коштував 10 мільйонів 300 тисяч гривень, із яких вартість будинку становила 6,5 мільйона гривень, а ділянки – 3,8 мільйона гривень.

Продавець – архієрей Православної церкви України Олександр Драбинко – в документі засвідчив, що зазначену в договорі ціну продажу він вважає вигідною для себе.

Водночас ми проаналізували сайти з продажу нерухомості. Виявилось, що будинки поблизу Ботанічного саду аналогічної площі коштують близько 50–60 мільйонів гривень.

"Без коментарів"

Тобто Павло Халімон, тобто, даруйте, Анастасія Котеленець якимось чином змогла придбати маєток на Печерську в п'ять-шість разів дешевше за вартість маєтків аналогічної площі на тому ж таки Печерську.

Ми звернулися по пояснення і до продавця маєтку, пана Драбинка, і до самого народного депутата Павла Халімона, і до Анастасії Котеленець.

Почувши запитання, і Халімон, і Котеленець кинули слухавки.

Олександр Драбинко стосовно обставин продажу маєтку повідомив наступне:

"Так, будинок дійсно продано. Продажем займався мій брат через ріелтора. Кому вони продали, я не цікавився, я ним не користувався з 2013 року, і продати прийшлось дійсно за значно заниженою ціною, оскільки те, що просили за нього, ніхто не давав з багатьох причин. Там навколо забудова, а те, що можна було просити 10 років тому, ніхто не давав.

Отримана ціна є комерційною таємницею. А продав занадто дешево, оскільки категорично потрібні були гроші, тим паче розпочалась війна. Будинок втратив свою цінність, і навіть говорили, що взяли б його під знос ради землі. Прийшов у запущення за роки, оскільки ніхто в ньому не жив, і до того ж в ньому була пожежа. Фактично для проживання його необхідно переробляти було повністю".

Водночас у договорі купівлі-продажу вказано, що покупець оглянув будинок. Недоліки або дефекти, які перешкоджали б його використанню за призначенням, на момент огляду виявлені не були.

Хто такий Павло Халімон?

Прізвище Павла Халімона вперше пролунало в антикорупційних розслідуваннях у 2020 році. Тоді колеги з програми "Схеми" опублікували записи, на яких депутат домовляється з аграрним бізнесменом про співпрацю на вигідних умовах.

Того разу бізнесмен звинуватив депутата у вимаганні задля створення сприятливих умов для ведення бізнесу.

Але окремої уваги заслуговує не тільки історія народного депутата Халімона, а і його шлях у велику політику, про який той розповідав у 2019 році в ефірі "Суспільне. Чернігів".

"Що стосується того, як я потрапив до команди Володимира Зеленського, – це досить давня історія. Вона почалась ще 2014 року. Я професійно займаюсь хокеєм, і одного дня до нас на лід завітали представники "Кварталу". І вони знімали комедійний ролик… Після того, як я дізнався, що Володимир Зеленський буде йти в президенти України, я до нього зателефонував і запропонував свою допомогу".

Халімон обіймає посаду заступника керівника фракції "Слуга народу" та заступника керівника парламентського комітету з питань аграрної та земельної політики, він також є головою Чернігівської обласної організації партії "Слуга народу".

Як депутат Халімон все це встигає, щодня залишаючи новий маєток близько обіду, невідомо.

Як і невідомо, чи встигне "слуга народу" доробити ремонт у новому маєтку до того, як компетентні органи перевірять відповідність способу життя депутата його статкам.

Михайло Ткач